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Az angoloknak szurkolsz a vébén? Nevetséges áron juthatsz ma ereklyéhez, mutatjuk, mit kell tenned hozzá
Az angol válogatott szurkolói egy pénzvisszatérítési akciónak köszönhetően töredékáron juthatnak hozzá a hivatalos világbajnoki pólóhoz, miközben a csapat már a Ghána elleni csoportmérkőzésre készül Bostonban - szúrta ki a brit Mirror.
Anglia remekül kezdte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, hiszen Thomas Tuchel együttese magabiztos, 4–2-es győzelmet aratott Horvátország ellen, így máris három ponttal áll a csoportjában. A második fordulóban Ghána következik. A mérkőzést június 23-án, kedden este kilenc órakor – brit idő szerint – játsszák a massachusettsi Foxborough Stadionban.
A találkozó előtt az angol szurkolók rendkívül olcsón szerezhetik be a hivatalos England Lock-Up Graphic pólót. A termék eredeti ára 20 font az angol labdarúgó-szövetség hivatalos webáruházában, ám egy pénzvisszatérítési platformon az új regisztrálók 15 fontos bónuszt kapnak minden 15 font feletti vásárlás után. Így a póló végső ára mindössze 4,65 fontra csökken, ami több mint 75 százalékos megtakarítást jelent. A szállítási költség ugyanakkor további 4,95 font, és az akció kizárólag az új TopCashback-tagok számára érhető el.
A fehér alapon piros mintával és az ikonikus háromoroszlános címerrel díszített póló a válogatott hivatalos szabadidős kollekciójának a része. A ruhadarab a Kitbag és a Fanatics webáruházakban teljes áron, 20 fontért vásárolható meg.
Az idei világbajnokságra számos egyéb termék is megjelent. A hónap elején bemutatott Palace x Nike együttműködés darabjai közül sokat már elkapkodtak, de a bemelegítőfelső 34,99 fonttól még kapható. Mivel a torna nagyrészt az Egyesült Államokban zajlik, az angol szövetség az amerikai sportágak által ihletett termékeket is piacra dobott, köztük egy MLB-stílusú baseballmezt 120 fontért, valamint egy amerikaifutball-stílusú NFL-mezt 105 fontért.
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