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Sport

Nagy lehet a baj a topfavorit angoloknál: még mindig nem teljesen egészséges a sztárszélső

Pénzcentrum
2026. június 20. 20:27

Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány szerint Bukayo Saka várhatóan nem lép pályára kezdőként a Ghána elleni világbajnoki mérkőzésen, mivel a szakmai stáb kímélni szeretné a támadót egy elhúzódó Achilles-ín-sérülés miatt - tudósított a BBC Sport.

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Az angol válogatott Horvátország elleni, 4–2-es győzelemmel záruló nyitómeccsén Saka csak csereként lépett pályára, ám beállását követően azonnal gólpasszt adott a szintén csereként érkező Marcus Rashfordnak. Tuchel már a torna kezdete előtt jelezte, hogy a támadó játékperceit a sérülése miatt gondosan be kell majd osztani.

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Bár Saka hétfőn úgy nyilatkozott, hogy készen áll a játékra, és a csapat sikere érdekében hajlandó lenne kockázatot is vállalni, a szövetségi kapitány továbbra is óvatos marad. Tuchel kifejtette, hogy a szélső fizikai állapota folyamatosan javul, de várhatóan csak a június 27-i, Panama elleni utolsó csoportmérkőzésen kaphat helyet a kezdőcsapatban.

Anglia
England
Piaci érték: 1 358,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.20.

A probléma ráadásul nem új keletű, hiszen Saka már az Arsenal bajnoki címmel záruló szezonhajrájában is ezzel a sérüléssel küzdött. Bár a londoniak menedzsere, Mikel Arteta hagyományosan óvatosan kezeli a labdarúgók egészségi állapotára vonatkozó információkat, Tuchel nyílt kommunikációja most a figyelem középpontjába állította a 24 éves játékos erőnlétét. Pozitívum ugyanakkor, hogy a klubidény lezárulta óta az Achilles-ín-probléma nem súlyosbodott.

A német szakember egyértelmű célja a játékos tehermentesítése, hogy a világbajnokság későbbi, sorsdöntő szakaszában már kulcsszereplőként számíthasson rá. Ugyanakkor Tuchel fenntartja a lehetőséget arra is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, már a Ghána elleni összecsapáson is pályára küldje a szélsőt.
Címlapkép: Getty Images
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