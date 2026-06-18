Az eddigi legdurvább balhé a vébén: ezrek juthattak be jegy nélkül az angol-horvátra, a FIFA mindent tagad

Bár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) cáfolja a híreket, beszámolók szerint számos jegy nélküli szurkoló jutott be a dallasi stadionba a biztonsági ellenőrzés kijátszásával a szerdai Anglia–Horvátország meccsen.

A Dallas Cowboys otthonául szolgáló arlingtoni stadionban rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a találkozóra. A létesítményben mesterlövészek helyezkedtek el, az arlingtoni rendőrség pedig magasan képzett egységeket és speciális erőforrásokat mozgósított. Ennek ellenére a hírek szerint több szurkoló is arról számolt be, hogy mindenféle ellenőrzés és akadály nélkül sikerült bejutnia a stadionba érvényes belépő nélkül is.

A Daily Mailnek nyilatkozó egyik szurkoló nevetségesnek nevezte a helyzetet. Elmondása szerint hatalmas rések tátongtak a jegyellenőrző kapuk mellett, amelyeken az emberek egyszerűen besétáltak.

A beléptetést ráadásul olyan önkéntesekre, gyakorlatilag idős hölgyekre bízták, akik senkit sem állítottak meg.

Bár ő maga leolvastatta a belépőjét, a nála lévő zászlót és trófeát senki sem vizsgálta át. Sokan csak átsétáltak az ellenőrző pontokon, mások pedig egyszerűen átmásztak a forgókapukon.

A The Times munkatársainak egy másik drukker is megerősítette, hogy a biztonsági ellenőrzés rendkívül gyenge lábakon állt. A beléptetőkapukon könnyűszerrel át lehetett ugrani, így sokan jegy nélkül jutottak be a nézőtérre. A mulasztás különösen azokat a szurkolókat háborította fel, akik több ezer fontot fizettek a saját belépőjükért.

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FIFA Világbajnokság 1. forduló Anglia 4 2 Horvátország Félidő: 2-2 2026. június 17. szerda 22:00 | AT&T Stadium, Arlington Hazai gólszerzők 12' Harry Kane (11-esből), 42' Harry Kane, 47' Jude Bellingham, 85' Marcus Rashford Vendég gólszerzők 36' Martin Baturina, 50' Petar Musa 52 Labdabirtoklási arány 48 87 Támadások 81 33 Veszélyes támadások 38 11 Kaput eltaláló lövések 5 6 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 2 0 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.06.18.

A FIFA szóvivője közleményben reagált a vádakra, hangsúlyozva, hogy a szervezetnek jelenleg nincs tudomása arról, hogy bárki érvényes jegy nélkül jutott volna be a stadionba a kérdéses mérkőzésen. A nemzetközi szövetség így egyelőre nem ismeri el a biztonsági hiányosságokat.

Az angol drukkerek egy részének a zászlóik miatt is kellemetlenséggel kellett szembesülnie, mivel a rendezők a stadion bizonyos részein felszólították őket ezek eltávolítására, ellenkező esetben pedig elkobzással fenyegetőztek. Egy londoni szurkoló szerint a magas jegyárak tükrében ez valóságos vicc, és úgy vélte, a szervezők ismét jószágként kezelik a futballrajongókat.