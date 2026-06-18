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Az eddigi legdurvább balhé a vébén: ezrek juthattak be jegy nélkül az angol-horvátra, a FIFA mindent tagad
Bár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) cáfolja a híreket, beszámolók szerint számos jegy nélküli szurkoló jutott be a dallasi stadionba a biztonsági ellenőrzés kijátszásával a szerdai Anglia–Horvátország meccsen.
A Dallas Cowboys otthonául szolgáló arlingtoni stadionban rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a találkozóra. A létesítményben mesterlövészek helyezkedtek el, az arlingtoni rendőrség pedig magasan képzett egységeket és speciális erőforrásokat mozgósított. Ennek ellenére a hírek szerint több szurkoló is arról számolt be, hogy mindenféle ellenőrzés és akadály nélkül sikerült bejutnia a stadionba érvényes belépő nélkül is.
A Daily Mailnek nyilatkozó egyik szurkoló nevetségesnek nevezte a helyzetet. Elmondása szerint hatalmas rések tátongtak a jegyellenőrző kapuk mellett, amelyeken az emberek egyszerűen besétáltak.
A beléptetést ráadásul olyan önkéntesekre, gyakorlatilag idős hölgyekre bízták, akik senkit sem állítottak meg.
Bár ő maga leolvastatta a belépőjét, a nála lévő zászlót és trófeát senki sem vizsgálta át. Sokan csak átsétáltak az ellenőrző pontokon, mások pedig egyszerűen átmásztak a forgókapukon.
A The Times munkatársainak egy másik drukker is megerősítette, hogy a biztonsági ellenőrzés rendkívül gyenge lábakon állt. A beléptetőkapukon könnyűszerrel át lehetett ugrani, így sokan jegy nélkül jutottak be a nézőtérre. A mulasztás különösen azokat a szurkolókat háborította fel, akik több ezer fontot fizettek a saját belépőjükért.
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A FIFA szóvivője közleményben reagált a vádakra, hangsúlyozva, hogy a szervezetnek jelenleg nincs tudomása arról, hogy bárki érvényes jegy nélkül jutott volna be a stadionba a kérdéses mérkőzésen. A nemzetközi szövetség így egyelőre nem ismeri el a biztonsági hiányosságokat.
Az angol drukkerek egy részének a zászlóik miatt is kellemetlenséggel kellett szembesülnie, mivel a rendezők a stadion bizonyos részein felszólították őket ezek eltávolítására, ellenkező esetben pedig elkobzással fenyegetőztek. Egy londoni szurkoló szerint a magas jegyárak tükrében ez valóságos vicc, és úgy vélte, a szervezők ismét jószágként kezelik a futballrajongókat.
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