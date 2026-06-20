Nagyon fontos változást eszközöl a vébén a FIFA: sok csapatnak lehet ez a végállomás

A FIFA a 2026-os világbajnokságon alkalmazza először az egymás elleni eredményt a csoporton belüli gólkülönbség helyett elsődleges rangsorolási szempontként holtverseny esetén, és ez a változás máris alaposan átrajzolta a csoportkör dinamikáját - számolt be a BBC Sport.

A bevezetett módosítás lényege, hogy ha két vagy több csapat azonos pontszámmal áll a világbajnokság csoportjaiban, akkor a közöttük lejátszott mérkőzések eredménye dönt először, nem pedig a csoportban elért összesített gólkülönbség.

A FIFA ezzel a lépéssel az UEFA-hoz zárkózott fel, amely az Európa-bajnokságokon régóta ezt a rendszert alkalmazza. A szabályalkotók érvelése szerint az egymás elleni összevetés igazságosabb, mert kiszűri a kiugró eredmények, például a Németország Curaçao elleni 7–1-es győzelméhez hasonló mérkőzések torzító hatását.

A változás már a csoportkör elején éreztette a hatását, hiszen Haiti és Törökország egyaránt kiesett a második forduló után, pedig mindkét csapat mindössze három ponttal maradt el a csoportja harmadik helyezettjétől. A régi rendszerben még lenne esélyük a továbbjutásra, de mivel az egymás elleni mérkőzésen vereséget szenvedtek, a sorrenden így már nem tudnak változtatni.

A rendszer legfontosabb következménye, hogy a csoportgyőzelem akár már a második játéknap után biztossá válhat. A korábbi szabályok szerint ehhez négypontos előnyre volt szükség két meccs után, ami rendkívül ritkán fordult elő. Most viszont már a hárompontos előny is elegendő lehet, ha az élen álló csapat korábban legyőzte a mögötte álló riválisát. Pontosan ez történt az A csoportban, ahol Mexikó két győzelemmel, hat ponttal áll az élen, és mivel az egymás elleni mérkőzésen már legyőzte a hárompontos Dél-Koreát, biztosan megnyerte a csoportot, még egy fordulóval a csoportkör zárása előtt.

Ez a szabályozás azonban visszás helyzeteket is teremthet. Mexikónak a Csehország elleni záró mérkőzésen gyakorlatilag már nincs tétje, így pihentetheti a kulcsjátékosait. Ebből a csehek profitálhatnak, ami a csoport többi csapatához képest igazságtalan versenyelőnyhöz vezethet, különösen egy olyan tornán, ahol a legjobb csoportharmadikok is továbbjutnak a kieséses szakaszba.

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A második forduló után több csoportban is kialakulhat hasonló helyzet. Az Egyesült Államok, Németország, Svédország, Argentína, Kolumbia és Anglia egyaránt bebiztosíthatja csoportelsőségét a megfelelő eredmények együttállása esetén.

Ha három csapat kerül azonos pontszámmal a csoport élére, az egymás elleni eredményekből egy úgynevezett mini tabellát hoznak létre, a negyedik csapat elleni mérkőzések eredményeit pedig figyelmen kívül hagyják. Az összes holtversenyt eldöntő kritérium kimerülése esetén végső soron a FIFA-világranglista határozza meg a sorrendet.