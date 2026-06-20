Döbbenetes lehúzás a focivébén: van 600 forintos popcorn, meg 4600 forintos sör is

A világbajnokság nemcsak a magas jegyárakkal terheli meg a szurkolók pénztárcáját, hanem a stadionokban tapasztalható hatalmas büféár-különbségekkel is - írta meg a Football365.

A világbajnokság egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy a FIFA nem szabályozza egységesen a stadionok büféárait, így az árazás a helyi üzemeltetők hatáskörébe tartozik. Ennek következtében az egyes helyszínek között drámai eltérések tapasztalhatók.

Az atlantai Mercedes-Benz Stadion a szurkolóbarát árazást célzó "Fan First Pricing" kezdeményezésével már a világbajnokság előtt is kitűnt, hiszen náluk a hot dog, a perec, a popcorn és az üdítő mindössze 2 dollárba (átszámítva kb. 600 forint), a pizzaszelet és a nachos pedig mintegy 3 dollárba kerül. Ezzel szemben más helyszíneken egyetlen pohár sör ára is elérheti a 15 dollárt (4600 forint), vagy akár meg is haladhatja azt.

A földrajzi elhelyezkedés szintén meghatározó tényező, mivel a mexikói helyszíneken az eltérő megélhetési költségek miatt általában jóval olcsóbbak az élelmiszerek és az italok, mint az észak-amerikai stadionokban. Így előfordulhat, hogy két szurkoló, aki azonos szintű világbajnoki mérkőzésre látogat el, egészen más benyomással távozik a torna megfizethetőségéről. Vagy ott van Kanada, ahol az életszínvonal magasabb polcán állva eszement kajaárakat találunk, amint azt alább meg is mutatjuk:

A kiadások mellett a fenntarthatóság terén is komoly ellentmondások merültek fel. A FIFA ugyan évek óta hangsúlyozza a torna környezettudatos jellegét, és a rendező városok is elindítottak különféle hulladékcsökkentési, újrahasznosítási és komposztálási programokat, ráadásul a stadionok hulladékgazdálkodási infrastruktúrája valóban fejlettebb a korábbi tornákénál, bizonyos döntések mégis vitára adnak okot.