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Angliai buktáktól a világfutball tetejére: nem törte össze a kudarc a svédek kapitányát, teljes gőzzel rohan előre
Graham Potter, a svéd labdarúgó-válogatott angol szövetségi kapitánya a 2026-os világbajnokságon bizonyíthatja, hogy a Premier League-ben elszenvedett kudarcai nem törték meg. Csapata szombaton a hollandok ellen harcolhatja ki a nyolcaddöntőbe jutást - jelentette a Mirror.
Potter tavaly októberben vette át a svéd nemzeti csapat irányítását, miután a klubfutballban nehéz időszakot élt meg. A Chelsea kispadján mindössze hat hónapot töltött, a West Hamnél pedig ennél csupán két hónappal bírt ki többet - a gyenge eredmények miatt tavaly szeptemberben rúgta ki a végül kieső londoni csapat. A svéd szövetségi kapitányi poszt így valódi újrakezdést jelentett számára, és az eredmények eddig őt igazolják. Miután kivezette együttesét a világbajnokságra, az első csoportmérkőzésen Svédország magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott Tunézia felett.
A szombati, houstoni összecsapáson Potter tanítványai a világbajnoki cím egyik esélyesével, a holland válogatottal néznek szembe. Az angol szakvezető egyáltalán nem becsüli le az ellenfelet, szerinte a jó kezdés után most egy teljesen más szintű rivális vár rájuk. Kiemelte, hogy Hollandia igazi elitcsapat és a torna egyik legfőbb esélyese, amely komoly minőséget képvisel, így rendkívül nehéz mérkőzésre számít.
A hollandoknál a nyomás Ronald Koeman vállára nehezedik. Csapata az első fordulóban mindössze döntetlent játszott Japán ellen, ami nem növelte a bizalmat a "legjobb csapat, amely sosem nyert világbajnokságot" jelzővel régóta küzdő együttes iránt.
Koeman elismerte, hogy javulásra van szükség, és fontolgatja a válogatott gólrekordere, Memphis Depay kezdőcsapatba állítását, amennyiben a támadó felépül combproblémájából. A holland szövetségi kapitány elmondta, tisztában van azzal, hogy jobban kell játszaniuk, Memphis pedig már szinte teljesen bevethető állapotban van.
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A holland védelemre komoly feladat vár, meg kell ugyanis állítaniuk a Liverpool csatárát, Alexander Isakot, valamint az Arsenal támadóját, Gyökeres Viktort, akik a Tunézia elleni nyitómérkőzésen is parádéztak. Az a vereség egyébként a tunéziai szövetségi kapitány, Sabri Lamouchi azonnali menesztését vonta maga után. A holland hátsó alakzat kulcsembere, a szintén Liverpoolban játszó Virgil van Dijk így saját klubtársával szemben igyekszik majd tisztán tartani a kaput.
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