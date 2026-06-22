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Góltalan belgák, harcos zöld-fokiak és ünneplő Egyiptom: ez történt a vb-n vasárnap
Története első világbajnoki győzelmét aratta az egyiptomi labdarúgó-válogatott, miután hátrányból fordítva 3–1-re legyőzte Új-Zélandot. A játéknap meglepetését a Zöld-foki Köztársaság szolgáltatta, amely hátrányból felállva harcolt ki döntetlent Uruguay ellen, míg a belga válogatott emberhátrányban fejezte be az Irán elleni, szintén pontosztozkodással záruló mérkőzését.
A belgák vasárnapi meccsükön az első perctől kezdve domináltak Irán ellen, de a hatalmas mezőnyfölény ellenére a kapu előtt pontatlanoknak bizonyultak. A támadójáték leginkább Trossard egyéni megmozdulásaira épült, miközben a csapat többi sztárja, például De Bruyne és Lukaku kifejezetten lassúnak és körülményesnek tűnt.
A kizárólag a védekezésre berendezkedő irániak ritka, de veszélyes ellentámadásokkal és pontrúgásokkal kísérleteztek. Courtois-nak többször is bravúrral kellett hárítania, a videóbíró pedig egy ízben centiméteres les miatt érvénytelenítette Táremi gólját. A mérkőzés fordulópontját Ngoy kiállítása jelentette a második félidőben, aki utolsó emberként rántotta le a gólhelyzetben kiugró Táremit. Az emberelőnybe kerülő ázsiai csapat ezt követően kiegyenlítetté tette a játékot, mindkét oldalon adódtak még komoly lehetőségek, de újabb gól már nem született, így a felek végül gól nélküli döntetlennel zártak.
A kétszeres világbajnok Uruguay szintén megszenvedett a masszívan betömörülő Zöld-foki Köztársasággal. A dél-amerikaiak tanácstalanul passzolgattak a büntetőterület előterében, Valverde távoli lövései pedig rendre célt tévesztettek. A vezetést némileg váratlanul az afrikai csapat szerezte meg, amikor Kevin Pina egy 25 méteres szabadrúgásból bombázott a kapuba, megszerezve ezzel hazája történetének legelső világbajnoki gólját.
Bár Uruguay az első félidő végén Araújo fejesével egyenlített, majd szinte azonnal a vezetést is átvette, a szünet után látványosan visszaesett a játék tempója. A statikussá váló dél-amerikaiak megpróbálták megőrizni az előnyüket, amit a zöld-fokiak kíméletlenül megbüntettek, ugyanis Olivera rossz passza és Muslera elhibázott kifutása után a csereként beálló Varela passzolt az üres kapuba. A hajrában a remekül védő Vozinha kapus vezérletével az afrikai együttes állta a sarat, így egy újabb korábbi világbajnok ellen szerzett történelmi jelentőségű pontot a 2-2-es végeredménnyel.
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A G csoport vancouveri mérkőzésén Egyiptom - negyedik világbajnoki szereplése alkalmával - megszerezte története első győzelmét. Bár a találkozót Új-Zéland kezdte jobban, és Surman fejesével a vezetést is megszerezte, a szünet után az észak-afrikaiak valósággal hengereltek. Az állandósult egyiptomi fölény gyorsan eredményre vezetett, előbb Ziko fejesével egyenlítettek, majd tíz perccel később a csapat sztárja, Szalah is betalált, megfordítva az állást.
A gyorsan bekapott góloktól megzavarodó óceániaiak sorsát végül a csereként beálló Trezeguet döntötte el egy szöglet utáni csukafejessel. A 3–1-es diadallal Egyiptom történelmi sikert ünnepelhetett, miközben a szintén a negyedik tornáján szereplő Új-Zéland továbbra is nyeretlen a világbajnokságokon.
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