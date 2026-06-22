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Góltalan belgák, harcos zöld-fokiak és ünneplő Egyiptom: ez történt a vb-n vasárnap

MTI
2026. június 22. 07:33

Története első világbajnoki győzelmét aratta az egyiptomi labdarúgó-válogatott, miután hátrányból fordítva 3–1-re legyőzte Új-Zélandot. A játéknap meglepetését a Zöld-foki Köztársaság szolgáltatta, amely hátrányból felállva harcolt ki döntetlent Uruguay ellen, míg a belga válogatott emberhátrányban fejezte be az Irán elleni, szintén pontosztozkodással záruló mérkőzését.

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A belgák vasárnapi meccsükön az első perctől kezdve domináltak Irán ellen, de a hatalmas mezőnyfölény ellenére a kapu előtt pontatlanoknak bizonyultak. A támadójáték leginkább Trossard egyéni megmozdulásaira épült, miközben a csapat többi sztárja, például De Bruyne és Lukaku kifejezetten lassúnak és körülményesnek tűnt.

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A kizárólag a védekezésre berendezkedő irániak ritka, de veszélyes ellentámadásokkal és pontrúgásokkal kísérleteztek. Courtois-nak többször is bravúrral kellett hárítania, a videóbíró pedig egy ízben centiméteres les miatt érvénytelenítette Táremi gólját. A mérkőzés fordulópontját Ngoy kiállítása jelentette a második félidőben, aki utolsó emberként rántotta le a gólhelyzetben kiugró Táremit. Az emberelőnybe kerülő ázsiai csapat ezt követően kiegyenlítetté tette a játékot, mindkét oldalon adódtak még komoly lehetőségek, de újabb gól már nem született, így a felek végül gól nélküli döntetlennel zártak.

A kétszeres világbajnok Uruguay szintén megszenvedett a masszívan betömörülő Zöld-foki Köztársasággal. A dél-amerikaiak tanácstalanul passzolgattak a büntetőterület előterében, Valverde távoli lövései pedig rendre célt tévesztettek. A vezetést némileg váratlanul az afrikai csapat szerezte meg, amikor Kevin Pina egy 25 méteres szabadrúgásból bombázott a kapuba, megszerezve ezzel hazája történetének legelső világbajnoki gólját.

Bár Uruguay az első félidő végén Araújo fejesével egyenlített, majd szinte azonnal a vezetést is átvette, a szünet után látványosan visszaesett a játék tempója. A statikussá váló dél-amerikaiak megpróbálták megőrizni az előnyüket, amit a zöld-fokiak kíméletlenül megbüntettek, ugyanis Olivera rossz passza és Muslera elhibázott kifutása után a csereként beálló Varela passzolt az üres kapuba. A hajrában a remekül védő Vozinha kapus vezérletével az afrikai együttes állta a sarat, így egy újabb korábbi világbajnok ellen szerzett történelmi jelentőségű pontot a 2-2-es végeredménnyel.

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A G csoport vancouveri mérkőzésén Egyiptom - negyedik világbajnoki szereplése alkalmával - megszerezte története első győzelmét. Bár a találkozót Új-Zéland kezdte jobban, és Surman fejesével a vezetést is megszerezte, a szünet után az észak-afrikaiak valósággal hengereltek. Az állandósult egyiptomi fölény gyorsan eredményre vezetett, előbb Ziko fejesével egyenlítettek, majd tíz perccel később a csapat sztárja, Szalah is betalált, megfordítva az állást.

A gyorsan bekapott góloktól megzavarodó óceániaiak sorsát végül a csereként beálló Trezeguet döntötte el egy szöglet utáni csukafejessel. A 3–1-es diadallal Egyiptom történelmi sikert ünnepelhetett, miközben a szintén a negyedik tornáján szereplő Új-Zéland továbbra is nyeretlen a világbajnokságokon.

FIFA Világbajnokság 2. forduló
Új-Zéland
1
3
Egyiptom
Félidő: 1-0
2026. június 22. hétfő 03:00
|
BC Place Stadium, Vancouver
Hazai gólszerzők
15' Finn Surman
Vendég gólszerzők
58' Mostafa Zico, 67' Mohamed Salah, 82' Mahmoud Trezeguet
44
Labdabirtoklási arány
56
91
Támadások
118
43
Veszélyes támadások
51
5
Kaput eltaláló lövések
7
3
Kaput elkerülő lövések
6
4
Szögletek
3
2
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
6
Adatlap létrehozva: 2026.06.22.
Címlapkép: Getty Images
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