Újabb legendás hazai fesztivál került veszélybe: lehet, hogy nem tudják megtartani idén már

A Waldorfeszt szervezői figyelmeztetnek: a jelenlegi jegyeladások mellett nem tudják garantálni, hogy megtartható lesz az idei tábor. A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.

A Waldorfeszt szervezői ismét kénytelenek határidőt szabni a jegyvásárlásra, mert a jelenlegi eladások alapján nem látják biztosítottnak, hogy megtartható lesz az idei tábor. A rendezvény bevételeinek döntő része a jegyekből és bérletekből származik, ezek nélkül nem tudják finanszírozni a programot.

A szervezők közösségi oldalukon azt írták: a mostani számok alapján „megint úgy látjuk, hogy ha így marad a helyzet, akkor nem tudjuk biztonsággal megrendezni az idei Waldorfesztábort”. Ezért újabb határidőt kellett kijelölniük, hogy időben lássák, van‑e elegendő résztvevő, és felelősen döntsenek a tábor sorsáról. A jegyvásárlás végső határideje: június 28., vasárnap.

A szervezők arra kérik a közösséget, hogy aki biztosan szeretne részt venni, ne halogassa a döntést, mert a korai vásárlások jelzik, hogy mekkora létszámra számíthatnak, és ez alapvetően meghatározza, hogy meg tudják‑e tartani a rendezvényt.

Az idei évben támogatói bérletek és napijegyek is elérhetők, amelyekkel a résztvevők nemcsak a saját belépőjüket biztosítják, hanem a fesztivál fennmaradását is segítik. A szervezők külön megköszönték mindazoknak, akik megtehetik, hogy így támogatják a Waldorfesztet.

A Waldorfeszt egy hétszáz fős kisfesztivál a Dunakanyarban, amelynek varázslatos és békés hangulatát a fesztiválozók a fellépőkkel, önkéntesekkel és a szervezőkkel együtt hozzák létre, immáron tíz éve. 2016-ban költöztettük a rendezvényt Zebegénybe, a Szőnyi Táborba, 2023-ban pedig egy kicsit feljebb, Törökmezőre.

Rájár a rúd a fesztiválokra, pár napja írtuk meg, hogy lefújták a legendás magyar zenei fesztivált, mert betett az infláció a szervezőknek. A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett. A jegytulajdonosok előtt viszont több út is van.