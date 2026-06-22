Áll a bál a vb-döntő szuperstadionjában: kemény vádakkal álltak elő a sztárok

Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.

Egyre több bírálat éri a labdarúgó-világbajnokság döntőjének otthont adó East Rutherford-i stadion játékterét a labdarúgók és a szakvezetők részéről. A 82 ezer néző befogadására alkalmas MetLife Stadion talaját a francia válogatott Adrien Rabiot a rendkívüli keménysége miatt leginkább a műfűhöz hasonlította.

Hasonló véleményen van a brazil Vinícius Júnior is, aki szerint a hőségben gyorsan kiszáradó pálya kifejezetten lelassítja a játékot, ami megnehezíti a támadások felépítését. A szövetségi kapitányok közül a norvég Ståle Solbakken arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendkívül rövidre nyírt, kemény felületű gyepen egy esetleges esőzés a megszokottnál is jobban felgyorsíthatja a játékot. Francia kollégája, Didier Deschamps azt kifogásolta, hogy a labda a vártnál eltérően pattan, ráadásul a borítás már a második ottani mérkőzésen is foltosnak tűnt.

A panaszokra reagálva a FIFA közölte, hogy a szemmel látható különbségek nem feltétlenül rontják a pálya minőségét. Bár az öntözés módszere helyszínenként eltér, a szövetség álláspontja szerint mind a 16 stadionban kiváló állapotú gyep várja a válogatottakat. Hangsúlyozták, hogy a játékosok testi épségét szem előtt tartva az amerikai pályákat már öt éve folyamatosan ellenőrzik.

Az East Rutherford-i arénában összesen nyolc mérkőzést rendeznek a torna során, köztük a világbajnokság július 19-i fináléját is.