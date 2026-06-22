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Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Áll a bál a vb-döntő szuperstadionjában: kemény vádakkal álltak elő a sztárok

MTI
2026. június 22. 19:47

Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.

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Egyre több bírálat éri a labdarúgó-világbajnokság döntőjének otthont adó East Rutherford-i stadion játékterét a labdarúgók és a szakvezetők részéről. A 82 ezer néző befogadására alkalmas MetLife Stadion talaját a francia válogatott Adrien Rabiot a rendkívüli keménysége miatt leginkább a műfűhöz hasonlította.

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Hasonló véleményen van a brazil Vinícius Júnior is, aki szerint a hőségben gyorsan kiszáradó pálya kifejezetten lelassítja a játékot, ami megnehezíti a támadások felépítését. A szövetségi kapitányok közül a norvég Ståle Solbakken arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendkívül rövidre nyírt, kemény felületű gyepen egy esetleges esőzés a megszokottnál is jobban felgyorsíthatja a játékot. Francia kollégája, Didier Deschamps azt kifogásolta, hogy a labda a vártnál eltérően pattan, ráadásul a borítás már a második ottani mérkőzésen is foltosnak tűnt.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
6
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
1
4.
Dél-Afrika
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Deniz Undav
(Németország)
3
2.
Lionel Messi
(Argentína)
3
3.
Jonathan David
(Kanada)
3
4.
Crysencio Summerville
(Hollandia)
2
5.
Mikel Oyarzabal
(Spanyolország)
2
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.22.

A panaszokra reagálva a FIFA közölte, hogy a szemmel látható különbségek nem feltétlenül rontják a pálya minőségét. Bár az öntözés módszere helyszínenként eltér, a szövetség álláspontja szerint mind a 16 stadionban kiváló állapotú gyep várja a válogatottakat. Hangsúlyozták, hogy a játékosok testi épségét szem előtt tartva az amerikai pályákat már öt éve folyamatosan ellenőrzik.

Az East Rutherford-i arénában összesen nyolc mérkőzést rendeznek a torna során, köztük a világbajnokság július 19-i fináléját is.

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Címlapkép: Getty Images
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