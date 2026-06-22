Döntött az európai szövetség, jó hírt kaptak a magyar csapatok: még ketten indulhatnak a BL-ben

Ősztől a férfiak mezőnyében új, bővített lebonyolítási rendszert vezetnek be a kézilabda BL-ben, míg a nőknél egyelőre változatlan marad a versenyformátum.

A kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében a Veszprém és a Győr mellett szabadkártyával a Ferencváros női, valamint a Szeged férficsapata is rajthoz állhat, a Tatabánya kérelmét azonban elutasította az európai szövetség.

A férfiaknál a magyar bajnok Veszprém részvétele már korábban is biztos volt, hozzájuk csatlakozik a szabadkártyával induló Szeged. A Tatabánya az elutasított pályázata után a második vonalban, az Európa-ligában szerepelhet. A férfimezőny létszáma a következő szezontól a korábbi tizenhatról huszonnégy csapatosra emelkedik. A sorsoláson hat négytagú csoportot alakítanak ki, ahonnan az első két-két helyezett jut be a tizenkét csapatos középdöntőbe, míg a harmadik és negyedik helyen végző együttesek az Európa-ligában folytathatják.

A középdöntőben két hatcsapatos csoportban folytatódnak a küzdelmek. Az együttesek nem játszanak újra a korábbi csoporttársaikkal, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét csoportból a legjobb négy csapat jut be a negyeddöntőbe, míg az ötödik helyezettek az Európa-ligába kerülnek át. A négyes döntőnek jövőre is Köln ad otthont.

A szeptember 9-én rajtoló idényben több magyar légiós is pályára lép a legrangosabb európai kupasorozatban. A német MT Melsungen színeiben Sipos Adrián és Palasics Kristóf, a román Dinamo Bukarestben Pergel Andrej, míg a lengyel Orlen Wisła Płock együttesében Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilić Zoran szerepel majd.

A női mezőnyben a bajnok és kupagyőztes Győri Audi ETO KC indulása eleve garantált volt, a Ferencváros pedig szabadkártyával csatlakozik a tornához. Szintén biztos résztvevő a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató, BL-címvédő francia Metz HB, míg Faluvégi Dorottya csapata, a román CSM Bukarest a zöld-fehérekhez hasonlóan szabadkártyával kapott indulási jogot.

A női Bajnokok Ligája lebonyolítása egyelőre nem változik, a csapatok az utolsó szezonjukat játsszák a jelenlegi formátumban. A résztvevőket két nyolctagú csoportba sorsolják, ahonnan az első két-két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jut, míg a harmadiktól a hatodik helyig végző együttesek a rájátszásban küzdenek meg a legjobb nyolc közé kerülésért. A női szezon szeptember 5-én veszi kezdetét, a négyes döntőt pedig jövőre is a budapesti MVM Dome-ban rendezik meg.