Hatalmas rekordok dőlnek és dőlhetnek meg a világbajnokságon: Messi, Kane és Mbappé is előretörnek

Messi már ma este egyedülálló rekorderré léphet elő, de nem tétlenkedik a többi sztár sem, ha rekordokról van szó a vébén.

Alig két hete kezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, de az első 48 csapatos torna máris történelmet ír, hiszen sorra dőlnek a régóta fennálló rekordok, és újak megdöntése is küszöbön áll - ezt a BBC Sport szedte össze.

Kezdjük is rögtön azzal, hogy Lionel Messi az Argentína–Algéria nyitómérkőzésen elért mesterhármasával beérte Miroslav Klose 2014 óta fennálló, 16 gólos világbajnoki rekordját. A nyolcszoros aranylabdás argentin klasszisnak ehhez 27 mérkőzésre volt szüksége, azaz hárommal többre, mint a visszavonult német csatárnak; Messi a csoportkör ma esti, Ausztria elleni találkozóján már egyedüli rekorderré léphet elő. Mögötte az örökranglistán Kylian Mbappé áll 14 világbajnoki góllal, csakhogy közben a francia csapatkapitány már 58 találatnál jár válogatott mezben, amivel hazája válogatottjának abszolút gólrekordere lett.

Harry Kane sem tétlenkedett, hiszen az angolok Horvátország elleni, 4–2-es győzelme során kétszer is betalált, ezzel pedig beállította Gary Lineker tízgólos nemzeti világbajnoki rekordját - mármint természetesen angol szempontból. Kane emellett David Beckham után a második olyan angol labdarúgó lett, aki három különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni. A Ghána elleni keddi mérkőzésen így újabb lehetőség nyílik meg előtte az abszolút csúcs felállítására.

FIFA Világbajnokság 2. forduló Anglia Ghána 2026. június 23. kedd 22:00 | Gillette Stadium, Foxborough Egymás elleni statisztika: 1 meccs Győzelem Anglia: 0 (0%) Ghána: 0 (0%) Döntetlen: 1 (100%) Gólok Anglia: 1 Ghána: 1 Gólkülönbség: 0 Hazai győzelem Anglia: 0 Ghána: 0 Vendéggyőzelem Anglia: 0 Ghána: 0 Adatlap létrehozva: 2026.06.22.

Az Aranycipőért folyó versenyfutás is rendkívül izgalmasan alakul. Mbappé 2022-ben nyolc találattal érdemelte ki az elismerést, Kane pedig 2018-ban hattal zárt az élen. Ha bármelyiküknek sikerülne ismét elvinnie a trófeát, történelmet írna, hiszen korábban még senki sem szerzett kétszer világbajnoki gólkirályi címet. Jelenleg Messi, a német Denis Undav és a kanadai Jonathan David áll a tabella élén három-három góllal, de Kane, Erling Haaland és Mbappé is csupán egyetlen találattal maradt el tőlük.

Bár Cristiano Ronaldo nem talált be a Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzésen, amely 1–1-es döntetlennel zárult, már a pályára lépésével is rekordot döntött. A portugál sztár 41 évesen és 132 naposan a világbajnokságok történetének legidősebb olyan mezőnyjátékosa lett, aki kezdőként kapott lehetőséget. Emellett Messivel együtt ő is a hatodik világbajnokságán szerepel, és ha a torna folyamán betalál a kapuba, egyedülálló módon hat különböző vb-n lesz eredményes.

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Az újoncok közül Erling Haaland mindössze húsz labdaérintésből kétszer is betalált Norvégia Irak elleni, 4–1-es győzelme alkalmával, amivel beállította Kjetil Rekdal norvég vb-gólrekordját. A zöld-foki-szigeteki Vozinha 40 évesen, hét bravúros védést bemutatva óvta meg kapuját a góltól az Európa-bajnok Spanyolország ellen, így ő lett a legidősebb olyan kapus, aki vb-debütálásán kapott gól nélkül zárt. A francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps pedig már csak egyetlen diadalra van attól, hogy beérje Helmut Schön szövetségi kapitányként felállított, 16 győzelmet számláló vb-rekordját.

A fegyelmezettség terén is rendkívüli mutatókat hoz az idei torna: az első tíz napban már hat piros lapot osztottak ki a játékvezetők - ez több, mint a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon összesen.