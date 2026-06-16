Megalkuvás nélkül mennek a csatába az angol focisták: még saját egészségüket is feláldozzák?

Bukayo Saka bár most sem teljesen egészséges, de mint fogalmazott, sok mindent haljandó kockára tenni a sikeres szereplésért.

Bukayo Saka készen áll az angol válogatott szerdai, Horvátország elleni világbajnoki nyitómérkőzésére annak ellenére is, hogy március óta Achilles-ín-sérüléssel küzd Az Arsenal szélsője márciusban hét klubmérkőzést is kihagyott a sérülése miatt, és az angol válogatott márciusi találkozóin sem léphetett pályára. Később azonban visszatért, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az Arsenal 22 év után ismét megnyerje a Premier League-et.

A Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntőben viszont le kellett cserélni, és a teljesítményét is kritika érte, miközben nem volt teljesen egészséges. Saka elismerte, hogy kockázatot vállal minden egyes pályára lépéssel.

Az embereket nem érdekli, hogyan érzed magad, elvárják, hogy teljesíts. Szívesen vállalom ezt a kockázatot, és azt mondom, hogy megérte – ezt fogom folytatni

– mondta a 24 éves játékos, hozzátéve, hogy hónapok óta most érzi magát a legjobban.

FIFA Világbajnokság 1. forduló Anglia Horvátország 2026. június 17. szerda 22:00 | AT&T Stadium, Arlington Egymás elleni statisztika: 9 meccs Győzelem Anglia: 5 (55.6%) Horvátország: 2 (22.2%) Döntetlen: 2 (22.2%) Gólok Anglia: 19 Horvátország: 11 Gólkülönbség: 8 Hazai győzelem Anglia: 3 Horvátország: 1 Vendéggyőzelem Anglia: 2 Horvátország: 1 Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány korábban jelezte, hogy vigyázni kell Sakára, és "nagyon valószínűtlen", hogy a világbajnokság összes mérkőzésén végig a pályán maradna. A Costa Rica elleni felkészülési találkozón a támadó mindössze 27 perc játéklehetőséget kapott. A dallasi nyitómeccsen mégis készen áll arra, hogy bekerüljön a kezdőcsapatba, bár nem akart szembemenni a menedzser szavaival.

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A jobbszélső poszton Arsenal-csapattársával, Noni Maduekével verseng a kezdőcsapatba kerülésért. Saka szerint szokatlanul szoros a kapcsolatuk annak ellenére, hogy ugyanazon a poszton játszanak. "Noni olyan, mint a testvérem a pályán és azon kívül is. Minden nap beszélünk, és azt akarjuk, hogy a másik is jól teljesítsen" – fogalmazott a játékos.

A számok jól mutatják, mekkora terhelés hárul Sakára, aki az elmúlt három idényben 153 mérkőzésen 11 154 percet töltött a pályán, és ebből 61 alkalommal végig játékban volt. A 2023–2024-es szezonban 59 meccsen 21 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, ami pályafutása legeredményesebb idénye volt, ám a túlterhelés végül combizomszakadáshoz vezetett. Azóta az Arsenal óvatosabban osztja be a játékperceit, és most Tuchel is hasonló dilemmával néz szembe, hiszen Saka túl fontos játékos ahhoz, hogy kihagyják a csapatból, de túl értékes ahhoz, hogy túlterheljék.