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Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel többet a versenynaptárban
Biztonsági aggályok és szervezési nehézségek miatt törölte a MotoGP a magyarországi Balaton Park-i pályára tervezett futamát a 2027-es versenynaptárból. A hazai nagydíj helyét a spanyolországi Aragónia veszi át, miután az esemény Hungaroringre történő áthelyezése a szűkös határidők és a komplex pályaátalakítások miatt meghiúsult - írta meg a Msports.
Bár korábban úgy tűnt, hogy Magyarország stabil helyet szerezhet a gyorsasági motoros világbajnokság európai naptárában, a jogtulajdonos Liberty Media végül a biztonsági szempontokat helyezte előtérbe. A balatoni pálya hiányosságai miatt a rendezők úgy döntöttek, hogy törlik a magyar helyszínt a 2027-es szezonból. A megüresedett helyre a spanyolországi Aragóniai Nagydíj kerül be, amely sajtóértesülések szerint egy tízmillió eurós szerződéssel biztosította be a jövőjét, egyelőre legalább egy évre.
A magyar kormány igyekezett megmenteni a futamot, és alternatív megoldásként a Hungaroringet javasolta. Egy Forma–1-es versenyhelyszín motorversenyzésre való alkalmassá tétele azonban komoly logisztikai és szabályozási kihívásokat jelent. A szükséges átalakítások hosszú sora és a szorító határidők miatt ezt a tervet végül elvetették, így legkorábban 2028-ban kerülhet ismét napirendre a hazai nagydíj kérdése. A döntés egyértelmű üzenet a jogtulajdonos részéről, hiszen a biztonság és a látvány ma már minden hagyománynál fontosabb szempontnak számít a rendezési jogokért folyó éles versenyben.
A balatoni rendezés sorsát a háttérben zajló hazai szervezeti problémák is megpecsételhették. Az eredetileg a futamok lebonyolításával megbízott HUMDA Zrt.-nél idén áprilisban felszámolási eljárás indult. A céget tulajdonló egyetemi alapítvány állítása szerint az állam megfelelő források nélkül, milliárdos kötelezettségekkel adta át nekik az eleve szabálytalanul működő vállalatot. A feladatokat az állam végül visszavonta tőlük, a MotoGP és a Superbike-világbajnokság hazai promóteri teendőit pedig tavasz elején a Hungaroring vette át. Hiába kezdődtek meg az új felállásban a balatoni helyszín előkészületei a nemzetközi előírások alapján, a projekt végül nem valósulhat meg.
Walterné Dancsó Adrienn operatív igazgató a Pénzcentrumnak adott interjújában korábban elmondta, az eredeti szerződés három évre szólt a MotoGP-re és tíz évre a Superbike-ra. Hozzátette, jelenleg Magyarországon a Balaton Park Ring az egyetlen, amely alkalmas arra, hogy MotoGP-t vagy Superbike-ot fogadjon.
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„Persze hosszú távon bármi megtörténhet, de ahhoz a Hungaroringen is óriási beruházások kellenének, miközben nyilván a Forma-1-et sem akarják veszélyeztetni. Szerintem teljesen logikus kérdés az is, hogy miért ne lehetne az egyik helyszín az F1-é, a másik pedig a MotoGP-é. Nekünk természetesen nagyon fontos lenne, hogy maradjanak ezek a futamok, mert egy ilyen világesemény óriási motivációt ad a csapatnak és a régiónak is nagyon sokat jelent" - mondta akkor az operatív igazgató.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt / MTI
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