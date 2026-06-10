Egy befektetési kutatócég statisztikai modellje szerint Franciaország nyeri meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben legyőzi Portugáliát.
Bejelentette az MLSZ, megvan az NB I régi-új neve: így fogják hívni a bajnokságot
A jól megszokott névhez tér vissza a hazai első osztályú fociliga azután, hogy a most véget ért szezonban nevet adó webáruház működése véget ér.
A 2026/2027-es szezontól ismét OTP Bank Liga néven fut majd a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, miután erről új megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a pénzintézet. A névhasználat alapját a felek által 2025-ben megkötött új névszponzori szerződés biztosítja.
Az együttműködésnek köszönhetően így visszatér az NB I korábban már megszokott elnevezése. Korábban a Pénzcenturm is írt arról, hogy az NB I nevének kérdése akkor lett kérdés, mikor két hete az OTP bejelentette, hogy bezárja online webáruházát, a Fizz-t. Az elmúlt idényben ez a termék volt az NB I névadó szopnzora, és akkor az MLSZ is megerősítette lapunknak, hogy névváltoztatás következik.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Biztonsági aggályok és szervezési nehézségek miatt törölte a MotoGP a magyarországi Balaton Park-i pályára tervezett futamát a 2027-es versenynaptárból.
A német szakember hangsúlyozta, hogy csapata jó formában várja a rajtot, és tudatos, kemény munkával akár a végső győzelemről is álmodhat.
Marco Rossi együttese a gyengébb első félidő után a második játékrészben már egyértelműen az ellenfele fölé kerekedett, a találkozón három újonc játékos is bemutatkozhatott.
Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal
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