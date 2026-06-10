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Debrecen, 2025. október 26.A debreceni csapat nagyedik gólja a labdarúgó Fizz Liga11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. A Debrecen 5-2-re nyert.MTI/Czeg
Sport

Bejelentette az MLSZ, megvan az NB I régi-új neve: így fogják hívni a bajnokságot

Pénzcentrum
2026. június 10. 14:49

A jól megszokott névhez tér vissza a hazai első osztályú fociliga azután, hogy a most véget ért szezonban nevet adó webáruház működése véget ér.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026/2027-es szezontól ismét OTP Bank Liga néven fut majd a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, miután erről új megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a pénzintézet. A névhasználat alapját a felek által 2025-ben megkötött új névszponzori szerződés biztosítja.

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Az együttműködésnek köszönhetően így visszatér az NB I korábban már megszokott elnevezése. Korábban a Pénzcenturm is írt arról, hogy az NB I nevének kérdése akkor lett kérdés, mikor két hete az OTP bejelentette, hogy bezárja online webáruházát, a Fizz-t. Az elmúlt idényben ez a termék volt az NB I névadó szopnzora, és akkor az MLSZ is megerősítette lapunknak, hogy névváltoztatás következik.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
69
2.
Ferencváros
68
3.
Paksi FC
53
4.
Debreceni VSC
53
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
17
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
17
3.
Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
15
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Hahn János
(Paksi FC)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.10.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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