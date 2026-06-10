Bejelentette az MLSZ, megvan az NB I régi-új neve: így fogják hívni a bajnokságot

A jól megszokott névhez tér vissza a hazai első osztályú fociliga azután, hogy a most véget ért szezonban nevet adó webáruház működése véget ér.

A 2026/2027-es szezontól ismét OTP Bank Liga néven fut majd a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, miután erről új megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a pénzintézet. A névhasználat alapját a felek által 2025-ben megkötött új névszponzori szerződés biztosítja.

Az együttműködésnek köszönhetően így visszatér az NB I korábban már megszokott elnevezése. Korábban a Pénzcenturm is írt arról, hogy az NB I nevének kérdése akkor lett kérdés, mikor két hete az OTP bejelentette, hogy bezárja online webáruházát, a Fizz-t. Az elmúlt idényben ez a termék volt az NB I névadó szopnzora, és akkor az MLSZ is megerősítette lapunknak, hogy névváltoztatás következik.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA