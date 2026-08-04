Szendvicseket csinált, most a BL-re készülhet a veterán focista: ilyen tündérmese sincs mindennap

A 31 éves csatár az alig 800 fős tengerparti faluban működő Mjällby AIF színeiben léphet pályára a BL-selejtezőben - írta meg a BBC Sport.

Amatőr labdarúgó, szendvicskészítő, kerékpáros – Jacob Bergström útja a svéd harmadosztálytól a Bajnokok Ligájáig az egyik legkülönösebb történet az idei európai futballszezonban. Bergström 22 évesen még amatőr játékos volt, akit egyetlen utánpótlás-akadémiára sem vettek fel. Miután 2018-ban csatlakozott a Mjällbyhez, továbbra is egy Subway étteremben dolgozott, hogy eltartsa magát, és csak 24 évesen vált profi labdarúgóvá.

Az elmúlt egy évben azonban kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub 87 éves története során először hódítsa el a svéd bajnoki címet és a Svéd Kupát. A 2026-os idényben 22 mérkőzésen 10 gólt szerzett, köztük a kupadöntő győztes találatát.

A tavalyi meglepetésszerű bajnoki cím világszerte nagy visszhangot váltott ki, főként a klub különleges elhelyezkedése miatt. A Mjällby a dél-svédországi Hallevik faluban működik, amely a feröer-szigeteki Streymnes után a második legkisebb település, amely valaha BL-mérkőzésnek adott otthont. Bergström kerékpárral jár az edzésekre és a meccsekre, hiszen a Strandvallen Stadion mindössze száz méterre fekszik a Balti-tengertől, egy kemping és egy szabadtéri uszoda szomszédságában.

A klub első nemzetközi mérkőzésén, a gibraltári Lincoln Red Imps elleni BL-selejtezőn jazzzenekar fogadta a szurkolókat, a stadionba be nem férő drukkerek pedig a helyi kishajókikötőben, kivetítőn követték az összecsapást. A Mjällby 3–0-ra nyert, majd a visszavágón elért 0–0-s döntetlennel továbbjutott. A mérkőzés előtt a szurkolók látványos élőkép-koreográfiával tisztelegtek a csapat előtt: egy hajót és Európa térképét ábrázoló molinón az állt, hogy "Új fejezet a történelemkönyvekben – írták mindazok, akik mertek álmodni, és nem adták fel."

A csapatkapitány, a szintén 31 esztendős Jesper Gustavsson testközelből élte át a klub mélypontját és felemelkedését. Ő az egyetlen tagja annak a Mjällby-keretnek, amely 2016-ban az utolsó fordulóban menekült meg a negyedosztályba való kieséstől és az azzal járó valószínű csődtől.

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Akkor néhány csapattársammal azon gondolkodtunk, hogy abbahagyjuk-e a szezont követően

– emlékezett vissza.

A harmadik selejtezőkörben a Mjällbyre a 24-szeres szlovák bajnok Slovan Bratislava vár, amelynek élére júniusban a BL-győztes Yaya Touré került vezetőedzőként. A keddi első mérkőzést a Strandvallenben rendezik. Touré maga is elismerte, hogy a Mjällbynek "van valami olyasmije, ami más csapatoknak nincs". Ha a svéd együttes nem is jutna tovább, az már biztos, hogy legalább a Konferencia-ligában szerepelhet az idényben.