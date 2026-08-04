30 millió dolláros mínuszban volt júniusban az UFC, annak ellenére, hogy akkor rendezték a Fehér Ház hátsó kertjében a Freedom-gálát, ez derült ki az anyavállalat...
Szendvicseket csinált, most a BL-re készülhet a veterán focista: ilyen tündérmese sincs mindennap
A 31 éves csatár az alig 800 fős tengerparti faluban működő Mjällby AIF színeiben léphet pályára a BL-selejtezőben - írta meg a BBC Sport.
Amatőr labdarúgó, szendvicskészítő, kerékpáros – Jacob Bergström útja a svéd harmadosztálytól a Bajnokok Ligájáig az egyik legkülönösebb történet az idei európai futballszezonban. Bergström 22 évesen még amatőr játékos volt, akit egyetlen utánpótlás-akadémiára sem vettek fel. Miután 2018-ban csatlakozott a Mjällbyhez, továbbra is egy Subway étteremben dolgozott, hogy eltartsa magát, és csak 24 évesen vált profi labdarúgóvá.
Az elmúlt egy évben azonban kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub 87 éves története során először hódítsa el a svéd bajnoki címet és a Svéd Kupát. A 2026-os idényben 22 mérkőzésen 10 gólt szerzett, köztük a kupadöntő győztes találatát.
A tavalyi meglepetésszerű bajnoki cím világszerte nagy visszhangot váltott ki, főként a klub különleges elhelyezkedése miatt. A Mjällby a dél-svédországi Hallevik faluban működik, amely a feröer-szigeteki Streymnes után a második legkisebb település, amely valaha BL-mérkőzésnek adott otthont. Bergström kerékpárral jár az edzésekre és a meccsekre, hiszen a Strandvallen Stadion mindössze száz méterre fekszik a Balti-tengertől, egy kemping és egy szabadtéri uszoda szomszédságában.
A klub első nemzetközi mérkőzésén, a gibraltári Lincoln Red Imps elleni BL-selejtezőn jazzzenekar fogadta a szurkolókat, a stadionba be nem férő drukkerek pedig a helyi kishajókikötőben, kivetítőn követték az összecsapást. A Mjällby 3–0-ra nyert, majd a visszavágón elért 0–0-s döntetlennel továbbjutott. A mérkőzés előtt a szurkolók látványos élőkép-koreográfiával tisztelegtek a csapat előtt: egy hajót és Európa térképét ábrázoló molinón az állt, hogy "Új fejezet a történelemkönyvekben – írták mindazok, akik mertek álmodni, és nem adták fel."
A csapatkapitány, a szintén 31 esztendős Jesper Gustavsson testközelből élte át a klub mélypontját és felemelkedését. Ő az egyetlen tagja annak a Mjällby-keretnek, amely 2016-ban az utolsó fordulóban menekült meg a negyedosztályba való kieséstől és az azzal járó valószínű csődtől.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Akkor néhány csapattársammal azon gondolkodtunk, hogy abbahagyjuk-e a szezont követően
– emlékezett vissza.
A harmadik selejtezőkörben a Mjällbyre a 24-szeres szlovák bajnok Slovan Bratislava vár, amelynek élére júniusban a BL-győztes Yaya Touré került vezetőedzőként. A keddi első mérkőzést a Strandvallenben rendezik. Touré maga is elismerte, hogy a Mjällbynek "van valami olyasmije, ami más csapatoknak nincs". Ha a svéd együttes nem is jutna tovább, az már biztos, hogy legalább a Konferencia-ligában szerepelhet az idényben.
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
Nem az a baj, ha a Bayernt vagy a Manchester Cityt tanulmányozzuk, de ezek a klubok a magyar rendszernek most az űrtechnológiát jelentik - mondta...
Rekordközeli létszám, 36 fokos hőség és 25 fokos víz várta a Balaton-átúszás résztvevőit.
Anyagi helyzetéről vallott az egykori sztárfocista: "egy fillért sem vettem fel a 150 milliós fizetésből, a bónuszokból is vígan megélek"
A korábbi Chelsea-játékos, Oscar elárulta, hogy kínai pályafutása alatt egyszer sem nyúlt a fizetéséhez.
A FIFA pénteki közleményében megerősítette, hogy folytatja vitatott tervét, amelynek keretében magánbefektetők vásárolhatnának részesedést a nagy versenyekben.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
A magyar sportnak sokkal inkább a piaci működésre kellene végre ráállnia - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Dénes Ferenc sportközgazdász.
A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.
Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót
Elképesztő magyar siker a vb-n: világbajnok lett a női kardcsapat, óriási fordítás után jött a győzelem
Kínát legyőzve lett világbajnok a magyar női kardválogatott, megszületett az első magyar aranyérem.
Hihetetlen, mit vitt véghez a magyar futó a világ legkeményebb versenyén: a Halál-völgyben ért fel a dobogóra
Az extrém hőségben rendezett Badwater 135-ön Bódis Tamás a harmadik helyen ért célba.
A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán
A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott.
Elzárulnak az állami pénzcsapok? Gyökeres változás kapujában áll a magyar sport, ez lehet a megoldás
A jövőbeli sportgazdasági siker néhány kulcsa többek között a digitális lehetőségek és a női sportban rejlő gazdasági tartalékok kiaknázása lehet.
Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
A malajziai Sepangban pótolják október elején a Forma-1-es világbajnoki sorozat áprilisban elhalasztott bahreini futamát
Feje tetejére állt a Magyar Nagydíj rajtsorrendje: újabb büntetésekkel forgatták fel a Forma-1 mezőnyét
A második helyen végző Lewis Hamiltont és a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit is hátrasorolták.
Szurkolók perelték be a Forma-1 tulajdonosát: fizetett a Liberty, mint a katonatiszt, ezért kényszerültek rá
Mintegy hárommillió dolláros egyezséggel zárja le a Liberty Media a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj kapcsán indított csoportos pert.
Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.