2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
36 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Szendvicseket csinált, most a BL-re készülhet a veterán focista: ilyen tündérmese sincs mindennap

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 16:44

A 31 éves csatár az alig 800 fős tengerparti faluban működő Mjällby AIF színeiben léphet pályára a BL-selejtezőben - írta meg a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amatőr labdarúgó, szendvicskészítő, kerékpáros – Jacob Bergström útja a svéd harmadosztálytól a Bajnokok Ligájáig az egyik legkülönösebb történet az idei európai futballszezonban. Bergström 22 évesen még amatőr játékos volt, akit egyetlen utánpótlás-akadémiára sem vettek fel. Miután 2018-ban csatlakozott a Mjällbyhez, továbbra is egy Subway étteremben dolgozott, hogy eltartsa magát, és csak 24 évesen vált profi labdarúgóvá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt egy évben azonban kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub 87 éves története során először hódítsa el a svéd bajnoki címet és a Svéd Kupát. A 2026-os idényben 22 mérkőzésen 10 gólt szerzett, köztük a kupadöntő győztes találatát.

A tavalyi meglepetésszerű bajnoki cím világszerte nagy visszhangot váltott ki, főként a klub különleges elhelyezkedése miatt. A Mjällby a dél-svédországi Hallevik faluban működik, amely a feröer-szigeteki Streymnes után a második legkisebb település, amely valaha BL-mérkőzésnek adott otthont. Bergström kerékpárral jár az edzésekre és a meccsekre, hiszen a Strandvallen Stadion mindössze száz méterre fekszik a Balti-tengertől, egy kemping és egy szabadtéri uszoda szomszédságában.

A klub első nemzetközi mérkőzésén, a gibraltári Lincoln Red Imps elleni BL-selejtezőn jazzzenekar fogadta a szurkolókat, a stadionba be nem férő drukkerek pedig a helyi kishajókikötőben, kivetítőn követték az összecsapást. A Mjällby 3–0-ra nyert, majd a visszavágón elért 0–0-s döntetlennel továbbjutott. A mérkőzés előtt a szurkolók látványos élőkép-koreográfiával tisztelegtek a csapat előtt: egy hajót és Európa térképét ábrázoló molinón az állt, hogy "Új fejezet a történelemkönyvekben – írták mindazok, akik mertek álmodni, és nem adták fel."

A csapatkapitány, a szintén 31 esztendős Jesper Gustavsson testközelből élte át a klub mélypontját és felemelkedését. Ő az egyetlen tagja annak a Mjällby-keretnek, amely 2016-ban az utolsó fordulóban menekült meg a negyedosztályba való kieséstől és az azzal járó valószínű csődtől.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Akkor néhány csapattársammal azon gondolkodtunk, hogy abbahagyjuk-e a szezont követően

– emlékezett vissza.

A harmadik selejtezőkörben a Mjällbyre a 24-szeres szlovák bajnok Slovan Bratislava vár, amelynek élére júniusban a BL-győztes Yaya Touré került vezetőedzőként. A keddi első mérkőzést a Strandvallenben rendezik. Touré maga is elismerte, hogy a Mjällbynek "van valami olyasmije, ami más csapatoknak nincs". Ha a svéd együttes nem is jutna tovább, az már biztos, hogy legalább a Konferencia-ligában szerepelhet az idényben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #siker #focista #svédország #futball #bajnokok ligája #bl #európai konferencia liga #nemzetközi foci
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:03
16:44
16:34
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2
2 hete
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
5 napja
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
4
2 hete
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
5
2 hete
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 16:14
Elképesztő régészeti kincsre bukkant egy önkormányzati dolgozó: több ezer éves lelet került elő
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 16:01
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 16:31
Döntő hetek várnak a kerttulajdonosokra: ezt még augusztusban el kell intézni