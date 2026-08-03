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Hivatalos: bejelentette a spanyol csapat a magyar válogatott kapus leigazolását
Tizenegy év után távozott az RB Leipzigtől Gulácsi Péter. Az 58-szoros magyar válogatott kapus a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz szerződött, ahol két évre írt alá.
Új csapatban folytatja pályafutását Gulácsi Péter. Az 58-szoros magyar válogatott kapus tizenegy év után búcsút intett az RB Leipzignek, és a spanyol élvonalbeli Villarreal játékosa lett.
A Villarreal hivatalos közlése szerint a 36 éves kapus két évre szóló szerződést írt alá. Mivel Gulácsi lipcsei szerződése még 2027 nyaráig érvényes volt, a spanyol klub kivásárolta őt a német egyesülettől.
Gulácsi 2015 nyarán érkezett az RB Leipzighez, ahol az elmúlt több mint egy évtizedben meghatározó játékossá vált. A klub színeiben összesen 362 mérkőzésen lépett pályára, és részese volt a Leipzig történetének legsikeresebb időszakának.
A magyar kapus korábban a Liverpool, a Hull City, a Hereford United, a Tranmere Rovers és az RB Salzburg játékosa is volt.
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Új csapata, a Villarreal a 2025/26-os idényben a harmadik helyen végzett a spanyol bajnokságban, így a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Gulácsi így új klubjával ismét a legrangosabb európai kupasorozatban bizonyíthat.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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