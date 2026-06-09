Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal

A torna csütörtöki rajtja előtt újabb vitát váltott ki a nemzetközi szövetség árazási politikája, amely a belépők mellett immár a stadionélmény egyes elemeit is prémium szolgáltatásként értékesíti - írta a The Athletic.

A FIFA most bevezetett akció keretében kínálja a szurkolóknak, hogy nevük felkerüljön a stadion kivetítőjére a világbajnoki mérkőzések előtt. A "Super Shoutout" elnevezésű program keretében a szurkolók 79 dollárért, azaz nagyjából 24 ezer forintért vásárolhatnak lehetőséget arra, hogy a nevük megjelenjen a stadion eredményjelzőjén. A szolgáltatás mind a 72 csoportmérkőzésre elérhető, rendelésenként pedig legfeljebb négy név adható meg, ami összesen 316 dolláros kiadást (97 ezer forint) jelent.

Bár a promóciós oldal azt ígéri, hogy a nevek a mérkőzés alatt, a megfelelő pillanatban jelennek meg, a felhasználási feltételek egyértelművé teszik, hogy a kiírások kizárólag a találkozók előtt futnak majd a kivetítőn, a játék ideje alatt nem. A FIFA ráadásul nem garantálja a megjelenítés pontos időtartamát vagy elhelyezkedését, és a televíziós közvetítésben való szereplést is kizárja.

A vásárlás során a szurkolók kiválasztják a mérkőzést, megjelölik a támogatott csapatot, majd megadják a nevüket, amelyet egy trágár kifejezéseket kiszűrő rendszer ellenőriz. Az értékesítés a kezdőrúgás előtt 72 órával zárul, a FIFA pedig csak akkor terheli meg a bankkártyákat, ha a beküldött nevet saját belátása szerint jóváhagyta.

A kezdeményezés újabb vitát szított a szervezet üzletpolitikája körül. A magas jegyárakat korábban már több szervezet is bírálta, az európai szurkolói szövetség (Football Supporters Europe) például a világbajnoki hagyományok monumentális elárulásának nevezte a tarifákat, az ügy pedig az Európai Bizottság elé is került. A FIFA azzal védekezik, hogy az árak az észak-amerikai piac sajátosságait tükrözik, a bevételeket pedig a labdarúgás globális fejlesztésére fordítják.

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A nemzetközi szövetség a közelmúltban egy másik ügyben is hátrálni kényszerült, amikor a múlt héten visszavonta azt a döntését, amellyel megtiltotta volna a szurkolóknak, hogy üres, átlátszó műanyag palackokat vigyenek be a stadionokba újratöltés céljából. Ez a könnyítés ugyanakkor a mexikói helyszínekre egyelőre nem vonatkozik.