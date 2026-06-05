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Méregdrága vízre kényszeríthetik a szurkolókat a vb-n: most nagyon elrúgta a pöttyöst a FIFA
A palackok kitiltása komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében, mivel a tornán extrém hőség várható, így sokak szerint a nemzetközi szövetség csupán a méregdrága ivóvízen akar nyerészkedni - számolt be a Telex.
A FIFA biztonsági okokra hivatkozva teljesen betiltotta a vizespalackok bevitelét a június 11-én kezdődő észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire. A nemzetközi szövetség szigorítása az újratölthető kulacsokra is kiterjed annak ellenére, hogy egybehangzó jóslatok szerint extrém hőség várható a torna idején.
Bár a korábbi házirend még engedélyezte, hogy a nézők fejenként egy, legfeljebb egyliteres, átlátszó és üres palackot vigyenek be, ezt a lehetőséget a napokban eltörölték. A FIFA azzal indokolja a döntést, hogy a palackdobálások megakadályozásával szeretnék garantálni a játékosok és a nézők biztonságát.
A korlátozás különösen azért ad okot aggodalomra, mert az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán komoly kihívást jelent majd az időjárás. A becslések szerint a mérkőzések harmadát veszélyesen forró és párás körülmények között játsszák majd, különösen Miamiban, Houstonban, Dallasban és Atlantában. A FIFA ígérete szerint a szervezők felkészülnek a kánikulára, így a stadionok környékén párakapukkal, ventilátorokkal, hűtősátrakkal és hidratálóállomásokkal várják majd a látogatókat.
Bár a szövetség állítása szerint a bent kapható víz ára igazodik majd a stadionokban megszokott árszínvonalhoz, a korábbi tapasztalatok nem ezt mutatják. A tavalyi, Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon például egyetlen palack vízért akár 4-6 dollárt, azaz nagyjából 1200-1800 forintot is elkértek az arénákban.
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A szurkolói érdekképviseletek, köztük az angol Free Lions szervezet, élesen bírálták a szigorítást. Véleményük szerint a tiltás mögött kizárólag profitszerzési szándék áll, és bíznak abban, hogy a szervezők végül ingyenes ivóvizet biztosítanak majd, megkímélve a hőségben sorban állókat a további kiadásoktól.
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