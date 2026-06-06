Azonnali hatállyal lemondott a West Ham United társelnöki és igazgatói posztjáról David Sullivan, de a távozását nem azzal indokolta, hogy a csapat kiesett a Premier...
Nem lehet megfogni az olasz csodagyereket: negyedszer rajtol holnap az élről Antonelli
Antonelli idén már negyedszer rajtolhat az első helyről, mögötte Verstappen és a két Ferrari indul majd Monte-Carloban.
A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli szerezte meg az első rajthelyet a Forma–1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnapi futamon.
A 19 éves versenyzőnek ez a pályafutása és az idei szezonja negyedik edzéselsősége. Az első sorban a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája kapott még helyet, így ő startolhat Antonelli mellől.
A második rajtsort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik sajátították ki, ugyanis a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a harmadik, míg a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc a negyedik leggyorsabb időt autózta Monte-Carlóban.
A 78 körös futam vasárnap 15 órakor veszi kezdetét. A Pénzcentrumon minden fontos infoormációt összegyűjtöttünk a hétvégéről, ezt ide kattintva olvashatod el:
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
Lévai Bálinttal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is.
A Manchester City jogi lépések megtételét mérlegeli, miután a Real Madrid egyik elnökjelöltje, Enrique Riquelme bejelentette Erling Haaland szerződtetését.
Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában.
Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a...
George Russell nem hajlandó feladni: kemény üzenetet küldött fiatal csapattársának a Mercedes pilótája
George Russell továbbra is bízik világbajnoki esélyeiben annak ellenére, hogy csapattársa, Kimi Antonelli már 43 pontos előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.
Több tucat Celtic-szurkolói csoport tiltakozik Robbie Keane esetleges vezetőedzői kinevezése ellen.
A FIFA által ígért telt házas torna helyett a mérkőzések több mint felére még mindig kaphatók belépők.
Két férfi próbát a Spurs szupersztárjával szelfit készíteni a meccs közben, a biztonságiak persze résen voltak.
Shakira Mexikóvárosban, a nyitómeccs előtt lép majd fel a nyitóünnepségen, de nem az lesz belőle az egyetle.
Óriási átigazolási csata a Real Madridnál: Pérez rekordösszegű sztárigazolással válaszolna kihívójának
Florentino Pérez kihívója, a 37 esztendős Enrique Riquelme szintén komoly ígéretekkel, többek között Erling Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real elnökválasztása előtt.
A palackok kitiltása komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében: sokak szerint a nemzetközi szövetség csupán a méregdrága ivóvízen akar nyerészkedni.
A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.
Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?
Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak.
A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel.
A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg.
Döbbenetes bejelentést tett Donald Trump: meghagyná a Fehér Ház kertjében a ketrecet, kiakadtak az amerikaiak
Donald Trump felvetette, hogy véglegesen a Fehér Ház déli gyepén hagyná a június 14-i gálaestre épülő UFC-arénát.
A negyedosztályba száműzhetik a müncheni focicsapatot: súlyos anyagi gondjaik vannak, a tulajdonos hallgat
Újabb kényszerű kiesés fenyegeti az 1860 München csapatát, a nagy múltú bajor klub ugyanis nem kapta meg a harmadosztályú induláshoz szükséges licencet.
Szappanos Péter vélhetően a pénteki, Finnország elleni meccsen veszi fel a címeres mezt, de az biztos, hogy a két júniusi meccs után nem lesz kerettag...
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.