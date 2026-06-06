Nem lehet megfogni az olasz csodagyereket: negyedszer rajtol holnap az élről Antonelli

Antonelli idén már negyedszer rajtolhat az első helyről, mögötte Verstappen és a két Ferrari indul majd Monte-Carloban.

A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli szerezte meg az első rajthelyet a Forma–1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnapi futamon.

A 19 éves versenyzőnek ez a pályafutása és az idei szezonja negyedik edzéselsősége. Az első sorban a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája kapott még helyet, így ő startolhat Antonelli mellől.

A második rajtsort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik sajátították ki, ugyanis a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a harmadik, míg a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc a negyedik leggyorsabb időt autózta Monte-Carlóban.

A 78 körös futam vasárnap 15 órakor veszi kezdetét. A Pénzcentrumon minden fontos infoormációt összegyűjtöttünk a hétvégéről, ezt ide kattintva olvashatod el: