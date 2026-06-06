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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Nem lehet megfogni az olasz csodagyereket: negyedszer rajtol holnap az élről Antonelli

MTI
2026. június 6. 17:30

Antonelli idén már negyedszer rajtolhat az első helyről, mögötte Verstappen és a két Ferrari indul majd Monte-Carloban.

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A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli szerezte meg az első rajthelyet a Forma–1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnapi futamon. 

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A 19 éves versenyzőnek ez a pályafutása és az idei szezonja negyedik edzéselsősége. Az első sorban a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája kapott még helyet, így ő startolhat Antonelli mellől.

A második rajtsort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik sajátították ki, ugyanis a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a harmadik, míg a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc a negyedik leggyorsabb időt autózta Monte-Carlóban.

A 78 körös futam vasárnap 15 órakor veszi kezdetét. A Pénzcentrumon minden fontos infoormációt összegyűjtöttünk a hétvégéről, ezt ide kattintva olvashatod el:

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Címlapkép: Getty Images
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