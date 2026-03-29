2026. március 29. vasárnap Auguszta
7 °C Budapest
Serie A
La Liga
Ligue 1
Serie A
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Hoppá! Visszavonulását pedzegeti a négyszeres világbajnok Verstappen: vajon tényleg ennyire elege lett?

Pénzcentrum
2026. március 29. 18:27

A holland versenyző a szuzukai futamon nyolcadikként ért célba. A verseny után elmondta: nem élvezi az idei szabályváltozások nyomán kialakult versenyzési formát - írta a BBC Sport.

Max Verstappen, a Forma-1 négyszeres világbajnoka a Japán Nagydíjon nyíltan beszélt arról, hogy fontolgatja a visszavonulást a sorozatból. A 28 éves Red Bull-pilóta hangsúlyozta, hogy elégedetlensége nem a csapat gyenge teljesítményéből fakad. Azt is elfogadja, ha a hetedik vagy a nyolcadik helyért kell küzdenie. A problémát az idei szezonban bevezetett új motorszabályok jelentik, amelyek a Forma-1 történetének legnagyobb szabályváltozásával léptek életbe.

Az erőforrásokat körönként többször is újra kell tölteni. Ez a hosszú egyenesek végén, a kanyarok előtt teljesítményvesztést okoz, miközben az akkumulátor lemerül, és megkezdődik az energia-visszanyerés. Verstappen ezt egyszerűen versenyzésellenesnek nevezte.

Megpróbálok alkalmazkodni, de nem kellemes így versenyezni. Egyszerűen nem természetes egy versenyzőnek

- mondta Verstappen. A helyzetet az Alpine pilótájával, Pierre Gaslyval vívott csatáján keresztül szemléltette. Előzni ugyan lehet, de a következő egyenesre nem marad energia a rendszerben, így az ellenfél azonnal visszaelőz. "Ez volt a mai futam története" - tette hozzá. A holland pilóta arra a kérdésre, hogy az idény végén otthagyja-e a Forma-1-et, egyértelműen válaszolt.

Igen, ezen gondolkodom. Mindenen gondolkodom, ami ehhez a paddockhoz köthető.

Hozzátette, hogy a magánéletében boldog, ugyanakkor egyre többször teszi fel magának a kérdést: megéri-e 22-24 futamot végigcsinálni? Sokszor érzi úgy, hogy inkább a családjával és a barátaival töltené az idejét.

Verstappen leszögezte, hogy a döntésében nem a pénz játszik szerepet.

Gyerekként ez volt az álmom. Akkor még fogalmam sem volt, mit fogok elérni, vagy mennyit keresek majd. Azért akarok itt lenni, hogy élvezzem, amit csinálok. Jelenleg ez nincs így

- fogalmazott a 2021 és 2024 között négy egymást követő világbajnoki címet szerző versenyző. Tavaly mindössze két ponttal maradt el Lando Norristól.

Verstappen utalt rá, hogy a sportautó-versenyzés valós alternatíva számára. Idén már tervezi az indulást a Nürburgringi 24 órás versenyen, emellett a saját GT3-as csapatának építése is komoly szenvedélye. A Forma-1 vezetőinek címezve csupán ennyit mondott: "Tudják, mit kell tenniük."

A sorozatot irányító döntéshozók a Japán és a májusi Miami Nagydíj közötti négyhetes szünetben ülnek össze. Céljuk, hogy megvitassák a szabályok esetleges módosítását. Elsősorban azt vizsgálják felül, hogyan tehetnék lehetővé az időmérő edzéseken a teljes tempójú vezetést az energiagazdálkodás kényszere nélkül.
#sport #forma-1 #szabály #pilóta #visszavonulás #autóverseny #max verstappen #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:33
19:15
18:50
18:27
18:01
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
