London, Egyesült Királyság - 2018. május 13: Viktória-emlékmű a Buckingham-palota előtt, amelyet Thomas Brock szobrász (Sir) tervezett és kivitelezett, és 1911. május 16-án avattak fel.
Sport

Húsz éve várt rá, most megtörtént: lovaggá ütötte a király David Beckhamet

Pénzcentrum
2025. november 4. 14:20

David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért - jelentette a BBC.

Az 50 éves Beckhamet kedden egy berkshire-i ceremónia keretében ütötte lovaggá az uralkodó. "Nem is lehetnék büszkébb. Az emberek tudják, mennyire hazafias vagyok - szeretem az országomat. Mindig is hangsúlyoztam, milyen fontos a monarchia a családom számára. Elég szerencsés vagyok, hogy beutazhattam a világot, és az emberek mindenütt a monarchiánkról akarnak velem beszélgetni. Ez büszkeséggel tölt el" - nyilatkozta a sportoló.

A korábbi Manchester United és Real Madrid középpályás 115 alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, és hat éven keresztül, 2000 és 2006 között volt a nemzeti csapat kapitánya. Három világbajnokságon és két Európa-bajnokságon képviselte Angliát.

Beckham 1992-ben került ki a Manchester United akadémiájáról, és 11 évet töltött a klub első csapatában, mielőtt 2003-ban 25 millió fontért a Real Madridhoz igazolt. Négy évet játszott a spanyol fővárosban, majd az amerikai MLS-ben szereplő LA Galaxy játékosa lett. Los Angeles-i időszaka alatt kétszer is kölcsönben szerepelt az AC Milannál, pályafutását pedig 2013-ban a Paris Saint-Germainnél fejezte be. Utolsó meccsén könnyek között vonult le a pályáról, erről itt egy videó:

Beckham hatása azonban messze túlmutat a futballpályán. A kelet-londoni születésű sportoló szerepet játszott a 2012-es olimpia londoni rendezésének elnyerésében. 2005 óta dolgozik együtt az UNICEF humanitárius szervezettel, és 2015-ben, a tízéves partnerség megünneplésére alapot neveztek el róla.

2024-ben a Király Alapítvány nagykövete lett, támogatva III. Károly oktatási programját és a fiatalok természetismeretének bővítésére irányuló törekvéseit. Beckham résztulajdonosa a negyedosztályú Salford City csapatának korábbi Manchester United-beli és válogatottbeli csapattársa, Gary Neville mellett, valamint társtulajdonosa az MLS-ben szereplő Inter Miaminak.
Címlapkép: Getty Images
