Húsz éve várt rá, most megtörtént: lovaggá ütötte a király David Beckhamet
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért - jelentette a BBC.
Az 50 éves Beckhamet kedden egy berkshire-i ceremónia keretében ütötte lovaggá az uralkodó. "Nem is lehetnék büszkébb. Az emberek tudják, mennyire hazafias vagyok - szeretem az országomat. Mindig is hangsúlyoztam, milyen fontos a monarchia a családom számára. Elég szerencsés vagyok, hogy beutazhattam a világot, és az emberek mindenütt a monarchiánkról akarnak velem beszélgetni. Ez büszkeséggel tölt el" - nyilatkozta a sportoló.
A korábbi Manchester United és Real Madrid középpályás 115 alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, és hat éven keresztül, 2000 és 2006 között volt a nemzeti csapat kapitánya. Három világbajnokságon és két Európa-bajnokságon képviselte Angliát.
Beckham 1992-ben került ki a Manchester United akadémiájáról, és 11 évet töltött a klub első csapatában, mielőtt 2003-ban 25 millió fontért a Real Madridhoz igazolt. Négy évet játszott a spanyol fővárosban, majd az amerikai MLS-ben szereplő LA Galaxy játékosa lett. Los Angeles-i időszaka alatt kétszer is kölcsönben szerepelt az AC Milannál, pályafutását pedig 2013-ban a Paris Saint-Germainnél fejezte be. Utolsó meccsén könnyek között vonult le a pályáról, erről itt egy videó:
Beckham hatása azonban messze túlmutat a futballpályán. A kelet-londoni születésű sportoló szerepet játszott a 2012-es olimpia londoni rendezésének elnyerésében. 2005 óta dolgozik együtt az UNICEF humanitárius szervezettel, és 2015-ben, a tízéves partnerség megünneplésére alapot neveztek el róla.
2024-ben a Király Alapítvány nagykövete lett, támogatva III. Károly oktatási programját és a fiatalok természetismeretének bővítésére irányuló törekvéseit. Beckham résztulajdonosa a negyedosztályú Salford City csapatának korábbi Manchester United-beli és válogatottbeli csapattársa, Gary Neville mellett, valamint társtulajdonosa az MLS-ben szereplő Inter Miaminak.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.