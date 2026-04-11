Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló

2026. április 11. 19:03

A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét azon a végzetes napon. Graeme Banfield a tragédia évfordulója előtt tette közzé a felhívását - jelentette a Mirror.

Graeme Banfield és 16 éves bátyja, Paul 1989. április 15-én az FA-kupa elődöntőjén szurkolt a Liverpoolnak a Sheffield Wednesday hillsborough-i stadionjában. Ekkor alakult ki a Leppings Lane lelátón az a tömegtragédia, amelyben 97 liverpooli szurkoló vesztette életét. Graeme számára ez volt az első idegenbeli Liverpool-mérkőzés. Édesanyjuk vonakodva engedte el a fiúkat, de végül beadta a derekát, látva a családi ismerősön keresztül szerzett hatfontos jegyek miatti lelkesedésüket.

A mérkőzés előtt a Sheffield United Bramall Lane-i pályájánál találkoztak egy ismeretlen férfival. Graeme emlékezete szerint Sheffield Wednesday-, míg bátyja szerint Sheffield United-szurkoló volt. A férfi szintén a Leppings Lane-re szóló jeggyel rendelkezett, és felajánlotta, hogy magával viszi a fiúkat. Ez a döntés mentette meg az életüket.

Amikor a központi alagúton keresztül a kapu mögötti zsúfolt középső szektorba értek, az ismeretlen férfi határozottan visszafordította őket. "Gyertek, nem itt nézzük a meccset" - mondta, majd egy félreeső, alig jelzett felső szektorba vezette a fiúkat. Ezt a részt csak az ismerhette, aki nagyon jól tudta a stadion beosztását. Néhány másodperccel később a rendőrség meghozta azt a végzetes döntést, hogy kinyittatja a kaput, ami a halálos tömegszerencsétlenséghez vezetett.

Nélküle aznap 99 halott lett volna. Megmentette az életünket. Tudom, hogy 37 év telt el, de nagyon szeretném megtalálni, hogy megköszönjem, és meghívjam egy sörre

- mondta a férfi. Becslése szerint a megmentőjük akkoriban huszonéves lehetett, tehát ma a hatvanas évei elején járhat.

A ma 50 éves, a Man-szigeten élő Banfield korábban soha nem beszélt nyilvánosan a történtekről. Három évvel ezelőtt kezdett pszichoterápiára járni, ami végül egy könyv megírásához vezetett. A művet az 1999-ben elhunyt édesanyja emlékének ajánlotta. A terápiát a Hillsborough Survivors Support Alliance (Hillsborough-i Túlélőket Támogató Szövetség) szervezésében kapta meg, amelyet a Liverpool FC és a Premier League finanszírozott.

Banfield felidézte, hogy a katasztrófa napján a biztonságos felső szektorból tehetetlenül nézte végig az eseményeket. Látta az emberek kétségbeesett próbálkozásait, ahogy a kerítésen át próbáltak menekülni, majd a mérkőzés hat perccel a kezdés utáni leállítását.

Az esti híradó felvételein döbbenten ismerte fel önmagát, amint a szurkolók kézről kézre adják a fejük felett. Másnap az iskolában a könnyeivel küszködött, de a tanár egyetlen felajánlása az volt, hogy kihagyhatja a reggeli gyűlést. Ez volt az összes segítség, amit akkoriban kapott. A Hillsborough utáni évtizedeket a gyász és az önpusztítás jellemezte, amíg a terápia meg nem változtatta az életét.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #sport #anglia #pszichológia #tragédia #futball #mentális egészség #premier league #liverpool #angol foci

