Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló
A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét azon a végzetes napon. Graeme Banfield a tragédia évfordulója előtt tette közzé a felhívását - jelentette a Mirror.
Graeme Banfield és 16 éves bátyja, Paul 1989. április 15-én az FA-kupa elődöntőjén szurkolt a Liverpoolnak a Sheffield Wednesday hillsborough-i stadionjában. Ekkor alakult ki a Leppings Lane lelátón az a tömegtragédia, amelyben 97 liverpooli szurkoló vesztette életét. Graeme számára ez volt az első idegenbeli Liverpool-mérkőzés. Édesanyjuk vonakodva engedte el a fiúkat, de végül beadta a derekát, látva a családi ismerősön keresztül szerzett hatfontos jegyek miatti lelkesedésüket.
A mérkőzés előtt a Sheffield United Bramall Lane-i pályájánál találkoztak egy ismeretlen férfival. Graeme emlékezete szerint Sheffield Wednesday-, míg bátyja szerint Sheffield United-szurkoló volt. A férfi szintén a Leppings Lane-re szóló jeggyel rendelkezett, és felajánlotta, hogy magával viszi a fiúkat. Ez a döntés mentette meg az életüket.
Amikor a központi alagúton keresztül a kapu mögötti zsúfolt középső szektorba értek, az ismeretlen férfi határozottan visszafordította őket. "Gyertek, nem itt nézzük a meccset" - mondta, majd egy félreeső, alig jelzett felső szektorba vezette a fiúkat. Ezt a részt csak az ismerhette, aki nagyon jól tudta a stadion beosztását. Néhány másodperccel később a rendőrség meghozta azt a végzetes döntést, hogy kinyittatja a kaput, ami a halálos tömegszerencsétlenséghez vezetett.
Nélküle aznap 99 halott lett volna. Megmentette az életünket. Tudom, hogy 37 év telt el, de nagyon szeretném megtalálni, hogy megköszönjem, és meghívjam egy sörre
- mondta a férfi. Becslése szerint a megmentőjük akkoriban huszonéves lehetett, tehát ma a hatvanas évei elején járhat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A ma 50 éves, a Man-szigeten élő Banfield korábban soha nem beszélt nyilvánosan a történtekről. Három évvel ezelőtt kezdett pszichoterápiára járni, ami végül egy könyv megírásához vezetett. A művet az 1999-ben elhunyt édesanyja emlékének ajánlotta. A terápiát a Hillsborough Survivors Support Alliance (Hillsborough-i Túlélőket Támogató Szövetség) szervezésében kapta meg, amelyet a Liverpool FC és a Premier League finanszírozott.
Banfield felidézte, hogy a katasztrófa napján a biztonságos felső szektorból tehetetlenül nézte végig az eseményeket. Látta az emberek kétségbeesett próbálkozásait, ahogy a kerítésen át próbáltak menekülni, majd a mérkőzés hat perccel a kezdés utáni leállítását.
Az esti híradó felvételein döbbenten ismerte fel önmagát, amint a szurkolók kézről kézre adják a fejük felett. Másnap az iskolában a könnyeivel küszködött, de a tanár egyetlen felajánlása az volt, hogy kihagyhatja a reggeli gyűlést. Ez volt az összes segítség, amit akkoriban kapott. A Hillsborough utáni évtizedeket a gyász és az önpusztítás jellemezte, amíg a terápia meg nem változtatta az életét.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
