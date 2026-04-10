2026. április 10. péntek Zsolt
Pillanatokkal a sakk-matt előtt egy üzletember keze mozgatja a vezérét. A sakk csodálatos metaforákat ad, és itt rengeteg van belőlük, beleértve a nemek közötti háborút is.
Sport

Nem kegyelmez ellenfeleinek a fiatal üzbég sakkzseni: meg is van a világbajnokjelölt?

Pénzcentrum
2026. április 10. 11:53

A ciprusi sakkvilágbajnok-jelölti tornán a mindössze 20 éves üzbég Dzsavohir Sindarov tíz forduló után magabiztosan vezet. Eközben a női mezőnyben az indiai Vaisáli Ramesbabu állt az élre. A párhuzamosan zajló németországi Grenke-versenyen Vincent Keymer szerezte meg a szabadstílusú sakkvilágbajnokság kvalifikációs helyét - számolt be a The Guardian.

Szindarov csütörtökön hatodik győzelmét aratta a tornán. Veretlenül 8 pontot gyűjtött 10 játszmából, amivel kétpontos előnyre tett szert a holland Anish Girivel szemben. Az indiai Praggnanandhaa Ramesbabu éles és összetett védekezést készített elő a vezércsel ellen, korai g- és h-gyaloglépésekkel. A 22. lépésnél azonban hibázott, így Szindarov vezér- és többgyalogos előnybe került ellenfele két hatástalan bástyájával szemben.

Az előző fordulóban Giri a torna előzetes esélyesének, az amerikai bajnok Fabiano Caruanának a legyőzésével bizonyította, hogy ő Szindarov fő kihívója. A játszmát egy briliáns befejezés koronázta meg. A 42...f5+! 43. exf5 Kh6!! lépéssorozat elkerülhetetlen matthoz vagy vezérnyeréshez vezetett. Ugyanebben a fordulóban Szindarov nyerő támadást épített ki Matthias Bluebaum ellen. A fiatal üzbég azonban rosszul számolt, így a nyerést hozó 24...Vb7! helyett a parti vezércserébe torkollott. A jelenlegi állás szerint Szindarov 8, Giri 6, Caruana 5, Blübaum, Vej Ji és Nakamura 4,5, Praggnanandhaa 4, Jeszipenko pedig 3,5 ponttal áll a jelöltek ciprusi tornáján.

A 13. fordulóban Szindarov sötéttel játszik Giri ellen, ami az utolsó komoly akadályt jelentheti az útjában. Ha sikerrel veszi ezt a kihívást, 2026 második felében egy 14 játszmás világbajnoki párosmérkőzésen csaphat össze Dommaradzsu Gukesh-el. Ekkor még mindkét játékos 21 év alatti lesz, az indiai világbajnok ráadásul nagyjából fél évvel fiatalabb is Szindarovnál. 

Az ugyanott, ugyanabban az időben zajló női jelölti torna rendkívül kiegyenlített. Nyolc forduló után még öt versenyző állt holtversenyben 4,5 ponttal, ám tíz kör után Praggnanandhaa nővére, Vaisáli Ramesbabu egyedül vezet 6 ponttal. Ez azért is figyelemre méltó, mert három fordulóval korábban még negatív mérleggel állt. Őt a kínai Csu Csin-er és az ukrán Anna Muzicsuk követi 5,5-5,5 ponttal.
#kínai #sport #hollandia #ukrajna #németország #verseny #világbajnokság #india #élsport #sakk #világbajnok #2026

