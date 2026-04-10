Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.
Nem kegyelmez ellenfeleinek a fiatal üzbég sakkzseni: meg is van a világbajnokjelölt?
A ciprusi sakkvilágbajnok-jelölti tornán a mindössze 20 éves üzbég Dzsavohir Sindarov tíz forduló után magabiztosan vezet. Eközben a női mezőnyben az indiai Vaisáli Ramesbabu állt az élre. A párhuzamosan zajló németországi Grenke-versenyen Vincent Keymer szerezte meg a szabadstílusú sakkvilágbajnokság kvalifikációs helyét - számolt be a The Guardian.
Szindarov csütörtökön hatodik győzelmét aratta a tornán. Veretlenül 8 pontot gyűjtött 10 játszmából, amivel kétpontos előnyre tett szert a holland Anish Girivel szemben. Az indiai Praggnanandhaa Ramesbabu éles és összetett védekezést készített elő a vezércsel ellen, korai g- és h-gyaloglépésekkel. A 22. lépésnél azonban hibázott, így Szindarov vezér- és többgyalogos előnybe került ellenfele két hatástalan bástyájával szemben.
Az előző fordulóban Giri a torna előzetes esélyesének, az amerikai bajnok Fabiano Caruanának a legyőzésével bizonyította, hogy ő Szindarov fő kihívója. A játszmát egy briliáns befejezés koronázta meg. A 42...f5+! 43. exf5 Kh6!! lépéssorozat elkerülhetetlen matthoz vagy vezérnyeréshez vezetett. Ugyanebben a fordulóban Szindarov nyerő támadást épített ki Matthias Bluebaum ellen. A fiatal üzbég azonban rosszul számolt, így a nyerést hozó 24...Vb7! helyett a parti vezércserébe torkollott. A jelenlegi állás szerint Szindarov 8, Giri 6, Caruana 5, Blübaum, Vej Ji és Nakamura 4,5, Praggnanandhaa 4, Jeszipenko pedig 3,5 ponttal áll a jelöltek ciprusi tornáján.
A 13. fordulóban Szindarov sötéttel játszik Giri ellen, ami az utolsó komoly akadályt jelentheti az útjában. Ha sikerrel veszi ezt a kihívást, 2026 második felében egy 14 játszmás világbajnoki párosmérkőzésen csaphat össze Dommaradzsu Gukesh-el. Ekkor még mindkét játékos 21 év alatti lesz, az indiai világbajnok ráadásul nagyjából fél évvel fiatalabb is Szindarovnál.
Az ugyanott, ugyanabban az időben zajló női jelölti torna rendkívül kiegyenlített. Nyolc forduló után még öt versenyző állt holtversenyben 4,5 ponttal, ám tíz kör után Praggnanandhaa nővére, Vaisáli Ramesbabu egyedül vezet 6 ponttal. Ez azért is figyelemre méltó, mert három fordulóval korábban még negatív mérleggel állt. Őt a kínai Csu Csin-er és az ukrán Anna Muzicsuk követi 5,5-5,5 ponttal.
Életének 89. évében elhunyt Pataki Tamás, a szegedi labdarúgás kiemelkedő alakja, egykori kiváló játékos és edző.
Hetvenéves korában elhunyt Bugár Imre felvidéki magyar diszkoszvető, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes sportoló.
Az Arsenal BL-sikere után a Premier League biztosította magának a bónusz BL-indulási jogot, így jövőre legalább nyolc angol csapat szerepelhet az európai kupákban.
Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?
Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland: csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához.
A 23XI Racing nevű csapata a 2026-os Cup Series-szezon abszolút meglepetése, miután tavaly még egy trösztellenes per is veszélyeztette az alakulat jövőjét.
Az előttünk álló hétvége nem kíméli az izgalmakra vágyó szurkolókat: a spanyol bajnokságban katalán derbit rendeznek, Londonban a Chelsea a Manchester Cityvel csap össze.
A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem.
A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében.
A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén.
Pénzügyi kárpótlást kapnak hazájukban azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.
A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be a jégkorong Erste Liga...
A veterán német hálóőr már jövő héten beelőzheti az argentin legendát a lejátszott BL-meccsek számában.
A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó angol csapat számára a BL jelenti az utolsó esélyt, hogy trófeát nyerjenek ebben a szezonban.
A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.
Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól.
Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben - más kérdés, hogy ez idő szerint ez kevésbé jön majd...
Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
