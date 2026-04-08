Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.
Kárpótolják az olimpiáról lemaradó oroszokat: ritka bejelentést tettek
A sportolókat az orsoz kormány kárpótolja anyagilag, de bíznak benne, hogy az orosz sportolók visszatérése az olimpiára minden nappal közelebb kerül.
Pénzügyi kárpótlást kapnak azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.
Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter bejelentése szerint összesen 116 sportolót kárpótolnak anyagilag az elmaradt olaszországi szereplésért. A NOB még 2022 februárjában, az ukrajnai háború miatt zárta ki az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről.
A szigorú korlátozások ellenére tizenhárom orosz versenyző külön engedéllyel, semleges zászló alatt rajthoz állhatott a téli játékokon. Közülük egyedül a síalpinista Nyikita Filippov végzett dobogós helyen. Ő ezüstérmet szerzett a férfiak sprintszámában.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
