Kárpótolják az olimpiáról lemaradó oroszokat: ritka bejelentést tettek

A sportolókat az orsoz kormány kárpótolja anyagilag, de bíznak benne, hogy az orosz sportolók visszatérése az olimpiára minden nappal közelebb kerül.

Pénzügyi kárpótlást kapnak azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.

Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter bejelentése szerint összesen 116 sportolót kárpótolnak anyagilag az elmaradt olaszországi szereplésért. A NOB még 2022 februárjában, az ukrajnai háború miatt zárta ki az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről.

A szigorú korlátozások ellenére tizenhárom orosz versenyző külön engedéllyel, semleges zászló alatt rajthoz állhatott a téli játékokon. Közülük egyedül a síalpinista Nyikita Filippov végzett dobogós helyen. Ő ezüstérmet szerzett a férfiak sprintszámában.

