2026. április 8. szerda Dénes
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, 2026. február 6.Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Kárpótolják az olimpiáról lemaradó oroszokat: ritka bejelentést tettek

Pénzcentrum
2026. április 8. 16:44

A sportolókat az orsoz kormány kárpótolja anyagilag, de bíznak benne, hogy az orosz sportolók visszatérése az olimpiára minden nappal közelebb kerül.

Pénzügyi kárpótlást kapnak azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.

Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter bejelentése szerint összesen 116 sportolót kárpótolnak anyagilag az elmaradt olaszországi szereplésért. A NOB még 2022 februárjában, az ukrajnai háború miatt zárta ki az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről.

A szigorú korlátozások ellenére tizenhárom orosz versenyző külön engedéllyel, semleges zászló alatt rajthoz állhatott a téli játékokon. Közülük egyedül a síalpinista Nyikita Filippov végzett dobogós helyen. Ő ezüstérmet szerzett a férfiak sprintszámában.

#olimpia #támogatás #sport #oroszország #kártérítés #nob #sportolók #orosz-ukrán háború #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
