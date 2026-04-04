Rangadók és derbik mindenütt: ilyen lesz a mai fociszombat

Az európai topligák szombati játéknapja igazi futballcsemegéket ígér: a spanyol csúcsrangadó mellett budapesti rangadót, német klasszikust és francia északi összecsapást is láthatunk ma.

Az európai topligák szombati programja bővelkedik a kiemelt összecsapásokban: a spanyol bajnokság csúcsrangadója mellett budapesti derbi, egy német klasszikus és egy francia északi rangadó is terítéken lesz április 4-én.

A Fizz Ligában a fővárosi rangadó garantálja a felfokozott hangulatot, míg Spanyolországban az Atletico Madrid és az FC Barcelona összecsapása az egész kontinens figyelmét magára vonja. Németországban a Stuttgart a Dortmundot fogadja, Franciaországban pedig az északi rivalizálás újabb fejezete íródik Lille és Lens között. Az olasz és a többi bajnokság sem marad érdekesség nélkül, így érdemes már most megtervezni, melyik képernyő elé ülünk le a nap folyamán.

Fizz Liga: javítana az Újpest, menekül az MTK

A hétvége hazai futballcsúcspontja egyértelműen az Újpest FC és az MTK Budapest 19:30-kor kezdődő összecsapása lesz. A budapesti csata mindig különleges töltetet kap, a decemberi, fordulatos 4–3-as újpesti siker után pedig a lila-fehérek otthonában folytatódik a rivalizálás.

Az Újpest hullámzó formában érkezik, de hazai pályán a kékek ellen rendre extra motivációval játszik. Az MTK is vegyes teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben, így teljesen nyílt mérkőzésre van kilátás a Szusza Ferenc Stadionban.

A kora délutáni programban a Zalaegerszeg a Kisvárdát fogadja, mindkét együttes pedig döntetlenekkel tarkított időszakon van túl. Az őszi 3–3-as találkozó alapján ezúttal is gólgazdag mérkőzésre számíthatunk. A Paks 17:00-kor a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül. A hazaiak formája ingadozó, míg a vendégek rendkívül nehéz időszakot élnek meg, így a paksiak esélyesebbnek tűnnek saját közönségük előtt.

La Liga: Atleti-Barca este kilenckor

A nap, sőt talán az egész hétvége legrangosabb mérkőzése a 21:00-kor kezdődő Atletico Madrid - Barcelona párharc. A katalánok elképesztő sorozatban vannak, öt győzelemmel a hátuk mögött érkeznek a Metropolitanóba.

Az Atletico szintén kiváló passzban van, négymeccses győzelmi széria övezi a mostani fellépésüket, ám a márciusi El Clásicón 3–0-s vereséget szenvedtek a Barcelonától. Diego Simeone csapata revansra éhezik. A tét hatalmas: a bajnoki cím sorsa is múlhat ezen az összecsapáson.

A Real Madrid 16:15-kor a Mallorca vendégeként lép pályára. A királyi gárda három győzelemmel hangolt erre a találkozóra, igaz, előtte két vereséget is elszenvedett. A szigetlakók otthon mindig kényelmetlen ellenfelek, de a madridiak papíron így is favoritnak számítanak.

Bundesliga: sört fizet a szurkolóknak a bosnyák csatár

A német élvonal szombati fő attrakciója a 18:30-kor kezdődő VfB Stuttgart – Borussia Dortmund rangadó. Az őszi találkozó parádés, 3–3-as döntetlent hozott, és most is gólokban gazdag, nyílt sisakos küzdelem várható. A Stuttgart stabilan teljesít hazai pályán, míg a Dortmund három egymást követő győzelemmel érkezik.

A meccsnek már a kezdőrúgás előtt akadt egy hatalmas sztorija: a hazaiak bosnyák csatára betartja azt az ígéretét, hogy ha hazájával kijut a vébére, fizeti a stuttgarti szurkolók sörét. Erről korábban itt írtunk:

A Bayern München 15:30-kor a Freiburg vendégeként lép pályára. A bajorok remek formában vannak, és bár a Freiburg otthon mindig kemény ellenfél, az őszi 6–2-es Bayern-győzelem jól mutatja az erőviszonyokat.

A Bayer Leverkusen a Wolfsburgot fogadja. A hazaiak az utóbbi hetekben szokatlanul sok döntetlent játszottak, a vendégek viszont gyenge szériában vannak, így a hazaiak most megtörhetik rosszabb passzukat. A Werder Bremen az RB Leipziget látja vendégül, ami a tabella középmezőnyének szempontjából fontos ütközet. Mindkét együttes győzelemmel hangolt, ezért kiélezett csatára van kilátás.

Serie A: bizonyítani akarnak a lazialék

Az olasz bajnokságban a Lazio 20:45-kor fogadja a Parmát. A római együttes hárommérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött várja a találkozót, és az Olimpicóban szeretné folytatni jó szériáját. A Parma vegyes teljesítményt nyújt, így a hazaiak tűnnek esélyesebbnek.

A korábbi órákban a Sassuolo a Cagliarit fogadja, míg a Fiorentina a Hellas Verona vendége lesz – utóbbiak meglepetésre ősszel idegenben tudtak győzni a viola ellen.

Ligue 1: északi derbi a menüsoron

A francia bajnokság hétvégi csemegéje a 21:05-kor kezdődő LOSC Lille – RC Lens északi derbi. A Derby du Nord mindig felfokozott hangulatú, és ezúttal is parázs csatára számíthatunk. A Lille kiváló formában várja a rangadót, az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A Lens az ősszel 3–0-ra győzött a Lille otthonában, így a hazai csapat most revansra éhes.

A Brest 19:00-kor a Rennes-t fogadja a breton rangadón. A vendégek jobb formában érkeznek, de a hazai pálya komoly előnyt jelenthet.

Hogyan nézzük végig a napot?

A nap vitathatatlan csúcspontja az Atletico Madrid – FC Barcelona összecsapás, amely a bajnoki cím sorsát is befolyásolhatja. Magyar szempontból természetesen az Újpest–MTK derbi kötelező program, míg a német futball kedvelőinek a Stuttgart–Dortmund párosítás kihagyhatatlan. Az északi derbi Lille-ben szintén garantálja a feszültséget és a látványos játékot.

Érdemes a kora délutánt a Real Madrid mallorcai vendégjátékával indítani (16:15), majd átkapcsolni a német rangadóra Stuttgart és Dortmund között (18:30). Az esti órákban a budapesti derbivel folytathatjuk (19:30), végül a spanyol csúcsrangadóval zárhatjuk a napot (21:00). Aki a francia futballt is követné, az Atletico–Barcelona helyett választhatja a Lille–Lens derbit (21:05), amely mindössze öt perc eltéréssel kezdődik.