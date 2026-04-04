Sport

Rangadók és derbik mindenütt: ilyen lesz a mai fociszombat

2026. április 4. 07:30

Az európai topligák szombati játéknapja igazi futballcsemegéket ígér: a spanyol csúcsrangadó mellett budapesti rangadót, német klasszikust és francia északi összecsapást is láthatunk ma.

A Fizz Ligában a fővárosi rangadó garantálja a felfokozott hangulatot, míg Spanyolországban az Atletico Madrid és az FC Barcelona összecsapása az egész kontinens figyelmét magára vonja. Németországban a Stuttgart a Dortmundot fogadja, Franciaországban pedig az északi rivalizálás újabb fejezete íródik Lille és Lens között. Az olasz és a többi bajnokság sem marad érdekesség nélkül, így érdemes már most megtervezni, melyik képernyő elé ülünk le a nap folyamán.

Fizz Liga: javítana az Újpest, menekül az MTK

A hétvége hazai futballcsúcspontja egyértelműen az Újpest FC és az MTK Budapest 19:30-kor kezdődő összecsapása lesz. A budapesti csata mindig különleges töltetet kap, a decemberi, fordulatos 4–3-as újpesti siker után pedig a lila-fehérek otthonában folytatódik a rivalizálás.

Az Újpest hullámzó formában érkezik, de hazai pályán a kékek ellen rendre extra motivációval játszik. Az MTK is vegyes teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben, így teljesen nyílt mérkőzésre van kilátás a Szusza Ferenc Stadionban.

A kora délutáni programban a Zalaegerszeg a Kisvárdát fogadja, mindkét együttes pedig döntetlenekkel tarkított időszakon van túl. Az őszi 3–3-as találkozó alapján ezúttal is gólgazdag mérkőzésre számíthatunk. A Paks 17:00-kor a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül. A hazaiak formája ingadozó, míg a vendégek rendkívül nehéz időszakot élnek meg, így a paksiak esélyesebbnek tűnnek saját közönségük előtt.

Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
53
2.
Ferencváros
50
3.
Debreceni VSC
45
4.
Zalaegerszegi TE
42
5.
Paksi FC
41
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
13
2.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
3.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
4.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
La Liga: Atleti-Barca este kilenckor

A nap, sőt talán az egész hétvége legrangosabb mérkőzése a 21:00-kor kezdődő Atletico Madrid - Barcelona párharc. A katalánok elképesztő sorozatban vannak, öt győzelemmel a hátuk mögött érkeznek a Metropolitanóba.

Az Atletico szintén kiváló passzban van, négymeccses győzelmi széria övezi a mostani fellépésüket, ám a márciusi El Clásicón 3–0-s vereséget szenvedtek a Barcelonától. Diego Simeone csapata revansra éhezik. A tét hatalmas: a bajnoki cím sorsa is múlhat ezen az összecsapáson.

A Real Madrid 16:15-kor a Mallorca vendégeként lép pályára. A királyi gárda három győzelemmel hangolt erre a találkozóra, igaz, előtte két vereséget is elszenvedett. A szigetlakók otthon mindig kényelmetlen ellenfelek, de a madridiak papíron így is favoritnak számítanak.

Bundesliga: sört fizet a szurkolóknak a bosnyák csatár

A német élvonal szombati fő attrakciója a 18:30-kor kezdődő VfB Stuttgart – Borussia Dortmund rangadó. Az őszi találkozó parádés, 3–3-as döntetlent hozott, és most is gólokban gazdag, nyílt sisakos küzdelem várható. A Stuttgart stabilan teljesít hazai pályán, míg a Dortmund három egymást követő győzelemmel érkezik.

A meccsnek már a kezdőrúgás előtt akadt egy hatalmas sztorija: a hazaiak bosnyák csatára betartja azt az ígéretét, hogy ha hazájával kijut a vébére, fizeti a stuttgarti szurkolók sörét. Erről korábban itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET
Állja a szavát Ermedin Demirovic, a VfB Stuttgart bosnyák válogatott támadója: hazája világbajnoki kijutását azzal ünnepli, hogy a csapat következő bajnokiján ő fizeti a szurkolók sörét.

A Bayern München 15:30-kor a Freiburg vendégeként lép pályára. A bajorok remek formában vannak, és bár a Freiburg otthon mindig kemény ellenfél, az őszi 6–2-es Bayern-győzelem jól mutatja az erőviszonyokat.

A Bayer Leverkusen a Wolfsburgot fogadja. A hazaiak az utóbbi hetekben szokatlanul sok döntetlent játszottak, a vendégek viszont gyenge szériában vannak, így a hazaiak most megtörhetik rosszabb passzukat. A Werder Bremen az RB Leipziget látja vendégül, ami a tabella középmezőnyének szempontjából fontos ütközet. Mindkét együttes győzelemmel hangolt, ezért kiélezett csatára van kilátás.

Serie A: bizonyítani akarnak a lazialék

Az olasz bajnokságban a Lazio 20:45-kor fogadja a Parmát. A római együttes hárommérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött várja a találkozót, és az Olimpicóban szeretné folytatni jó szériáját. A Parma vegyes teljesítményt nyújt, így a hazaiak tűnnek esélyesebbnek.

A korábbi órákban a Sassuolo a Cagliarit fogadja, míg a Fiorentina a Hellas Verona vendége lesz – utóbbiak meglepetésre ősszel idegenben tudtak győzni a viola ellen.

Ligue 1: északi derbi a menüsoron

A francia bajnokság hétvégi csemegéje a 21:05-kor kezdődő LOSC Lille – RC Lens északi derbi. A Derby du Nord mindig felfokozott hangulatú, és ezúttal is parázs csatára számíthatunk. A Lille kiváló formában várja a rangadót, az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A Lens az ősszel 3–0-ra győzött a Lille otthonában, így a hazai csapat most revansra éhes.

A Brest 19:00-kor a Rennes-t fogadja a breton rangadón. A vendégek jobb formában érkeznek, de a hazai pálya komoly előnyt jelenthet.

Hogyan nézzük végig a napot?

A nap vitathatatlan csúcspontja az Atletico Madrid – FC Barcelona összecsapás, amely a bajnoki cím sorsát is befolyásolhatja. Magyar szempontból természetesen az Újpest–MTK derbi kötelező program, míg a német futball kedvelőinek a Stuttgart–Dortmund párosítás kihagyhatatlan. Az északi derbi Lille-ben szintén garantálja a feszültséget és a látványos játékot.

Érdemes a kora délutánt a Real Madrid mallorcai vendégjátékával indítani (16:15), majd átkapcsolni a német rangadóra Stuttgart és Dortmund között (18:30). Az esti órákban a budapesti derbivel folytathatjuk (19:30), végül a spanyol csúcsrangadóval zárhatjuk a napot (21:00). Aki a francia futballt is követné, az Atletico–Barcelona helyett választhatja a Lille–Lens derbit (21:05), amely mindössze öt perc eltéréssel kezdődik.
