Unalmas, 0-0-ás döntetlent játszott a magyar válogatott Görögország ellen

A magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott a vendég görög csapattal a Puskás Arénában rendezett keddi barátságos mérkőzésen.

Kevés izgalmat hozott a Magyar labdarúgó-válogatott és a Görög labdarúgó-válogatott összecsapása, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Bár a statisztikák alapján a mieink valamivel veszélyesebben futballoztak, a helyzetek minősége és száma sem volt elegendő ahhoz, hogy megtörjék a vendégek védelmét.

A magyarok legközelebb június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később a kazahokat Debrecenben.

