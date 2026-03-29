2026. március 29. vasárnap Auguszta
9 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Újra Antonelli tündökölt: Japánban is nyert az olasz csodagyerek, öt hét szünetre vonul az F1

Pénzcentrum
2026. március 29. 09:00

Antonelli zsinórban második versenyét nyerte, így már az összetettben is ő vezet. A Forma 1-ben legközelebb május elején rendeznek versenyhétvégét.

A 19 éves Andrea Kimi Antonelli nyerte a vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíjat, ezzel a Mercedes versenyzője átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben. A fiatal pilóta sorozatban második futamgyőzelmét aratta. A két héttel korábbi kínai sikerével ellentétben ezúttal azonban némi szerencse is kellett az elsőségéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A futamon a McLaren ausztrál versenyzője, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a harmadik helyet a ferraris Charles Leclerc szerezte meg. Az egyéni címvédő Lando Norris a másik McLarennel az ötödik pozícióban zárt. A futamon egy nagy baleset is volt: a Haas-al versenyző Ollie Bearman csapódott a falba a verseny közepén, az első hírek szerint nincs komoly baja. A balesetről itt egy videó:

A világbajnokság a közel-keleti konfliktusok miatt törölt futamok okán most hosszabb időre leáll. A több mint egy hónapos szünet után a mezőny május első hétvégéjén, Miamiban tér vissza a versenypályára.

Friss és élő sporteredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#baleset #sport #verseny #forma-1 #pilóta #ferrari #világbajnokság #lando norris #autósport #f1 #oscar piastri #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:59
09:33
09:00
08:33
08:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
