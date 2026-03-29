Újra Antonelli tündökölt: Japánban is nyert az olasz csodagyerek, öt hét szünetre vonul az F1

Antonelli zsinórban második versenyét nyerte, így már az összetettben is ő vezet. A Forma 1-ben legközelebb május elején rendeznek versenyhétvégét.

A 19 éves Andrea Kimi Antonelli nyerte a vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíjat, ezzel a Mercedes versenyzője átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben. A fiatal pilóta sorozatban második futamgyőzelmét aratta. A két héttel korábbi kínai sikerével ellentétben ezúttal azonban némi szerencse is kellett az elsőségéhez.

A futamon a McLaren ausztrál versenyzője, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a harmadik helyet a ferraris Charles Leclerc szerezte meg. Az egyéni címvédő Lando Norris a másik McLarennel az ötödik pozícióban zárt. A futamon egy nagy baleset is volt: a Haas-al versenyző Ollie Bearman csapódott a falba a verseny közepén, az első hírek szerint nincs komoly baja. A balesetről itt egy videó:

A világbajnokság a közel-keleti konfliktusok miatt törölt futamok okán most hosszabb időre leáll. A több mint egy hónapos szünet után a mezőny május első hétvégéjén, Miamiban tér vissza a versenypályára.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA