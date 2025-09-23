Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország hatalmas horgászparadicsom: kapitális pontyok, gigantikus harcsák és legendás horgásztavak várják a pecásokat. Ebben a kvízben letesztelheted, tudod-e, hol akadt horogra a világrekorder tőponty, melyik tó adta a legnagyobb harcsát, és melyik halfajból fogtak igazi monstrumot a Rábában. Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai kvízével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te vagy a pecások királya? Lássuk, mennyit tudsz a magyar horgásztavakról! 1/10 kérdés Hol fogták a 47,39 kg-os, világrekorder tőpontyot? Fertő-tó Balaton Euro Aqua Lake, Balatonederics Tisza-tó Következő kérdés 2/10 kérdés Mekkora volt a „Kukó” nevű ponty a Hatvani Beton-tóból? ~38 kg ~45 kg ~35 kg ~42,25 kg Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik halfajt fogták 6,02 kg-os országos rekordként a Rábából? Süllő Kárász Dévérkeszeg Compó Következő kérdés 4/10 kérdés Mekkora harcsát fogtak 2025-ben Palotáson? kb. 250 cm, 110 kg kb. 240 cm, 100 kg kb. 300 cm, 120 kg kb. 265 cm, 106 kg Következő kérdés 5/10 kérdés Mi vezeti évtizedek óta a domolykó rekordlistát a Mohosz nyilvántartása szerint? Amur Fekete amur A régi domolykó rekorder példány – évek óta nem dőlt meg Ezüstkárász Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora a hivatalos magyar harcsa abszolút rekord? ~119,40 kg ~100 kg ~110 kg ~125 kg Következő kérdés 7/10 kérdés Hol fogták a 20,47 kg-os, 118 cm-es csukát? Széki-tó Tisza-tó Gyékényesi-tó Balaton Következő kérdés 8/10 kérdés Mekkora volt a rekord fogassüllő a Ráckevei-Dunában? kb. 11,830 kg kb. 12,5 kg kb. 9,8 kg kb. 10,5 kg Következő kérdés 9/10 kérdés Mely halfajból fogtak 80 kg-os példányt a Lázbérci víztározónál? Harcsa Tőponty Busa Fehér tok Következő kérdés 10/10 kérdés Mely halfaj hazai rekordja 20,47 kg-os? Amur Csuka Tőponty Harcsa Eredmények

