Unrecognizable person is adjust the tensioners and alarms for carp fishing at sunset.
Kvíz: Te vagy a pecások királya? Lássuk, mennyit tudsz a magyar horgásztavakról!

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 18:00

Magyarország hatalmas horgászparadicsom: kapitális pontyok, gigantikus harcsák és legendás horgásztavak várják a pecásokat. Ebben a kvízben letesztelheted, tudod-e, hol akadt horogra a világrekorder tőponty, melyik tó adta a legnagyobb harcsát, és melyik halfajból fogtak igazi monstrumot a Rábában. Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai kvízével.

Kvíz: Te vagy a pecások királya? Lássuk, mennyit tudsz a magyar horgásztavakról!

1/10 kérdés
Hol fogták a 47,39 kg-os, világrekorder tőpontyot?
Fertő-tó
Balaton
Euro Aqua Lake, Balatonederics
Tisza-tó
2/10 kérdés
Mekkora volt a „Kukó” nevű ponty a Hatvani Beton-tóból?
~38 kg
~45 kg
~35 kg
~42,25 kg
3/10 kérdés
Melyik halfajt fogták 6,02 kg-os országos rekordként a Rábából?
Süllő
Kárász
Dévérkeszeg
Compó
4/10 kérdés
Mekkora harcsát fogtak 2025-ben Palotáson?
kb. 250 cm, 110 kg
kb. 240 cm, 100 kg
kb. 300 cm, 120 kg
kb. 265 cm, 106 kg
5/10 kérdés
Mi vezeti évtizedek óta a domolykó rekordlistát a Mohosz nyilvántartása szerint?
Amur
Fekete amur
A régi domolykó rekorder példány – évek óta nem dőlt meg
Ezüstkárász
6/10 kérdés
Mekkora a hivatalos magyar harcsa abszolút rekord?
~119,40 kg
~100 kg
~110 kg
~125 kg
7/10 kérdés
Hol fogták a 20,47 kg-os, 118 cm-es csukát?
Széki-tó
Tisza-tó
Gyékényesi-tó
Balaton
8/10 kérdés
Mekkora volt a rekord fogassüllő a Ráckevei-Dunában?
kb. 11,830 kg
kb. 12,5 kg
kb. 9,8 kg
kb. 10,5 kg
9/10 kérdés
Mely halfajból fogtak 80 kg-os példányt a Lázbérci víztározónál?
Harcsa
Tőponty
Busa
Fehér tok
10/10 kérdés
Mely halfaj hazai rekordja 20,47 kg-os?
Amur
Csuka
Tőponty
Harcsa
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #horgászat #hal #penzcentrum #magyar #ponty #harcsa #horgász #tó #horgásztó #kvíz

