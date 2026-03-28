Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt.
Bemelegítésnek jó volt: megverte Szlovéniát a magyar válogatott
Schön Szabolcs volt a nyerőember, Marco Rossi tanítványai egyetlen góllal verték nyugati szomszédunkat.
1-0-ra győzött a magyar férfi labdarúgó-válogatott a 2026-os év első mérkőzésén: a gólt a második félidőben beállt Schön Szabolcs szerezte, akinek ez volt az első találata címeres mezben.
A mérkőzés első félidejében nagyjából kiegyenlített csapatokat láthattunk a pályán: az első negyedórában a vendégek megszerezték ugyan a vezetést, ám ezt a gólt les miatt - a VAR-t segítségül hívva - elvették. Ezután jobbára csak a középpályára, a labda nélküli játékre figyeltek a csapatok.
A második játékrészre több csere is érkezett, végül a magyar beállók egyike, Schön Szabolcs döntötte el a mérkőzést. A Győr futballistája egy lecsorgó labdát szedett össze a tizenhatoson belül, és a lövése a szlovén kapust becsapva esett a hálóba.
A maradék időben a szlovénok persze még támadtak az egyenlítésért, de a magyar védelem fegyelmezetten játszott, és ez végül győzelmet ért. A magyar válogatott pár nap múlva Görögország ellen játszik - a helyszín akkor is a Puskás Aréna lesz.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula–1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, Russell pedig második lett, így a Mercedes pilótái foglalhatják el az első rajtsort.
Az NB I-es csapatok 2024-ben közel 27 milliárd forintot költöttek a futballisták bérére - ez az UEFA pénzügyi körképéből derült ki.
A Mercedes pilótája az első két futamon aratott győzelmével és második helyezésével, valamint a kínai sprintfutamon elért elsőségével négy pont előnnyel vezet.
Hatalmas felháborodást szült a NOB döntése: több mint száz szervezet tiltakozik, mindenki sorompóba lépett
Több mint száz emberi jogi, sport- és tudományos szervezet – köztük az ENSZ – bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, női versenyzőkre vonatkozó irányelveit.
Marco Rossi szövetségi kapitány keretében több kényszerű változás is történt a Szlovénia és Görögország elleni hazai mérkőzések előtt.
Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra.
A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon.
A kiemelkedő hazai részvétel mellett a nemzetközi futóturizmusban is mérföldkőhöz érkezett, hiszen 111 országból érkeztek külföldi sportolók.
Tragikus hirtelenséggel, ötvenhét éves korában elhunyt Ladányi Tibor, a Szolnoki MÁV FC egykori kapusa - a hírt a klub közölte.
Az első gyakorlást a világbajnoki éllovas George Russell, a másodikat pedig Oscar Piastri nyerte.
Dánia, Olaszország, Svédország és meglepetésre Koszovó is sikerrel vette a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők csütörtöki elődöntőit.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban.
A futballista azért állt a nyilvánosság elé, hogy felhívja a figyelmet erre a nőket érintő, gyakran évekig diagnosztizálatlan betegségre.
A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is
A május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorában a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában.
Kidobatott egy újságírót a négyszeres világbajnok Verstappen: egy szót nem szólt, míg a teremben volt
Verstappen egyetlen kérdésre sem válaszolt, amíg a brit lap szakírója is a teremben van.
Keely Hodgkinson olimpiai és világbajnok brit futónő csípősen szúrt oda a West Ham Unitednek: az érmeik számán viccelődött.
A hétvégi szófiai világkupán debütál az a valós idejű pontozórendszer, amely minden eddiginél átláthatóbbá és gyorsabbá teszi az értékelést.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.