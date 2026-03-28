Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Budapest, 2026. március 28.Szoboszlai Dominik (b) és a szlovén Danijel Sturm a Magyarország - Szlovénia felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2026. március 28-án.MTI/Purger Tamás
Sport

Bemelegítésnek jó volt: megverte Szlovéniát a magyar válogatott

Pénzcentrum
2026. március 28. 20:02

Schön Szabolcs volt a nyerőember, Marco Rossi tanítványai egyetlen góllal verték nyugati szomszédunkat.

1-0-ra győzött a magyar férfi labdarúgó-válogatott a 2026-os év első mérkőzésén: a gólt a második félidőben beállt Schön Szabolcs szerezte, akinek ez volt az első találata címeres mezben.

A mérkőzés első félidejében nagyjából kiegyenlített csapatokat láthattunk a pályán: az első negyedórában a vendégek megszerezték ugyan a vezetést, ám ezt a gólt les miatt - a VAR-t segítségül hívva - elvették. Ezután jobbára csak a középpályára, a labda nélküli játékre figyeltek a csapatok.

A második játékrészre több csere is érkezett, végül a magyar beállók egyike, Schön Szabolcs döntötte el a mérkőzést. A Győr futballistája egy lecsorgó labdát szedett össze a tizenhatoson belül, és a lövése a szlovén kapust becsapva esett a hálóba.

A maradék időben a szlovénok persze még támadtak az egyenlítésért, de a magyar védelem fegyelmezetten játszott, és ez végül győzelmet ért. A magyar válogatott pár nap múlva Görögország ellen játszik - a helyszín akkor is a Puskás Aréna lesz.

Nemzetközi barátságos
Hungary
Slovenia
2026. március 28. szombat 18:00
Adatlap létrehozva: 2026.03.28.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#magyarország #foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #meccs #futball #focimeccs #puskás aréna

