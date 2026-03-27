Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus

Tragikus hirtelenséggel, ötvenhét éves korában elhunyt Ladányi Tibor, a Szolnoki MÁV FC egykori kapusa - a hírt a klub közölte.

A sportoló még tizennyolc éves sem volt, amikor 1986. október 19-én bemutatkozott a szolnoki felnőttcsapatban. Ladányi TIbor hat éven át védte a klub kapuját. Ezt követően 1992-ben, közel ötven bajnoki mérkőzéssel a háta mögött távozott az együttestől.

Aktív labdarúgó-pályafutását évtizedekkel később, 2016 júniusában fejezte be. Pályafutása utolsó állomásaként a megyei másodosztályban szereplő Tiszaszentimre csapatában játszott.