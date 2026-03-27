Ezt tényleg senki nem látta jönni: 78 évesen újra kispadot vállalt a legendás edző

A 78 éves Roy Hodgson meglepő visszatéréssel elvállalta a Bristol City vezetőedzői posztját a Championshipben, miután a klub menesztette Gerhard Strubert. Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra - közölte a The Guardian.

Hodgson 2024 februárja, a Crystal Palace-tól való távozása óta volt állás nélkül. A jelenleg 16. helyen álló Bristol City közege nem ismeretlen számára: pályafutása az angol futballban éppen az Ashton Gate-en indult 1982-ben, miután elhagyta a svéd Halmstadot. Azóta 17 különböző klubot és négy válogatottat irányított, köztük az angol nemzeti csapatot is 2012 és 2016 között.

"Nagyszerű beszélgetéseket folytattam a vezetőséggel. Nagyon izgatott vagyok a lehetőségtől, hogy az idény végéig segíthetek a csapatnak" - mondta Hodgson, aki a nagypénteki, Charlton elleni mérkőzésen debütál.

Az osztrák Struber tavaly nyáron vette át a csapat irányítását Liam Manningtől, ám egyre frusztráltabbá vált a klub működése miatt. A januári átigazolási időszakban nyilvánosan is kifejezte csalódottságát, a csapat ugyanis eladta kulcsjátékosait, Anis Mehmetit és Zak Vynert a rivális Ipswichnek, illetve a Wrexhamnek.

Struber az utolsó kilenc tétmérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. Ebbe a negatív sorozatba beletartozott az FA-kupából való búcsú is a harmadosztályban sereghajtó Port Vale ellen. Az osztrák szakember utolsó meccse egy hazai vereség volt a kiesés elől menekülő West Bromwich Albionnal szemben.

Roy kinevezése többről szól, mint a következő hét mérkőzés eredményeiről. Az idény hátralévő részében segít lefektetni azokat a szakmai alapokat és értékeket, amelyekre a jövőbeni sikerekhez szükségünk lesz

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- jelentette ki Charlie Boss, a klub ügyvezető igazgatója.

A klub egyúttal bejelentette, hogy Brian Tinnion technikai igazgatót felmentették az első csapattal kapcsolatos feladatai alól. Ő a jövőben kizárólag az utánpótlás-akadémiára koncentrál. A Bristol City jelenleg új sportigazgatót keres, akinek a feladata lesz, hogy az idény végén Hodgson helyére kinevezze a csapat végleges vezetőedzőjét.