A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon.
Ezt tényleg senki nem látta jönni: 78 évesen újra kispadot vállalt a legendás edző
A 78 éves Roy Hodgson meglepő visszatéréssel elvállalta a Bristol City vezetőedzői posztját a Championshipben, miután a klub menesztette Gerhard Strubert. Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra - közölte a The Guardian.
Hodgson 2024 februárja, a Crystal Palace-tól való távozása óta volt állás nélkül. A jelenleg 16. helyen álló Bristol City közege nem ismeretlen számára: pályafutása az angol futballban éppen az Ashton Gate-en indult 1982-ben, miután elhagyta a svéd Halmstadot. Azóta 17 különböző klubot és négy válogatottat irányított, köztük az angol nemzeti csapatot is 2012 és 2016 között.
"Nagyszerű beszélgetéseket folytattam a vezetőséggel. Nagyon izgatott vagyok a lehetőségtől, hogy az idény végéig segíthetek a csapatnak" - mondta Hodgson, aki a nagypénteki, Charlton elleni mérkőzésen debütál.
Az osztrák Struber tavaly nyáron vette át a csapat irányítását Liam Manningtől, ám egyre frusztráltabbá vált a klub működése miatt. A januári átigazolási időszakban nyilvánosan is kifejezte csalódottságát, a csapat ugyanis eladta kulcsjátékosait, Anis Mehmetit és Zak Vynert a rivális Ipswichnek, illetve a Wrexhamnek.
Struber az utolsó kilenc tétmérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. Ebbe a negatív sorozatba beletartozott az FA-kupából való búcsú is a harmadosztályban sereghajtó Port Vale ellen. Az osztrák szakember utolsó meccse egy hazai vereség volt a kiesés elől menekülő West Bromwich Albionnal szemben.
Roy kinevezése többről szól, mint a következő hét mérkőzés eredményeiről. Az idény hátralévő részében segít lefektetni azokat a szakmai alapokat és értékeket, amelyekre a jövőbeni sikerekhez szükségünk lesz
- jelentette ki Charlie Boss, a klub ügyvezető igazgatója.
A klub egyúttal bejelentette, hogy Brian Tinnion technikai igazgatót felmentették az első csapattal kapcsolatos feladatai alól. Ő a jövőben kizárólag az utánpótlás-akadémiára koncentrál. A Bristol City jelenleg új sportigazgatót keres, akinek a feladata lesz, hogy az idény végén Hodgson helyére kinevezze a csapat végleges vezetőedzőjét.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Stoke City
|
39
|
14
|
9
|
16
|
46
|
43
|
3
|
51
|
16.
Bristol City
|
39
|
14
|
9
|
16
|
49
|
50
|
-1
|
51
|
17.
Sheffield United
|
39
|
15
|
5
|
19
|
54
|
54
|
0
|
50
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.