2026. március 27. péntek Hajnalka
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Ezt tényleg senki nem látta jönni: 78 évesen újra kispadot vállalt a legendás edző

Pénzcentrum
2026. március 27. 14:12

A 78 éves Roy Hodgson meglepő visszatéréssel elvállalta a Bristol City vezetőedzői posztját a Championshipben, miután a klub menesztette Gerhard Strubert. Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra - közölte a The Guardian.

Hodgson 2024 februárja, a Crystal Palace-tól való távozása óta volt állás nélkül. A jelenleg 16. helyen álló Bristol City közege nem ismeretlen számára: pályafutása az angol futballban éppen az Ashton Gate-en indult 1982-ben, miután elhagyta a svéd Halmstadot. Azóta 17 különböző klubot és négy válogatottat irányított, köztük az angol nemzeti csapatot is 2012 és 2016 között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nagyszerű beszélgetéseket folytattam a vezetőséggel. Nagyon izgatott vagyok a lehetőségtől, hogy az idény végéig segíthetek a csapatnak" - mondta Hodgson, aki a nagypénteki, Charlton elleni mérkőzésen debütál.

Az osztrák Struber tavaly nyáron vette át a csapat irányítását Liam Manningtől, ám egyre frusztráltabbá vált a klub működése miatt. A januári átigazolási időszakban nyilvánosan is kifejezte csalódottságát, a csapat ugyanis eladta kulcsjátékosait, Anis Mehmetit és Zak Vynert a rivális Ipswichnek, illetve a Wrexhamnek.

Struber az utolsó kilenc tétmérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. Ebbe a negatív sorozatba beletartozott az FA-kupából való búcsú is a harmadosztályban sereghajtó Port Vale ellen. Az osztrák szakember utolsó meccse egy hazai vereség volt a kiesés elől menekülő West Bromwich Albionnal szemben.

Roy kinevezése többről szól, mint a következő hét mérkőzés eredményeiről. Az idény hátralévő részében segít lefektetni azokat a szakmai alapokat és értékeket, amelyekre a jövőbeni sikerekhez szükségünk lesz

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- jelentette ki Charlie Boss, a klub ügyvezető igazgatója.

A klub egyúttal bejelentette, hogy Brian Tinnion technikai igazgatót felmentették az első csapattal kapcsolatos feladatai alól. Ő a jövőben kizárólag az utánpótlás-akadémiára koncentrál. A Bristol City jelenleg új sportigazgatót keres, akinek a feladata lesz, hogy az idény végén Hodgson helyére kinevezze a csapat végleges vezetőedzőjét.

Anglia
Bristol City
Piaci érték: 74,75M
Edző: Gerhard Struber
Jelenlegi helyezés: #16
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Stoke City
39
14
9
16
46
43
3
51
16.
Bristol City
39
14
9
16
49
50
-1
51
17.
Sheffield United
39
15
5
19
54
54
0
50
Adatlap létrehozva: 2026.03.27.
Címlapkép: Getty Images
#sport #anglia #labdarúgás #csapat #futball #edző #angol foci #crystal palace #angol bajnokság #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:33
14:23
14:12
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Sport legolvasottabb
Tovább
KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
