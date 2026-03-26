Az olaszok 12 év után juthatnának ki, ma este pedig több papírforma eredmény is születhet - vagy épp borulhat.
Teljesen megváltozhat ez a népszerű sportág: semmi sem olyan lesz, mint eddig
Új korszak kezdődhet a ritmikus gimnasztika történetében. A hétvégi szófiai világkupán debütál az a valós idejű pontozórendszer, amely minden eddiginél átláthatóbbá és gyorsabbá teszi az értékelést. Ezt az újítást egy olyan viadalon tesztelik élesben, ahol egyéniben és csapatban is szőnyegre lépnek magyar versenyzők.
A Seiko által fejlesztett technológia azonnal megjeleníti az egyes bírók döntéseit és azok részleteit. Az értékelés minden mozzanata visszanézhetővé és elemezhetővé válik. Ennek köszönhetően a jövőben jelentősen csökkenhet a vitás helyzetek száma.
A rendszer nemcsak a sportolók és a közönség számára teszi követhetőbbé a versenyeket, hanem a bírók munkáját is nagyban segíti. Ők egyetlen felületen átlátják az összes adott pontszámot, a kérdéses elemeket pedig azonnal visszajátszhatják maguknak.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Az újítás úgy teszi pontosabbá a döntéshozatalt, hogy közben nem akasztja meg a verseny dinamikáját. A fejlesztők kifejezett célja ugyanis a zökkenőmentes lebonyolítás támogatása volt. A tervek szerint a most bemutatkozó rendszert az idei frankfurti világbajnokságon is alkalmazni fogják.
A szófiai világkupán a magyar színeket egyéniben Lovász Luca Flóra és Wiesner Hanna Panna képviseli. Az együttes kéziszercsapatok mezőnyében a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika összeállítású magyar válogatottért szoríthatunk.
-
