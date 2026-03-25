2026. március 25. szerda Irén, Írisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszező teniszlabdát adogat egy mérkőzésen a nyílt pályán. Sport, edzés és aktív élet koncepció.
Sport

Döbbenetes rekordot döntött meg Janik Sinner: ezt vajon utánacsinálják valaha?

Pénzcentrum
2026. március 25. 18:13

Jannik Sinner bejutott a Miami Open negyeddöntőjébe, és tovább javította saját rekordját az ATP Masters 1000-es tornákon zsinórban megnyert szettek tekintetében - közölte a BBC Sport.

Az olasz világranglista-második hétfőn döntötte meg Novak Djokovics tíz éve felállított, 24 szettes rekordját. Ezt követően az amerikai Alex Michelsen ellen 7:5, 7:6 (7:4) arányban győzött, így sorozatát már 28 megnyert játszmára növelte. A négyszeres Grand Slam-bajnok Sinner a második szettben 2:5-ös hátrányból fordított. A negyeddöntőben a 19. kiemelt amerikai Frances Tiafoe lesz az ellenfele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sinner az utóbbi két Masters 1000-es tornát szettveszteség nélkül nyerte meg. Ezek a novemberi párizsi és az idei Indian Wells-i viadalok voltak. A 2024-es Miami Open győzteseként jelenleg ő az egyetlen korábbi bajnok, aki még versenyben van a tornán.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

Sinner legnagyobb ellenfele, Carlos Alcaraz már a harmadik körben kiesett, miután a spanyol világelsőt Sebastian Korda búcsúztatta. Ennek köszönhetően Sinner közelebb kerülhet a világranglista éléhez. Az elődöntőben akár a harmadik helyezett Alexander Zverevvel is összecsaphat. A német játékos a francia Quentin Halys legyőzése (7:6, 7:6) után az argentin Francisco Cerundolóval találkozik a legjobb nyolc között.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:48
18:29
18:13
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
3 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
6 napja
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
5
1 hete
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 19:01
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 18:03
Kvíz: Te mennyire vagy otthon a gasztronómiában? Erről a 10 dologról kevesen tudják, hogy eszik-e vagy isszák!
Agrárszektor  |  2026. március 25. 18:28
Tízmilliárdokat osztanak szét itthon: hatalmas roham indult a pénzért