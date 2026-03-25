A nyolcvanéves Mircea Lucescu súlyos egészségügyi problémákkal küzd, mégsem hajlandó elhagyni a román válogatottat a világbajnoki pótselejtező előtt.
Döbbenetes rekordot döntött meg Janik Sinner: ezt vajon utánacsinálják valaha?
Jannik Sinner bejutott a Miami Open negyeddöntőjébe, és tovább javította saját rekordját az ATP Masters 1000-es tornákon zsinórban megnyert szettek tekintetében - közölte a BBC Sport.
Az olasz világranglista-második hétfőn döntötte meg Novak Djokovics tíz éve felállított, 24 szettes rekordját. Ezt követően az amerikai Alex Michelsen ellen 7:5, 7:6 (7:4) arányban győzött, így sorozatát már 28 megnyert játszmára növelte. A négyszeres Grand Slam-bajnok Sinner a második szettben 2:5-ös hátrányból fordított. A negyeddöntőben a 19. kiemelt amerikai Frances Tiafoe lesz az ellenfele.
Sinner az utóbbi két Masters 1000-es tornát szettveszteség nélkül nyerte meg. Ezek a novemberi párizsi és az idei Indian Wells-i viadalok voltak. A 2024-es Miami Open győzteseként jelenleg ő az egyetlen korábbi bajnok, aki még versenyben van a tornán.
Sinner legnagyobb ellenfele, Carlos Alcaraz már a harmadik körben kiesett, miután a spanyol világelsőt Sebastian Korda búcsúztatta. Ennek köszönhetően Sinner közelebb kerülhet a világranglista éléhez. Az elődöntőben akár a harmadik helyezett Alexander Zverevvel is összecsaphat. A német játékos a francia Quentin Halys legyőzése (7:6, 7:6) után az argentin Francisco Cerundolóval találkozik a legjobb nyolc között.
