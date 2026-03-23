Meg is van a "belógástörvény" első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök

2026. március 23. 14:43

Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett "tailgating", vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt: egy 27 éves férfi ellen indult eljárás a Ligakupa-döntő után - írta meg a Football Today.

A londoni rendőrség (Metropolitan Police) közlése szerint a manchesteri Oldhamből származó Benjamin Bailey ellen emeltek vádat. A férfi május 1-jén jelenik meg a willesdeni bíróság előtt. Két másik férfit szintén őrizetbe vettek ugyanezen gyanú alapján, ők továbbra is őrizetben maradtak.

Korábban nem létezett konkrét büntetőjogi tényállás arra az esetre, ha valaki jegy nélkül jutott be egy futballstadionba. Az elkövetőket egyszerűen kivezették, és az esetnek nem volt további következménye. Ez a hiányosság régóta komoly problémát jelentett az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) számára.

Az FA a 2021-es Európa-bajnokság döntője után kezdett aktívan lobbizni azért, hogy a "tailgating" bűncselekménynek minősüljön. Az Anglia–Olaszország mérkőzésen mintegy kétezren próbáltak jegy nélkül bejutni a Wembleybe. Egy független vizsgálat ráadásul megállapította, hogy további hatezer jegy nélküli szurkoló állt készen a stadion megrohamozására abban az esetben, ha az angolok nyernek.

Hasonló eset történt a tavalyi Ligakupa-döntőn is, a Newcastle United és a Liverpool összecsapásán. A rendőrség akkor 68 embert tartóztatott le, de csupán csalás gyanújával. A sikeres elítélések alacsony aránya miatt végül senki ellen sem emeltek vádat.

Az új jogszabály értelmében a jövőben szigorúbb büntetések várnak a szabályszegőkre. Az elkövetőkkel szemben akár öt évre szóló stadionkitiltás, valamint 1000 fontig terjedő pénzbírság is kiszabható. Erről nemrégiben mi is írtunk a Pénzcentrumon:

