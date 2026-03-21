Vége a boldog belógós napoknak: súlyos börtönévekre számíthat, aki jegy nélkül menne focimeccsre

Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre. Az új jogszabály közvetlenül a vasárnapi Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntő előtt lépett hatályba - írta a BBC Sport.

Az új törvény értelmében a szabálysértők akár ezer fontig terjedő pénzbírságot és ötéves stadionlátogatási eltiltást is kaphatnak. A jogszabály kifejezetten az úgynevezett "tailgating" jelenség ellen irányul. Ennek során a jegy nélküli szurkolók a forgókapuknál szorosan az érvényes belépővel rendelkezők mögé tapadva jutnak be a stadionba. Emellett büntetendővé válik a hamisított jeggyel, bérlettel vagy akkreditációval történő belépési kísérlet, valamint az is, ha az elkövető a személyzet tagjának adja ki magát.

A szigorítás közvetlen előzménye a 2021-es, Wembleyben rendezett Európa-bajnoki döntő volt. Az Anglia és Olaszország közötti mérkőzésre mintegy kétezer ember jutott be illegálisan. A Louise Casey bárónő által vezetett vizsgálat megállapította, hogy a rendbontás akár halálos áldozatokkal is járhatott volna. Összesen tizenhét alkalommal történt tömeges behatolás a mozgáskorlátozottak számára fenntartott kapukon, illetve a vészkijáratokon keresztül.

Korábban nem létezett konkrét jogi szankció a jegy nélküli belépésre. A tetten ért szurkolókat egyszerűen kivezették a stadionból, minden további következmény nélkül. A tavalyi Ligakupa-döntőn hatvankilenc embert tartóztattak le, többségüket éppen a jegy nélküli belépési kísérlet miatt. A rendőrség azonban csak csalás gyanújával tudott vádat emelni, ami jelentősen megnehezítette a büntetőeljárások lefolytatását.

Sarah Jones rendészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a törvény célja a szurkolók biztonságának garantálása, valamint a 2021-es botrányhoz hasonló események megelőzése. Mark Lynch, a Wembley stadionigazgatója hozzátette, hogy a jegy nélküli belépési kísérletek rendkívüli terhet rónak a biztonsági személyzetre. Mindemellett a kialakuló túlzsúfoltság a jogos jegytulajdonosokat is veszélybe sodorja.

A jogszabály bevezetése különösen időszerű, tekintettel arra, hogy 2028-ban Anglia, Wales, Skócia és Írország közösen rendezi meg a labdarúgó-Európa-bajnokságot.