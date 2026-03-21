Nem igazán jött be az egyik NBA-csapat volt tulajának az a jóslata, hogy az amerikaifoci-liga tönkre fog menni.
Vége a boldog belógós napoknak: súlyos börtönévekre számíthat, aki jegy nélkül menne focimeccsre
Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre. Az új jogszabály közvetlenül a vasárnapi Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntő előtt lépett hatályba - írta a BBC Sport.
Az új törvény értelmében a szabálysértők akár ezer fontig terjedő pénzbírságot és ötéves stadionlátogatási eltiltást is kaphatnak. A jogszabály kifejezetten az úgynevezett "tailgating" jelenség ellen irányul. Ennek során a jegy nélküli szurkolók a forgókapuknál szorosan az érvényes belépővel rendelkezők mögé tapadva jutnak be a stadionba. Emellett büntetendővé válik a hamisított jeggyel, bérlettel vagy akkreditációval történő belépési kísérlet, valamint az is, ha az elkövető a személyzet tagjának adja ki magát.
A szigorítás közvetlen előzménye a 2021-es, Wembleyben rendezett Európa-bajnoki döntő volt. Az Anglia és Olaszország közötti mérkőzésre mintegy kétezer ember jutott be illegálisan. A Louise Casey bárónő által vezetett vizsgálat megállapította, hogy a rendbontás akár halálos áldozatokkal is járhatott volna. Összesen tizenhét alkalommal történt tömeges behatolás a mozgáskorlátozottak számára fenntartott kapukon, illetve a vészkijáratokon keresztül.
Friss és élő sporteredmények, hírek a Sportonlineon; KATT IDE!
Korábban nem létezett konkrét jogi szankció a jegy nélküli belépésre. A tetten ért szurkolókat egyszerűen kivezették a stadionból, minden további következmény nélkül. A tavalyi Ligakupa-döntőn hatvankilenc embert tartóztattak le, többségüket éppen a jegy nélküli belépési kísérlet miatt. A rendőrség azonban csak csalás gyanújával tudott vádat emelni, ami jelentősen megnehezítette a büntetőeljárások lefolytatását.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Sarah Jones rendészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a törvény célja a szurkolók biztonságának garantálása, valamint a 2021-es botrányhoz hasonló események megelőzése. Mark Lynch, a Wembley stadionigazgatója hozzátette, hogy a jegy nélküli belépési kísérletek rendkívüli terhet rónak a biztonsági személyzetre. Mindemellett a kialakuló túlzsúfoltság a jogos jegytulajdonosokat is veszélybe sodorja.
A jogszabály bevezetése különösen időszerű, tekintettel arra, hogy 2028-ban Anglia, Wales, Skócia és Írország közösen rendezi meg a labdarúgó-Európa-bajnokságot.
A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.
A több mint 200 résztvevős, 11 fordulós versenyen 9,5/11-es eredménnyel diadalmaskodott a fiatal sakkzseni.
Az ausztrál olimpiai bajnok, Cameron McEvoy 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.
Elképesztő, mit csinált megint a sznúkerlegenda: 21 éves rekord dőlt meg, ezt utánacsinálják valaha?
A sokszoros világbajnok egy 153 pontos bréket lökött, ezzel megdöntve a korábbi, 21 éve fennálló csúcsot.
A 37-szeres magyar válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes csatár végső célja, hogy kiharcolja a bennmaradást jelenlegi klubjával, az MTK-val.
Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.
A hét utolsó munkanapján sem maradunk futballizgalmak nélkül: a magyar élvonaltól a topligákig hét mérkőzés közül válogathatnak a szurkolók.
Kerkez Milos őszinte vallomása a szerda esti továbbjutás után: "ilyet még nem éreztem" - szóba került a budapesti BL-döntő is
A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt.
Bukhatják a BL-helyet az angol csapatok? Kijöttek a friss számok, lehet, hogy átszervezik az egész ligát
Öt angol csapatból négy esett ki a BL nyolcaddöntőjében, így adódik a kérdés: elég lesz-e a koefficiens?
Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta
Az olimpiai érmes evezős sokáig teljesen normálisnak élte meg állapotát, de most először beszélt nyilvánosan evészavaráról.
A 16 éves Max Dowman apja és bátyja megszerezte a FIFA-ügynöki licencet: a család úgy tervezi, hogy egy ideig saját maguk intézik a fiatal Arsenal-szélső...
A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa, Péni István vitaminjai közé.
Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát
A szövetségi kapitány döntései komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba az angol labdarúgók közül.
Az argentin sztár a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen, mindössze hét perc elteltével talált a kapuba.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.