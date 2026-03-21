2026. március 21. szombat Benedek
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Sport

Vége a boldog belógós napoknak: súlyos börtönévekre számíthat, aki jegy nélkül menne focimeccsre

Pénzcentrum
2026. március 21. 12:33

Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre. Az új jogszabály közvetlenül a vasárnapi Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntő előtt lépett hatályba - írta a BBC Sport.

Az új törvény értelmében a szabálysértők akár ezer fontig terjedő pénzbírságot és ötéves stadionlátogatási eltiltást is kaphatnak. A jogszabály kifejezetten az úgynevezett "tailgating" jelenség ellen irányul. Ennek során a jegy nélküli szurkolók a forgókapuknál szorosan az érvényes belépővel rendelkezők mögé tapadva jutnak be a stadionba. Emellett büntetendővé válik a hamisított jeggyel, bérlettel vagy akkreditációval történő belépési kísérlet, valamint az is, ha az elkövető a személyzet tagjának adja ki magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szigorítás közvetlen előzménye a 2021-es, Wembleyben rendezett Európa-bajnoki döntő volt. Az Anglia és Olaszország közötti mérkőzésre mintegy kétezer ember jutott be illegálisan. A Louise Casey bárónő által vezetett vizsgálat megállapította, hogy a rendbontás akár halálos áldozatokkal is járhatott volna. Összesen tizenhét alkalommal történt tömeges behatolás a mozgáskorlátozottak számára fenntartott kapukon, illetve a vészkijáratokon keresztül.

Friss és élő sporteredmények, hírek a Sportonlineon; KATT IDE!

Korábban nem létezett konkrét jogi szankció a jegy nélküli belépésre. A tetten ért szurkolókat egyszerűen kivezették a stadionból, minden további következmény nélkül. A tavalyi Ligakupa-döntőn hatvankilenc embert tartóztattak le, többségüket éppen a jegy nélküli belépési kísérlet miatt. A rendőrség azonban csak csalás gyanújával tudott vádat emelni, ami jelentősen megnehezítette a büntetőeljárások lefolytatását.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Sarah Jones rendészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a törvény célja a szurkolók biztonságának garantálása, valamint a 2021-es botrányhoz hasonló események megelőzése. Mark Lynch, a Wembley stadionigazgatója hozzátette, hogy a jegy nélküli belépési kísérletek rendkívüli terhet rónak a biztonsági személyzetre. Mindemellett a kialakuló túlzsúfoltság a jogos jegytulajdonosokat is veszélybe sodorja.

A jogszabály bevezetése különösen időszerű, tekintettel arra, hogy 2028-ban Anglia, Wales, Skócia és Írország közösen rendezi meg a labdarúgó-Európa-bajnokságot.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #büntetés #sport #stadion #törvény #anglia #labdarúgás #európa-bajnokság #angol foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:33
12:08
11:34
11:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
2026. március 20.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 21. szombat
Benedek
12. hét
Március 21.
A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja
Március 21.
A költészet világnapja
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Március 21.
Az erdők világnapja
Március 21.
A planetáris tudat világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
4 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
6 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
7 napja
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 13:02
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 10:05
Előbújt a hazai erdők ínycsiklandó luxusgombája: 18-20 ezer kilója, mégis viszik, mint a cukrot
Agrárszektor  |  2026. március 21. 12:02
Tonnaszámra viszik a határon túlra a magyar halat: beindult a biznisz