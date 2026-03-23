Komoly bajban lehet az Arsenal: Pep nem adja könnyen a bajnoki címet, minden most kezdődik újra?
A Manchester City 2-0-ra legyőzte az Arsenalt a Ligakupa döntőjében. Pep Guardiola nemcsak trófeát nyert, hanem új taktikai feladványokat is adott riválisának a bajnoki hajrá előtt - írja a Yahoo Sports.
Guardiola ötödször emelte magasba a Ligakupát a Manchester Cityvel, ezzel a sorozat történetének első edzője lett, aki ezt elérte. A katalán szakember a Wembleyben feltűnően boldognak tűnt, mintha csak az első trófeáját nyerte volna a klubnál. A győzelem után a City stábjában már arról beszéltek, hogy ezt a lendületet a bajnoki címharcba is átvihetik.
Mindkét csapat fáradtnak tűnt. A királyi páholyban helyet foglaló edzők egybehangzóan "kimerültnek" értékelték a két együttest. Mikel Arteta megjegyezte, hogy csapata már az ötvenedik meccsét játszotta az idényben, a Cityt eközben a klubvilágbajnokság is terhelte. A meccsen kevés volt a tiszta helyzet, az Arsenal játékosai pedig időnként egyszerű passzoknál és labdaátvételeknél is hibáztak.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
31
|
21
|
7
|
3
|
61
|
22
|
39
|
70
|
2.
Manchester City
|
30
|
18
|
7
|
5
|
60
|
28
|
32
|
61
|
3.
Manchester United
|
31
|
15
|
10
|
6
|
56
|
43
|
13
|
55
A különbséget Rodri jelentette. A spanyol középpályás a sérüléséből való visszatérése óta a legjobb meccsét játszotta, és uralta a pálya közepét az Arsenal ellen. Bernardo Silva és Rayan Cherki a legfontosabb pillanatokban rukkolt elő kreatív megoldásokkal. Az Arsenalnál fájóan hiányzott Martin Ødegaard és Eberechi Eze játéka. Utóbbi esetében a klubhoz közeli források szerint csak vádlihúzódásról van szó, ami nem ad okot komolyabb aggodalomra.
A mérkőzés kulcspillanata Kepa Arrizabalaga hibája volt. Ha a spanyol kapus lehúzza Cherki viszonylag veszélytelen beadását, a döntő gólnélküli döntetlennel mehetett volna a hosszabbításba. Arteta azonban elvi okokból nem volt hajlandó kapust cserélni. Meggyőződése szerint ugyanis egy ilyen lépés aláásná a csapaton belüli morált és kultúrát.
Taktikai szempontból Guardiola új letámadási figurákat vetett be, amelyek váratlanul érték Artetát. A City szándékosan engedte labdához jutni az Arsenal hátvédjeit és Martín Zubimendit. Eközben azonban lezárták a passzsávokat, amivel teljesen ellehetetlenítették a hátulról történő játéképítést. Meglepő módon az Arsenal nem váltott ívelésekre vagy hosszú indításokra, ami tovább súlyosbította a technikai pontatlanságukat. Ez a taktikai újítás hatalmas teret nyitott a Rodri–Silva–Cherki–O'Reilly négyes számára.
Az április 19-i bajnoki rangadó előtt Artetának komolyan át kell gondolnia, hogyan játssza át a City letámadását. Guardiola ismét bebizonyította, hogy egykori tanítványa még mindig lemaradásban van mesteréhez képest a taktikai sakkjátszmában. Ezt a jelzőt Arteta alighanem egyre kevésbé hallja szívesen.
