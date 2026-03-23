Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Komoly bajban lehet az Arsenal: Pep nem adja könnyen a bajnoki címet, minden most kezdődik újra?

2026. március 23. 13:43

A Manchester City 2-0-ra legyőzte az Arsenalt a Ligakupa döntőjében. Pep Guardiola nemcsak trófeát nyert, hanem új taktikai feladványokat is adott riválisának a bajnoki hajrá előtt - írja a Yahoo Sports.

Guardiola ötödször emelte magasba a Ligakupát a Manchester Cityvel, ezzel a sorozat történetének első edzője lett, aki ezt elérte. A katalán szakember a Wembleyben feltűnően boldognak tűnt, mintha csak az első trófeáját nyerte volna a klubnál. A győzelem után a City stábjában már arról beszéltek, hogy ezt a lendületet a bajnoki címharcba is átvihetik.

Mindkét csapat fáradtnak tűnt. A királyi páholyban helyet foglaló edzők egybehangzóan "kimerültnek" értékelték a két együttest. Mikel Arteta megjegyezte, hogy csapata már az ötvenedik meccsét játszotta az idényben, a Cityt eközben a klubvilágbajnokság is terhelte. A meccsen kevés volt a tiszta helyzet, az Arsenal játékosai pedig időnként egyszerű passzoknál és labdaátvételeknél is hibáztak.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 230M
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
31
21
7
3
61
22
39
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60
28
32
61
3.
Manchester United
31
15
10
6
56
43
13
55
Adatlap létrehozva: 2026.03.23.

A különbséget Rodri jelentette. A spanyol középpályás a sérüléséből való visszatérése óta a legjobb meccsét játszotta, és uralta a pálya közepét az Arsenal ellen. Bernardo Silva és Rayan Cherki a legfontosabb pillanatokban rukkolt elő kreatív megoldásokkal. Az Arsenalnál fájóan hiányzott Martin Ødegaard és Eberechi Eze játéka. Utóbbi esetében a klubhoz közeli források szerint csak vádlihúzódásról van szó, ami nem ad okot komolyabb aggodalomra.

A mérkőzés kulcspillanata Kepa Arrizabalaga hibája volt. Ha a spanyol kapus lehúzza Cherki viszonylag veszélytelen beadását, a döntő gólnélküli döntetlennel mehetett volna a hosszabbításba. Arteta azonban elvi okokból nem volt hajlandó kapust cserélni. Meggyőződése szerint ugyanis egy ilyen lépés aláásná a csapaton belüli morált és kultúrát.

Taktikai szempontból Guardiola új letámadási figurákat vetett be, amelyek váratlanul érték Artetát. A City szándékosan engedte labdához jutni az Arsenal hátvédjeit és Martín Zubimendit. Eközben azonban lezárták a passzsávokat, amivel teljesen ellehetetlenítették a hátulról történő játéképítést. Meglepő módon az Arsenal nem váltott ívelésekre vagy hosszú indításokra, ami tovább súlyosbította a technikai pontatlanságukat. Ez a taktikai újítás hatalmas teret nyitott a Rodri–Silva–Cherki–O'Reilly négyes számára.

Az április 19-i bajnoki rangadó előtt Artetának komolyan át kell gondolnia, hogyan játssza át a City letámadását. Guardiola ismét bebizonyította, hogy egykori tanítványa még mindig lemaradásban van mesteréhez képest a taktikai sakkjátszmában. Ezt a jelzőt Arteta alighanem egyre kevésbé hallja szívesen.
