Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

Dimitri Payet, a francia labdarúgás utóbbi éveinek meghatározó középpályása vasárnap bejelentette visszavonulását a profi futballtól. A 38 éves játékos a Marseille–Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt - írta meg a L'Équipe.
Payet tavaly július óta klub nélkül volt, miután véget ért a brazil Vasco da Gamánál töltött időszaka. A középpályás könnyek között közölte döntését: "A 39. születésnapom előtt, amely március 29-én lesz, hivatalosan is bejelentem, hogy visszavonulok a labdarúgástól."
A Réunion szigetéről származó futballista két évtizedet töltött a legmagasabb szinten. A francia élvonalban, a Ligue 1-ben a Nantes, a Saint-Étienne, a Lille és az Olympique de Marseille színeiben összesen 492 mérkőzésen lépett pályára, és 103 gólt szerzett. Utóbbi csapattal 2018-ban eljutott az Európa-liga döntőjéig, ott azonban kikaptak.
Az angol Premier League-ben a West Ham United csapatát erősítette, ahol 48 meccsen 11-szer volt eredményes. A Bajnokok Ligájában 23 találkozón kapott lehetőséget, ezeken pedig kétszer talált a hálóba.
A nemzeti csapatban 38 alkalommal szerepelt, és nyolc gólt szerzett. Legemlékezetesebb válogatottbeli teljesítménye a 2016-os Európa-bajnoksághoz kötődik. Ezen a tornán kulcsszerepet játszott abban, hogy a házigazda franciák eljutottak a döntőig, ahol végül hosszabbítás után 1-0-ra alulmaradtak Portugáliával szemben. Ráadásul még a torna nyitómeccsén, a románok ellen lőtt egy akkora gólt, amit azóta is emlegetnek világszerte:
Egy szigetről jövök, és az volt az álmom, hogy profi labdarúgó legyek. Ezt sikerült megvalósítanom. Húsz évig játszhattam a legmagasabb szinten, és a válogatottban is pályára léphettem
– mondta Payet. A játékos annak ellenére is a francia futball megbecsült alakja maradt, hogy pályafutása során nem nyert jelentős trófeát. Payet a bejelentés helyszínét, Marseille-t is szimbolikusnak nevezte.
Azért itt mondom el mindezt, mert itt itthon érzem magam. Ma lezárul az életem egy fejezete, és egy teljesen új kezdődik
– fogalmazott. Búcsúzóul külön köszönetet mondott a háttérben dolgozóknak, köztük az adminisztratív munkatársaknak, a biztonsági személyzetnek, a pályagondnokoknak és a szakácsoknak. Kiemelte, hogy ők azok, akik a mindennapokban biztosítják a megfelelő feltételeket a labdarúgók számára.
