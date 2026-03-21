A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.
Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?
Egy elemzés rávilágít, hogy bár igen keveset beszélnek róluk a közbeszédben, a labdarúgásban egyre fontosabb szerephez jutnak a csapatok másodedzői.
A modern labdarúgásban a másodedzők szerepe messze túlmutat azon, amit a szurkolók a televízió képernyőjén látnak. Az ESPN részletes elemzéséből kiderül, hogyan alakult át ez a pozíció az évtizedek során, és milyen összetett feladatokkal jár napjainkban egy topcsapat másodedzőjének lenni - írja elemzésében az ESPN.
Pep Guardiola Manchester Cityjénél jól megfigyelhető ez a jelenség. A spanyol tréner rendre kiemeli stábja szerepét a sikerekben. Amikor Tijjani Reijnders decemberben gólt szerzett a Nottingham Forest ellen, Guardiola első reakciója az volt, hogy másodedzője, Pep Lijnders felé fordult. "Ezt te csináltad!" - kiáltotta. Lijnders, aki korábban Jürgen Klopp jobbkezeként dolgozott a Liverpoolnál, a félidőben hívta fel a figyelmet a Forest védekezésének gyenge pontjaira. Guardiola korábbi segítői közül Mikel Arteta az Arsenalnál, Enzo Maresca pedig a Chelsea-nél lett vezetőedző. Ez a tény önmagában is jelzi a pozíció jelenlegi súlyát.
A másodedzők szerepe mára rendkívül szerteágazóvá vált. Egyszerre kell taktikusnak, tervezőnek, diplomatának, elemzőnek és néha pszichológusnak is lenniük. Paul Nevin, aki Gareth Southgate mellett az angol válogatottnál, David Moyes stábjában pedig a West Hamnél dolgozott, érzékletesen foglalta össze a feladatot. Szerinte a meccsnapokon a felkészülés, az elemzés és a végrehajtás körkörös folyamata szinte megállás nélkül zajlik.
A másodedző feladatköre az edzések megtervezésétől az utazási logisztikán át egészen a játékosok alvásritmusának monitorozásáig terjed. Mindezt azért teszik, hogy a vezetőedző a lehető legkevesebb időt töltse adminisztrációval, és kizárólag a döntéshozatalra koncentrálhasson.
Az egyik legfontosabb képesség az öltözői hangulat és az adott pillanatok helyes megítélése. John Carver évekig dolgozott Bobby Robson mellett a Newcastle Unitednél, később pedig a skót válogatott másodedzője volt. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a segédedző gyakran a "jó zsaru" szerepét tölti be, amikor a vezetőedző kénytelen keményebb hangot megütni.
Érezned kell az öltözőt, meg kell értened a hangulatot, szinte ki kell szagolnod a levegőből
- fogalmazott Carver. A játékosok azonnal átlátják a stáb dinamikáját. Ha a vezetőedző távolságtartó típus, akkor a másodedző emberismerete és közvetlensége hatalmasat lép előre az értékrendben. Fran Kirby, az angol női válogatott támadója szerint a másodedzőnek kell azzá a személlyé válnia, akihez a futballisták bármikor bizalommal fordulhatnak. Ugyanakkor ez a pozíció nem jelent feltétel nélküli egyetértést.
Nem lehetsz bólogató János, igenis ki kell mondanod a saját véleményedet
- hangsúlyozta Carver. A lényeg az, hogy a végső döntést mindig a vezetőedző hozza meg, amit utána a stábnak százszázalékosan támogatnia kell. Nevin is hasonlóan látja a helyzetet. Elmondása szerint többször is előfordult, hogy nehéz szituációban kellett olyasmit kimondania, amit a vezetőedző nem feltétlenül akart hallani. A kölcsönös bizalom és tisztelet azonban ezt is lehetővé tette.
A másodedzők íratlan alapelve, hogy sosem kerülhetnek a címlapokra. Ha ez mégis megtörténik, az általában valami komoly problémát jelez. A mérkőzéseken jellemzően a kispadon maradnak, bár némelyik vezetőedző kifejezetten igényli az aktív pályaszéli jelenlétüket is. Carver a skót válogatottnál kidolgozta a saját módszerét. A meccsek huszadik percében odasétált Steve Clarke-hoz megkérdezni, hogy mit gondol a látottakról. Ezután visszahúzódott a kispadra, feldolgozta a megbeszélteket, és csak ezt követően tért vissza a saját taktikai visszajelzéseivel.
Előbb-utóbb sok másodedzőben felmerül a vágy, hogy önálló vezetőedzőként is kipróbálja magát. A nagy sikersztorik – mint például Mikel Arteta vagy Zinédine Zidane esete – mellett vannak elrettentő példák is, elég csak Lijnders RB Salzburgnál töltött időszakára gondolni. Carver 2024 novemberében vállalta el a lengyel Lechia Gdańsk irányítását. Nevin jelenleg két megbízatás között van, és nyitott arra is, hogy újra másodedzőként folytassa a pályafutását.
Trófeát nyertem a West Hammel, és senkinek sem kellett külön megköszönnie a munkámat. Számomra ez az eddigi legnagyobb eredményem. Az elismerés fiatalon még sokkal fontosabb volt. Ahogy azonban egyre tapasztaltabbá válsz, már nincsen szükséged a folyamatos vállveregetésekre. Bőven elég, ha a vezetőedző és a játékosok értékelik a munkádat
- tette hozzá Carver.
