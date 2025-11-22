Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Erről hallani sem akarnak a Premier League-ben: sosem lesz már megegyezés a csapatok között?
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban - közölte a Mirror.
A pénteki szavazáson a 20 Premier League-klub közül 12 szavazott a fizetési plafon bevezetése ellen, 7 mellette, míg egy klub tartózkodott. Az elutasított javaslat szerint a klubok költési limitjét a legszegényebb klub támogatásának ötszörösében határozták volna meg, ami egyenlőbb feltételeket teremtett volna a transzferpiacon.
Ugyanakkor a klubok 14-6 arányban elfogadták a korábbi nyereségességi és fenntarthatósági szabályok (PSR) helyett bevezetendő csapat-költség arányt (SCR). Az új rendszerben a klubok éves bevételük legfeljebb 85 százalékát költhetik "futball költségekre", beleértve az átigazolási díjakat és az edzői stáb fizetését. Ez hasonlít az UEFA versenyein már használt rendszerhez, ahol a bevétel 70 százalékát lehet játékoskiadásokra fordítani.
A klubok egyhangúlag elfogadták a Fenntarthatósági és Rendszerszintű Ellenállóképességi szabályokat (SSR) is, amely különböző tesztekkel méri a klubok pénzügyi egészségét. Az új szabályok a 2026/27-es szezontól lépnek életbe, addig a jelenlegi rendszer marad érvényben.
A korábbi PSR szabályok szerint a klubok három év alatt legfeljebb 105 millió font veszteséget könyvelhettek el. E szabályok alapján korábban pontlevonással büntették a Nottingham Forestet és az Evertont, míg a Manchester City és a Leicester City ellen jelenleg is jogi eljárás folyik.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
