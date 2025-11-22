2025. november 22. szombat Cecília
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Erről hallani sem akarnak a Premier League-ben: sosem lesz már megegyezés a csapatok között?

Pénzcentrum
2025. november 22. 14:58

A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban - közölte a Mirror.

A pénteki szavazáson a 20 Premier League-klub közül 12 szavazott a fizetési plafon bevezetése ellen, 7 mellette, míg egy klub tartózkodott. Az elutasított javaslat szerint a klubok költési limitjét a legszegényebb klub támogatásának ötszörösében határozták volna meg, ami egyenlőbb feltételeket teremtett volna a transzferpiacon.

Ugyanakkor a klubok 14-6 arányban elfogadták a korábbi nyereségességi és fenntarthatósági szabályok (PSR) helyett bevezetendő csapat-költség arányt (SCR). Az új rendszerben a klubok éves bevételük legfeljebb 85 százalékát költhetik "futball költségekre", beleértve az átigazolási díjakat és az edzői stáb fizetését. Ez hasonlít az UEFA versenyein már használt rendszerhez, ahol a bevétel 70 százalékát lehet játékoskiadásokra fordítani.

A klubok egyhangúlag elfogadták a Fenntarthatósági és Rendszerszintű Ellenállóképességi szabályokat (SSR) is, amely különböző tesztekkel méri a klubok pénzügyi egészségét. Az új szabályok a 2026/27-es szezontól lépnek életbe, addig a jelenlegi rendszer marad érvényben.

A korábbi PSR szabályok szerint a klubok három év alatt legfeljebb 105 millió font veszteséget könyvelhettek el. E szabályok alapján korábban pontlevonással büntették a Nottingham Forestet és az Evertont, míg a Manchester City és a Leicester City ellen jelenleg is jogi eljárás folyik.
Címlapkép: Getty Images
#sport #premier league #sportgazdaság #angol foci #manchester city #angol bajnokság #everton #nottingham forest

