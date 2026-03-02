2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Ezen megy el a Chelsea BL-szereplése: súlyos gondok vannak a Kékeknél, de hogy oldják meg?

Pénzcentrum
2026. március 2. 13:22

A Chelsea számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata. Az Arsenal elleni 2–1-es vereség után a csapat hat pontra van a Premier League legjobb négy helyétől, és a hatodik helyre csúszott vissza - közölte a BBC.

Pedro Neto piros lapja az Arsenal elleni mérkőzésen már a hetedik kiállítás volt a Chelsea számára ebben a Premier League-idényben, amivel messze a liga legrosszabb mutatójával rendelkeznek. Mindössze két kiállítás választja el őket a bajnoki rekord beállításától, miközben még tíz meccs hátravan. Minden versenysorozatot figyelembe véve kilenc kiállításnál tartanak. Ha ez nyolc különböző játékost is érint, azzal beállítanák a Sunderland által tartott csúcsot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fegyelmi problémák nem Liam Rosenior vezetőedző alatt kezdődtek. A Chelsea a fair play-tabella utolsó helyén áll, tavaly Enzo Maresca alatt az utolsó előtti, azelőtt Mauricio Pochettino idejében pedig szintén az utolsó volt. Rosenior úgy érezte, sikerült rendet tennie, hiszen tíz meccsen át nem kaptak piros lapot, de aztán két egymást követő fordulóban is kiállítást szenvedtek. 

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 160M €
Edző: Liam Rosenior
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Liverpool
28
14
6
8
47
37
10
48
6.
Chelsea
28
12
9
7
49
33
16
45
7.
Brentford
28
13
4
11
44
40
4
43
Adatlap létrehozva: 2026.03.02.

A kiállítások mellett a szögletekből és szabadrúgásokból kapott gólok jelentik a másik visszatérő problémát. A Chelsea a West Ham mögött a második legtöbb gólt kapta rögzített helyzetekből a bajnokságban. Rosenior kinevezése óta 13 meccsen már tízet kaptak ilyen szituációból, ebből ötöt az Arsenaltól, amely a Ligakupa elődöntőjében is kiejtette őket. Az Emirates Stadionban William Saliba és Jurrien Timber is szöglet utáni fejesgólból volt eredményes.

A helyzet különösen frusztráló a stáb számára, mert Rosenior elmondása szerint az Arsenal elleni meccs előtt az egész hetet a rögzített helyzetek levédekezésének gyakorlására szánták, közbeeső mérkőzés nélkül.

Vannak koncentrációs problémáink, amelyeket meg kell oldanunk. Egész héten ezen dolgoztunk, és ez edzőként csak még nehezebben emészthető

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta. A várható gólok (xGA) mutatója alapján egyetlen csapat sem engedett több helyzetet rögzített szituációkból a Chelsea 14,05-ös értékénél az idei Premier League-ben. A három meccs óta tartó nyeretlenségi sorozat ismét rávilágít arra, hogy a Chelsea már Maresca idején sem megoldott gondokkal küzd. Reece James csapatkapitány is elismerte a problémát:

Minden alkalommal más játékos a felelős, nem ugyanaz. Belsőleg felül kell vizsgálnunk a helyzetet. Tizenegy a tizenegy ellen is nehéz a világ legerősebb bajnokságában, tíz emberrel pedig még inkább

- fogalmazott a futballista.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #futball #premier league #chelsea #Arsenal #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
3 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
4 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
2 hete
Visszavonulhat minden idők legdrágább focistája: kettétört a karrierje, nehéz döntés előtt áll
5
3 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel