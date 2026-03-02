Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Ezen megy el a Chelsea BL-szereplése: súlyos gondok vannak a Kékeknél, de hogy oldják meg?
A Chelsea számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata. Az Arsenal elleni 2–1-es vereség után a csapat hat pontra van a Premier League legjobb négy helyétől, és a hatodik helyre csúszott vissza - közölte a BBC.
Pedro Neto piros lapja az Arsenal elleni mérkőzésen már a hetedik kiállítás volt a Chelsea számára ebben a Premier League-idényben, amivel messze a liga legrosszabb mutatójával rendelkeznek. Mindössze két kiállítás választja el őket a bajnoki rekord beállításától, miközben még tíz meccs hátravan. Minden versenysorozatot figyelembe véve kilenc kiállításnál tartanak. Ha ez nyolc különböző játékost is érint, azzal beállítanák a Sunderland által tartott csúcsot.
A fegyelmi problémák nem Liam Rosenior vezetőedző alatt kezdődtek. A Chelsea a fair play-tabella utolsó helyén áll, tavaly Enzo Maresca alatt az utolsó előtti, azelőtt Mauricio Pochettino idejében pedig szintén az utolsó volt. Rosenior úgy érezte, sikerült rendet tennie, hiszen tíz meccsen át nem kaptak piros lapot, de aztán két egymást követő fordulóban is kiállítást szenvedtek.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Liverpool
|
28
|
14
|
6
|
8
|
47
|
37
|
10
|
48
|
6.
Chelsea
|
28
|
12
|
9
|
7
|
49
|
33
|
16
|
45
|
7.
Brentford
|
28
|
13
|
4
|
11
|
44
|
40
|
4
|
43
A kiállítások mellett a szögletekből és szabadrúgásokból kapott gólok jelentik a másik visszatérő problémát. A Chelsea a West Ham mögött a második legtöbb gólt kapta rögzített helyzetekből a bajnokságban. Rosenior kinevezése óta 13 meccsen már tízet kaptak ilyen szituációból, ebből ötöt az Arsenaltól, amely a Ligakupa elődöntőjében is kiejtette őket. Az Emirates Stadionban William Saliba és Jurrien Timber is szöglet utáni fejesgólból volt eredményes.
A helyzet különösen frusztráló a stáb számára, mert Rosenior elmondása szerint az Arsenal elleni meccs előtt az egész hetet a rögzített helyzetek levédekezésének gyakorlására szánták, közbeeső mérkőzés nélkül.
Vannak koncentrációs problémáink, amelyeket meg kell oldanunk. Egész héten ezen dolgoztunk, és ez edzőként csak még nehezebben emészthető
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
– mondta. A várható gólok (xGA) mutatója alapján egyetlen csapat sem engedett több helyzetet rögzített szituációkból a Chelsea 14,05-ös értékénél az idei Premier League-ben. A három meccs óta tartó nyeretlenségi sorozat ismét rávilágít arra, hogy a Chelsea már Maresca idején sem megoldott gondokkal küzd. Reece James csapatkapitány is elismerte a problémát:
Minden alkalommal más játékos a felelős, nem ugyanaz. Belsőleg felül kell vizsgálnunk a helyzetet. Tizenegy a tizenegy ellen is nehéz a világ legerősebb bajnokságában, tíz emberrel pedig még inkább
- fogalmazott a futballista.
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
