Ezen megy el a Chelsea BL-szereplése: súlyos gondok vannak a Kékeknél, de hogy oldják meg?

A Chelsea számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata. Az Arsenal elleni 2–1-es vereség után a csapat hat pontra van a Premier League legjobb négy helyétől, és a hatodik helyre csúszott vissza - közölte a BBC.

Pedro Neto piros lapja az Arsenal elleni mérkőzésen már a hetedik kiállítás volt a Chelsea számára ebben a Premier League-idényben, amivel messze a liga legrosszabb mutatójával rendelkeznek. Mindössze két kiállítás választja el őket a bajnoki rekord beállításától, miközben még tíz meccs hátravan. Minden versenysorozatot figyelembe véve kilenc kiállításnál tartanak. Ha ez nyolc különböző játékost is érint, azzal beállítanák a Sunderland által tartott csúcsot.

A fegyelmi problémák nem Liam Rosenior vezetőedző alatt kezdődtek. A Chelsea a fair play-tabella utolsó helyén áll, tavaly Enzo Maresca alatt az utolsó előtti, azelőtt Mauricio Pochettino idejében pedig szintén az utolsó volt. Rosenior úgy érezte, sikerült rendet tennie, hiszen tíz meccsen át nem kaptak piros lapot, de aztán két egymást követő fordulóban is kiállítást szenvedtek.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 160M € Edző: Liam Rosenior Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Liverpool 28 14 6 8 47 37 10 48 6. Chelsea 28 12 9 7 49 33 16 45 7. Brentford 28 13 4 11 44 40 4 43 Adatlap létrehozva: 2026.03.02.

A kiállítások mellett a szögletekből és szabadrúgásokból kapott gólok jelentik a másik visszatérő problémát. A Chelsea a West Ham mögött a második legtöbb gólt kapta rögzített helyzetekből a bajnokságban. Rosenior kinevezése óta 13 meccsen már tízet kaptak ilyen szituációból, ebből ötöt az Arsenaltól, amely a Ligakupa elődöntőjében is kiejtette őket. Az Emirates Stadionban William Saliba és Jurrien Timber is szöglet utáni fejesgólból volt eredményes.

A helyzet különösen frusztráló a stáb számára, mert Rosenior elmondása szerint az Arsenal elleni meccs előtt az egész hetet a rögzített helyzetek levédekezésének gyakorlására szánták, közbeeső mérkőzés nélkül.

Vannak koncentrációs problémáink, amelyeket meg kell oldanunk. Egész héten ezen dolgoztunk, és ez edzőként csak még nehezebben emészthető

– mondta. A várható gólok (xGA) mutatója alapján egyetlen csapat sem engedett több helyzetet rögzített szituációkból a Chelsea 14,05-ös értékénél az idei Premier League-ben. A három meccs óta tartó nyeretlenségi sorozat ismét rávilágít arra, hogy a Chelsea már Maresca idején sem megoldott gondokkal küzd. Reece James csapatkapitány is elismerte a problémát:

Minden alkalommal más játékos a felelős, nem ugyanaz. Belsőleg felül kell vizsgálnunk a helyzetet. Tizenegy a tizenegy ellen is nehéz a világ legerősebb bajnokságában, tíz emberrel pedig még inkább

- fogalmazott a futballista.