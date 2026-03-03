Kitiltotta játékosát a konditeremből a West Ham edzője: nyomós oka van rá, de mindenki meglepődött

Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.

Adama Traoré, a West Ham United januárban érkezett csatára nem emelhet súlyokat a klub edzőközpontjában – ezt az Nuno Espírito Santo vezetőedző döntötte el, majd közölte a játékossal is.. A szélső izmos testfelépítését Nuno „hihetetlennek” nevezte, ugyanakkor figyelmeztette a 30 éves játékost, hogy már így is „elég súlyt cipel”.

A spanyol futballista korábban meglepő kijelentést tett, miszerint nem végez súlyzós edzéseket. Csapattársa, Crysencio Summerville azonban a múlt héten videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen Traoré 145 kilogrammot nyom fekve a klub Rush Green-i edzőközpontjában.

Hihetetlen a fizikuma, ami genetika kérdése. De ez a genetika már egy ideje ilyen, és jobb lenne, ha elkerülné az edzőtermet

– mondta Nuno a szerdai, Premier League-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyen csapata a Fulham ellen lép majd pályára.

Premier League 29. forduló Fulham West Ham United 2026. március 4. szerda 20:30 | Craven Cottage, London Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Fulham: 6 (20%) West Ham United: 17 (56.7%) Döntetlen: 7 (23.3%) Gólok Fulham: 35 West Ham United: 49 Gólkülönbség: -14 Hazai győzelem Fulham: 4 West Ham United: 10 Vendéggyőzelem Fulham: 2 West Ham United: 7 Adatlap létrehozva: 2026.03.03.

Megmondtam neki, hogy maradjon távol a konditeremtől. Ez az egyik dolog, amit meg kell értenie. Az a súly, amit most hordoz, bőven elegendő. Természetesen végez megelőző jellegű munkát az edzőteremben, de nem súlyokat emel

- fogalmazott Nuno.

Traoré ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 20 alkalommal lépett pályára a Fulham színeiben, mielőtt januárban a West Hamhez szerződött. A FC Barcelona akadémiáján nevelkedett játékos klubváltása óta mindössze négyszer lépett pályára csereként a Premier League-ben, egyetlen kezdőként játszott mérkőzését pedig az FA-kupa negyedik fordulójában, a Burton Albion elleni győzelem alkalmával jegyezte.

Nuno – aki korábban a Wolverhampton vezetőedzőjeként már dolgozott együtt Traoréval – hangsúlyozta: a játékos lehetősége el fog jönni, miközben a „Kalapácsosok” a szezon utolsó hónapjaiban a bennmaradásért küzdenek a Premier League-ben.