Kitiltotta játékosát a konditeremből a West Ham edzője: nyomós oka van rá, de mindenki meglepődött

A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
Adama Traoré, a West Ham United januárban érkezett csatára nem emelhet súlyokat a klub edzőközpontjában – ezt az Nuno Espírito Santo vezetőedző döntötte el, majd közölte a játékossal is.. A szélső izmos testfelépítését Nuno „hihetetlennek” nevezte, ugyanakkor figyelmeztette a 30 éves játékost, hogy már így is „elég súlyt cipel”.
A spanyol futballista korábban meglepő kijelentést tett, miszerint nem végez súlyzós edzéseket. Csapattársa, Crysencio Summerville azonban a múlt héten videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen Traoré 145 kilogrammot nyom fekve a klub Rush Green-i edzőközpontjában.
Hihetetlen a fizikuma, ami genetika kérdése. De ez a genetika már egy ideje ilyen, és jobb lenne, ha elkerülné az edzőtermet
– mondta Nuno a szerdai, Premier League-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyen csapata a Fulham ellen lép majd pályára.
Megmondtam neki, hogy maradjon távol a konditeremtől. Ez az egyik dolog, amit meg kell értenie. Az a súly, amit most hordoz, bőven elegendő. Természetesen végez megelőző jellegű munkát az edzőteremben, de nem súlyokat emel
- fogalmazott Nuno.
Traoré ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 20 alkalommal lépett pályára a Fulham színeiben, mielőtt januárban a West Hamhez szerződött. A FC Barcelona akadémiáján nevelkedett játékos klubváltása óta mindössze négyszer lépett pályára csereként a Premier League-ben, egyetlen kezdőként játszott mérkőzését pedig az FA-kupa negyedik fordulójában, a Burton Albion elleni győzelem alkalmával jegyezte.
Nuno – aki korábban a Wolverhampton vezetőedzőjeként már dolgozott együtt Traoréval – hangsúlyozta: a játékos lehetősége el fog jönni, miközben a „Kalapácsosok” a szezon utolsó hónapjaiban a bennmaradásért küzdenek a Premier League-ben.
