London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Kitiltotta játékosát a konditeremből a West Ham edzője: nyomós oka van rá, de mindenki meglepődött

Pénzcentrum
2026. március 3. 14:14

Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.

Adama Traoré, a West Ham United januárban érkezett csatára nem emelhet súlyokat a klub edzőközpontjában – ezt az Nuno Espírito Santo vezetőedző döntötte el, majd közölte a játékossal is.. A szélső izmos testfelépítését Nuno „hihetetlennek” nevezte, ugyanakkor figyelmeztette a 30 éves játékost, hogy már így is „elég súlyt cipel”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A spanyol futballista korábban meglepő kijelentést tett, miszerint nem végez súlyzós edzéseket. Csapattársa, Crysencio Summerville azonban a múlt héten videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen Traoré 145 kilogrammot nyom fekve a klub Rush Green-i edzőközpontjában.

Hihetetlen a fizikuma, ami genetika kérdése. De ez a genetika már egy ideje ilyen, és jobb lenne, ha elkerülné az edzőtermet

– mondta Nuno a szerdai, Premier League-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyen csapata a Fulham ellen lép majd pályára.

Premier League 29. forduló
Fulham
West Ham United
2026. március 4. szerda 20:30
|
Craven Cottage, London
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Fulham: 6 (20%)
  West Ham United: 17 (56.7%)
  Döntetlen: 7 (23.3%)
Gólok
  Fulham: 35
  West Ham United: 49
Gólkülönbség: -14
Hazai győzelem
  Fulham: 4
  West Ham United: 10
Vendéggyőzelem
  Fulham: 2
  West Ham United: 7
Adatlap létrehozva: 2026.03.03.

Megmondtam neki, hogy maradjon távol a konditeremtől. Ez az egyik dolog, amit meg kell értenie. Az a súly, amit most hordoz, bőven elegendő. Természetesen végez megelőző jellegű munkát az edzőteremben, de nem súlyokat emel

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott Nuno.

Traoré ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 20 alkalommal lépett pályára a Fulham színeiben, mielőtt januárban a West Hamhez szerződött. A FC Barcelona akadémiáján nevelkedett játékos klubváltása óta mindössze négyszer lépett pályára csereként a Premier League-ben, egyetlen kezdőként játszott mérkőzését pedig az FA-kupa negyedik fordulójában, a Burton Albion elleni győzelem alkalmával jegyezte.

Nuno – aki korábban a Wolverhampton vezetőedzőjeként már dolgozott együtt Traoréval – hangsúlyozta: a játékos lehetősége el fog jönni, miközben a „Kalapácsosok” a szezon utolsó hónapjaiban a bennmaradásért küzdenek a Premier League-ben.
Címlapkép: Getty Images
