Hatalmas bajban a tavalyi döntős, fél lábbal a 16 között a Newcastle: ez lesz a BL-ben ma este

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcainak keddi visszavágói közül az Internazionale–Bodö/Glimt és az Atlético Madrid–Club Brugge összecsapása ígérkezik a legizgalmasabbnak, miközben a Newcastle United gyakorlatilag már bebiztosította a továbbjutását.
A tavalyi döntős Internazionale kétgólos hátrányból próbál fordítani a norvég Bodö/Glimt ellen. Az olasz bajnoki listavezetőnek korábban tizenegyszer kellett hasonló helyzetből felállnia az egyenes kieséses szakaszban, és négyszer sikerült is a továbbjutás.
A feladatot nehezíti, hogy a milánóiak az előző öt BL-mérkőzésükből négyet elveszítettek, köztük az utolsó kettőt hazai pályán. A Bodö/Glimt ugyanakkor a Rosenborg 1997-es szereplése óta az első norvég csapat a kieséses szakaszban. A gárda sorozatban három BL-győzelemnél tart, mindezt úgy, hogy a norvég bajnokság novemberben véget ért, így kizárólag nemzetközi kupamérkőzéseken lépnek pályára.
A Newcastle United–Qarabag párharc gyakorlatilag már a múlt heti, bakui első mérkőzésen eldőlt, ahol az angol csapat 6–1-es győzelmet aratott. Anthony Gordon már az első félidőben négy gólt szerzett, ezzel ő lett az első angol játékos, aki mesterhármast ért el a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában. Gordon tíz találatával a góllövőlista második helyén áll Kylian Mbappé mögött. Eddie Howe együttese a legutóbbi nyolc BL-találkozójából csupán egyet veszített el, az utolsó hármat pedig kapott gól nélkül nyerte meg hazai környezetben.
A Bayer Leverkusen kétgólos fórral várja hazai pályán az Olimpiakoszt. A német együttes statisztikái kifejezetten meggyőzőek: 26 európai kupapárharcából 24 alkalommal jutott tovább, amikor megnyerte az első mérkőzést.
Ez a statisztika magában foglalja mind a hét olyan esetet is, amikor kétgólos előnyre tettek szert. Az Olimpiakosz a 2013–2014-es idény óta először szerepel az egyenes kieséses szakaszban. A görögök eddig mind a tíz olyan párharcukban elbuktak, amelynek első felvonásán kétgólos vereséget szenvedtek.
A legkiélezettebb keddi összecsapásnak az Atlético Madrid–Club Brugge találkozó ígérkezik. Az első, belgiumi mérkőzés 3–3-as döntetlennel zárult, miután a spanyolok a kiharcolt kétgólos előnyüket nem tudták megtartani. Az Atlético esélyeit növeli, hogy a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában 1997 márciusa óta veretlen hazai pályán: mérlegük tizenkét győzelem és hét döntetlen. Ráadásul a legutóbbi 17 otthoni kieséses mérkőzésükön tizenhárom alkalommal nem kaptak gólt. A belga együttes mellett szól ugyanakkor, hogy az előző kilenc európai kupameccséből hatot idegenben nyert meg.
A keddi BL-játéknap mérkőzései a következők:
- Atlético Madrid - Club Brugge 18.45 (3-3)
- Newcastle United - Qarabag 21.00 (6-1)
- Bayer Leverkusen - Olimpiakosz 21.00 (2-0)
- Internazionale - Bodö/Glimt 21.00 (1-3)
