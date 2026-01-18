Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
Jöhet az újabb edzőmenesztés Angliában: percei lehetnek hátra Thomas Franknak a Spurs padján
Thomas Frank pozíciója egyre ingatagabb a Tottenham Hotspurnél. A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését - számolt be a BBC.
Lehrt, hogy újra egy londoni PL-csapat rúg ki egy edzőt: a Tottenham nyáron kinevezett menedzsere, Thomas Frank órái meg vannak számlálva, írja több forrás is.
A Spurs idei szezonja messze elmarad a várakozásoktól: 22 bajnoki mérkőzéséből mindössze hetet nyert meg, ami csak a tabella 14. helyére elég. A szombati, West Ham elleni hazai vereség után a szurkolók jelentős része hangot adott elégedetlenségének: a meccs végén a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az Ange Postecoglou menesztése után kinevezett vezetőedzőnek. Arról, hogy a Spursnél naagyon nincs rendben valami, korábban a Pénzcentrum is beszámolt:
A klubvezetés eddig nyilvánosan kiállt Frank mellett, a legutóbbi kudarc azonban fordulópontot jelenthet. A döntéshozók most azt mérlegelik, szükség van-e azonnali váltásra, vagy adjanak még egy esélyt az edzőnek.
A számok önmagukért beszélnek: a londoniak az elmúlt nyolc tétmérkőzésükből csupán egyet nyertek meg, és mindkét hazai kupasorozatból már kiestek. A Bajnokok Ligájában a 11. helyen állnak, így a pár nap múlva esedékes, Borussia Dortmund elleni összecsapás sorsdöntő lehet a továbbjutás szempontjából.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
13.
Crystal Palace
|
22
|
7
|
7
|
8
|
23
|
25
|
-2
|
28
|
14.
Tottenham Hotspur
|
22
|
7
|
6
|
9
|
31
|
29
|
2
|
27
|
15.
Bournemouth AFC
|
21
|
6
|
8
|
7
|
34
|
40
|
-6
|
26
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.