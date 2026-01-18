Jöhet az újabb edzőmenesztés Angliában: percei lehetnek hátra Thomas Franknak a Spurs padján

Thomas Frank pozíciója egyre ingatagabb a Tottenham Hotspurnél. A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését - számolt be a BBC.

A Spurs idei szezonja messze elmarad a várakozásoktól: 22 bajnoki mérkőzéséből mindössze hetet nyert meg, ami csak a tabella 14. helyére elég. A szombati, West Ham elleni hazai vereség után a szurkolók jelentős része hangot adott elégedetlenségének: a meccs végén a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az Ange Postecoglou menesztése után kinevezett vezetőedzőnek. Arról, hogy a Spursnél naagyon nincs rendben valami, korábban a Pénzcentrum is beszámolt:

A klubvezetés eddig nyilvánosan kiállt Frank mellett, a legutóbbi kudarc azonban fordulópontot jelenthet. A döntéshozók most azt mérlegelik, szükség van-e azonnali váltásra, vagy adjanak még egy esélyt az edzőnek.

A számok önmagukért beszélnek: a londoniak az elmúlt nyolc tétmérkőzésükből csupán egyet nyertek meg, és mindkét hazai kupasorozatból már kiestek. A Bajnokok Ligájában a 11. helyen állnak, így a pár nap múlva esedékes, Borussia Dortmund elleni összecsapás sorsdöntő lehet a továbbjutás szempontjából.