A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Jöhet az újabb edzőmenesztés Angliában: percei lehetnek hátra Thomas Franknak a Spurs padján

Pénzcentrum
2026. január 18. 20:04

Thomas Frank pozíciója egyre ingatagabb a Tottenham Hotspurnél. A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését - számolt be a BBC.

Lehrt, hogy újra egy londoni PL-csapat rúg ki egy edzőt: a Tottenham nyáron kinevezett menedzsere, Thomas Frank órái meg vannak számlálva, írja több forrás is.

A Spurs idei szezonja messze elmarad a várakozásoktól: 22 bajnoki mérkőzéséből mindössze hetet nyert meg, ami csak a tabella 14. helyére elég. A szombati, West Ham elleni hazai vereség után a szurkolók jelentős része hangot adott elégedetlenségének: a meccs végén a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az Ange Postecoglou menesztése után kinevezett vezetőedzőnek. Arról, hogy a Spursnél naagyon nincs rendben valami, korábban a Pénzcentrum is beszámolt:

Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.

A klubvezetés eddig nyilvánosan kiállt Frank mellett, a legutóbbi kudarc azonban fordulópontot jelenthet. A döntéshozók most azt mérlegelik, szükség van-e azonnali váltásra, vagy adjanak még egy esélyt az edzőnek.

A számok önmagukért beszélnek: a londoniak az elmúlt nyolc tétmérkőzésükből csupán egyet nyertek meg, és mindkét hazai kupasorozatból már kiestek. A Bajnokok Ligájában a 11. helyen állnak, így a pár nap múlva esedékes, Borussia Dortmund elleni összecsapás sorsdöntő lehet a továbbjutás szempontjából.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 873,50M €
Jelenlegi helyezés: #14
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
13.
Crystal Palace
22
7
7
8
23
25
-2
28
14.
Tottenham Hotspur
22
7
6
9
31
29
2
27
15.
Bournemouth AFC
21
6
8
7
34
40
-6
26
Adatlap létrehozva: 2026.01.18.
Címlapkép: Getty Images
