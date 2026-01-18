Teljes a káosz a Ferrarinál: lecserélik Hamilton mérnökét is, így mennek neki az idénynek

A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be - jelentette a The Guardian.

A csapat közleménye szerint Riccardo Adami a Ferrari utánpótlás-akadémiájánál folytatja pályafutását, míg Lewis Hamilton új versenymérnökének személyét egy későbbi időpontban hozzák nyilvánosságra.

A hétszeres világbajnok első ferraris idénye nehezen indult. Az autó messze elmaradt az élmezőnytől, Hamilton pedig lassan alkalmazkodott az új környezethez. A rádióbeszélgetésekben több alkalommal is érezhető volt a feszültség közte és Adamival: a brit pilóta gyakran tűnt frusztráltnak és tanácstalannak. Monacóban a futam végén egyenesen megkérdezte mérnökét: "Haragszol rám valamiért?" – válasz azonban nem érkezett.

Hamilton akkoriban a pletykákat "baromságnak" minősítette, hangsúlyozva, hogy Adami szerinte kiváló szakember és remek ember. Mindez azonban nem változtatott azon, hogy pályafutása leggyengébb szezonját futotta Ferrarival: dobogóra egyszer sem állhatott, a világbajnokságot a hatodik helyen zárta csapattársa, Charles Leclerc mögött. A Ferrari a konstruktőri pontversenyben negyedik lett, 435 ponttal lemaradva a bajnok McLaren mögött.

A brit versenyző többször is nyíltan beszélt csalódottságáról, az egész évet egy alkalommal "rémálomnak" nevezte. Az Abu-Dzabiban rendezett szezonzáró időmérő edzésen már az első szakaszban kiesett, ekkor pedig végképp elszakadt nála a cérna. "Szavakkal nem tudom leírni, mit érzek. Elviselhetetlen mennyiségű düh van bennem" – fogalmazott, egyúttal jelezve, hogy komoly változásokra számít a csapatnál.

"A személyi környezetemben, a csapaton belüli munkamegosztásban, abban, hogy ki hol dolgozik – mindezt felül kell vizsgálni, hogy hatékonyabban működjünk együtt" – tette hozzá Hamilton, utalva arra, hogy a stáb összetétele is napirendre kerülhet.

Adami korábban Sebastian Vettel és Carlos Sainz versenymérnökeként dolgozott a Ferrarinál. Az, hogy most egy ilyen kulcsfontosságú pozícióból helyezik át az akadémiára, arra utal, hogy a maranellói csapat a téli szünetben meghallgatta Hamilton igényeit, és kész átalakítani a versenyistálló belső struktúráját.

