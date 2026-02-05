2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Döbbenetes vallomás az olimpikonoktól: saját versenyszámuk közben is rettegnek, ezt hogy győzik le?
Sport

Döbbenetes vallomás az olimpikonoktól: saját versenyszámuk közben is rettegnek, ezt hogy győzik le?

Pénzcentrum
2026. február 5. 10:13

A téli sportokban milliméterek választják el a sikert a súlyos sérüléstől. Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie a megmérettetésre. Nos, ebből a holnap kezdődő olimpián is lesz bőven - számolt be a BBC.

"A sportágam legnagyobb kihívása egyértelműen a félelem leküzdése" – mondja Zoe Atkin, a brit halfpipe-válogatott versenyzője. A világbajnok sportoló Milánóban a második olimpiájára készül. A 23 éves Atkin a Stanford Egyetemen kognitív tudományokat tanul, ami segít neki megérteni, mi zajlik ilyenkor az agyban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Atkin szerint a félelem nem a versenyen a legerősebb, hanem az edzéseken, amikor új, ismeretlen trükköket gyakorol. "A nézők talán adrenalinfüggőknek tartanak minket, de valójában nagyon precíz munkát végzünk" – magyarázza. Verseny előtt tíz percet meditál, hogy kisöpörje a fejéből a felesleges gondolatokat. A biztonságos esést is külön gyakorolják: ha a levegőben túlpörög, jobb, ha az oldalára érkezik.

Csapattársa, a 21 éves Kirsty Muir slopestyle-ban és big airben versenyez. Ő is jól ismeri a félelem árnyoldalát: 2023 decemberében kiderült, hogy az ismétlődő ütések és terhelés miatt elszakadt az elülső keresztszalagja, így egy évre kiesett. Mostanra ismét csúcsformába került.

A téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS IDE!

"Az volt a legijesztőbb, amikor egyszer leestek a síléceim a levegőben" – meséli Muir. Szerinte a kulcs az elfogadás: tudni kell, hogy esések lesznek, és fel kell rájuk készülni. "A félelem akkor a legerősebb, amikor valami újat próbálok. De sosem ugrunk a nulláról százra – minden lépést addig gyakorlunk, amíg kényelmessé nem válik."

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A brit szövetség szabadmerüléses (apnoe) gyakorlatokkal is segíti a sportolókat, hogy megtanulják kontrollálni a légzésüket nyomás alatt.

A két versenyző eltérő rituálékkal hangolódik. Atkin a meditációra esküszik, Muir viszont babonás: mindig magánál hord egy szerencsehozó sálat, amelyet gyerekkorában kapott egy általa csodált síelőtől. Versenyeken kizárólag a Foo Fighters Pretender című számát hallgatja – ez jelzi számára, hogy eljött az idő, amikor ki kell kapcsolnia a külvilágot.

"A pálya tetején minden gondolat eltűnik" – foglalja össze Muir. "Csak én vagyok és a pálya, és az a cél, hogy a lehető legjobb futamot hozzam ki magamból."
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #stressz #sport #pszichológia #nagy-britannia #élsport #mentális egészség #olimpikon #téli olimpia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:20
11:04
10:29
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
24 órája
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
3
2 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
4 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
5
7 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:28
Bemondta Gulyás Gergely: újabb állami dolgozók számíthatnak béremelésre, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:04
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Agrárszektor  |  2026. február 5. 10:33
Csődeljárás indult Magyarország legnagyobb rovarfehérje-üzeme ellen