Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek

A Tour de France 2027-ben először Skóciából rajtol, és története során első ízben ellátogat Walesbe is. Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő - közölte a The Guardian.
A hat versenynap alatt a férfi mezőny Edinburgh-ot, Carlisle-t, Keswicket, Liverpoolt, Welshpoolt és Cardiffot érinti. A női verseny Leedsből indul, majd Manchesteren és Sheffielden át Londonig tart. A bejelentés estéjén minden érintett várost sárga fénnyel világítottak ki.
A 2014-es brit rajt, amely Bradley Wiggins és Chris Froome Tour-győzelmeit követte, óriási sikert aratott. Becslések szerint 3,5 millió néző sorakozott az utak mentén, a gazdasági haszon pedig elérte a 128 millió fontot. A szervezők 2027-ben már tízmillió szurkolóra számítanak.
A férfi verseny július 2-án, pénteken rajtol Edinburgh-ban. Az első szakasz a skót határvidéken át vezet Carlisle-ba. A második etap Keswickből Liverpoolba tart, a harmadik pedig Welshpoolból indul és Cardiffban ér véget. Ez az utolsó szakasz a walesi völgyeken halad keresztül, és az utolsó ötven mérföldön nyolc emelkedőt tartalmaz.
A női Tour de France július 30-án kezdődik Leedsben. Az első szakasz Manchesterig, a második a Peak District nemzeti parkon át Sheffieldig tart. A verseny utolsó napját augusztus 1-jén Londonban rendezik, bár a pontos útvonalat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A szervezők szerint a kettős rajt hosszú távú előnyöket is kínál. "Ez egy generációs lehetőség arra, hogy egészségesebb, aktívabb és összetartóbb nemzetet építsünk" – mondta Jon Dutton, a Brit Kerékpáros Szövetség vezérigazgatója.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.