Hosszú kihagyás után tért vissza Tóth Balázs: elmondta, hogy van most
A Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára. A 28 éves játékos térdműtétjét követően egy FA-kupa-mérkőzésen játszott újra: csapata ugyan tizenegyespárbajban alulmaradt a Hull City ellen, ám a hálóőr a rendes játékidőt és a hosszabbítást is kapott gól nélkül zárta.
A magyar kapus elmondta, hogy bár fizikai állapota még nem tökéletes, összességében elégedett a visszatéréssel.
Tóth Balázs beszámolt arról is, hogy műtött térde még nem reagál olyan rugalmasan, mint korábban, különösen az elrugaszkodásoknál érzi a különbséget a két lába között. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy fájdalom nélkül tudta végigjátszani a találkozót. Az edzői stáb visszajelzései szintén biztatóak voltak számára:
Jól ment a védés, az edzőm is elégedett volt velem, azt mondta, nem látszott a kihagyás, ami jó jel számomra. Jó volt újra játszani, még ha a rehabilitáció nem is úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Nem mondom, hogy százszázalékos állapotban vagyok, de jó jel, hogy végigjátszottam a mérkőzést, mert ez is segít abban, hogy minél jobb formába kerüljek
– emelte ki a válogatott hálóőr.
A kupából való kieséssel kapcsolatban vegyes érzelmekről beszélt. Elismerte, hogy a bajnoki szereplés szempontjából akár előnyös is l ehet a sorozattól való korai búcsú, hiszen így kevesebb meccset kell majd lejátszania a csapatnak. Személyes szempontból ugyanakkor sajnálja a kiesést, mert szerette volna, ha továbbjutnak, és egy esetleges élvonalbeli ellenfél ellen is bizonyíthatja rátermettségét.
A Blackburn Rovers jelenlegi helyzetéről szólva Tóth úgy vélekedett, hogy együttese teljesítménye jobb, mint amit a tabellán elfoglalt pozíciójuk mutat. A csapat jelenleg az angol második vonal, a Championship 20. helyén áll, de a kapus bizakodó a folytatást illetően.
Eredetileg azt beszéltük meg, hogy ha a kupameccsen vissza tudok térni, akkor a bajnokságban is számítanak rám, de erről majd a vezetőedző dönt
– jegyezte meg a szombati, Ipswich Town elleni idegenbeli bajnoki előtt.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.