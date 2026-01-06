2026. január 6. kedd Boldizsár
-4 °C Budapest
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Műteni kell a City betonvédőjét: hónapokra kiesett, most mi lesz Guardioláékkal?

Pénzcentrum
2026. január 6. 16:53

Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől: a klub védelme sorra veszti az embereit - jelentette a BBC.

Josko Gvardiol a héten műtéten esik át, miután a Chelsea elleni, 1–1-re végződő vasárnapi bajnokin eltörte a sípcsontját. A 23 éves horvát válogatott védőt az 51. percben kellett lecserélni, és nem sokkal később középhátvéd társa, Ruben Dias is sérülten hagyta el a pályát. "Hosszú időre kidőlt" – mondta kedden Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője.

Gvardiol a közösségi oldalán köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásért.

Ez egy nehéz pillanat, de soha nem ez fog meghatározni. Tudom, ki vagyok és honnan jöttem. Minden nap küzdeni fogok, hogy erősebben térjek vissza. Újra felállok, és jobb leszek, mint valaha

– írta.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 190M €
Edző: Pep Guardiola
Jelenlegi helyezés: #2
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
20
15
3
2
40
14
26
48
2.
Manchester City
20
13
3
4
44
18
26
42
3.
Aston Villa
20
13
3
4
33
24
9
42
Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

A Manchester City visszarendelte saját nevelésű játékosát, Max Alleyne-t a másodosztályú Watfordtól, ahová eredetileg az egész idényre kölcsönadták. A 20 éves védő – Mark Alleyne egykori angol krikettjátékos és jelenlegi Gloucestershire-edző fia – 17 mérkőzésen lépett pályára a Hornets színeiben. John Stones kiesése miatt azonban idő előtt véget ért a kölcsönszerződése, miközben Guardiola csapata Marc Guehi leigazolásán dolgozik, hogy kezelje az egyre súlyosbodó védelmi gondokat.
Címlapkép: Getty Images
