Műteni kell a City betonvédőjét: hónapokra kiesett, most mi lesz Guardioláékkal?

Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől: a klub védelme sorra veszti az embereit - jelentette a BBC.

Josko Gvardiol a héten műtéten esik át, miután a Chelsea elleni, 1–1-re végződő vasárnapi bajnokin eltörte a sípcsontját. A 23 éves horvát válogatott védőt az 51. percben kellett lecserélni, és nem sokkal később középhátvéd társa, Ruben Dias is sérülten hagyta el a pályát. "Hosszú időre kidőlt" – mondta kedden Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője.

Gvardiol a közösségi oldalán köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásért.

Ez egy nehéz pillanat, de soha nem ez fog meghatározni. Tudom, ki vagyok és honnan jöttem. Minden nap küzdeni fogok, hogy erősebben térjek vissza. Újra felállok, és jobb leszek, mint valaha

– írta.

Anglia Manchester City Piaci érték: 1 190M € Edző: Pep Guardiola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 20 15 3 2 40 14 26 48 2. Manchester City 20 13 3 4 44 18 26 42 3. Aston Villa 20 13 3 4 33 24 9 42 Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

A Manchester City visszarendelte saját nevelésű játékosát, Max Alleyne-t a másodosztályú Watfordtól, ahová eredetileg az egész idényre kölcsönadták. A 20 éves védő – Mark Alleyne egykori angol krikettjátékos és jelenlegi Gloucestershire-edző fia – 17 mérkőzésen lépett pályára a Hornets színeiben. John Stones kiesése miatt azonban idő előtt véget ért a kölcsönszerződése, miközben Guardiola csapata Marc Guehi leigazolásán dolgozik, hogy kezelje az egyre súlyosbodó védelmi gondokat.