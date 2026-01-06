A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Műteni kell a City betonvédőjét: hónapokra kiesett, most mi lesz Guardioláékkal?
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől: a klub védelme sorra veszti az embereit - jelentette a BBC.
Josko Gvardiol a héten műtéten esik át, miután a Chelsea elleni, 1–1-re végződő vasárnapi bajnokin eltörte a sípcsontját. A 23 éves horvát válogatott védőt az 51. percben kellett lecserélni, és nem sokkal később középhátvéd társa, Ruben Dias is sérülten hagyta el a pályát. "Hosszú időre kidőlt" – mondta kedden Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője.
Gvardiol a közösségi oldalán köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásért.
Ez egy nehéz pillanat, de soha nem ez fog meghatározni. Tudom, ki vagyok és honnan jöttem. Minden nap küzdeni fogok, hogy erősebben térjek vissza. Újra felállok, és jobb leszek, mint valaha
– írta.
A Manchester City visszarendelte saját nevelésű játékosát, Max Alleyne-t a másodosztályú Watfordtól, ahová eredetileg az egész idényre kölcsönadták. A 20 éves védő – Mark Alleyne egykori angol krikettjátékos és jelenlegi Gloucestershire-edző fia – 17 mérkőzésen lépett pályára a Hornets színeiben. John Stones kiesése miatt azonban idő előtt véget ért a kölcsönszerződése, miközben Guardiola csapata Marc Guehi leigazolásán dolgozik, hogy kezelje az egyre súlyosbodó védelmi gondokat.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.