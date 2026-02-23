Ez csúnya volt: állkapcsa tört a Milan focistájának, hetekig nem edzhet

Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen. Az angol játékos olyan szerencsétlenül ütközött az ellenfél kapusával, hogy eltört az állkapcsa, így műtét és hosszú kihagyás vár rá.

A tízszeres válogatott labdarúgó a találkozó tizedik percében, egy beadást követően ütközött Edoardo Corvival. Az eset súlyosságát jelezte, hogy a futballistát hosszan ápolták a játéktéren, majd nyakrögzítőt helyeztek rá, és hordágyon kellett levinni a pályáról.

Bár a milánói klub hivatalosan még nem adott ki közleményt az esetről, a Sky Sports értesülései szerint Loftus-Cheeknek az állkapcsa mellett több foga is kitört. A sérülés miatt hétfőn operáció vár rá, felépülése pedig várhatóan több hónapot vesz majd igénybe.

A tabella második helyén álló AC Milan számára duplán fájó volt a hétvége, mivel a csapat hatalmas meglepetésre 1–0-ra elveszítette az összecsapást.