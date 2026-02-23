Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
Ez csúnya volt: állkapcsa tört a Milan focistájának, hetekig nem edzhet
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen. Az angol játékos olyan szerencsétlenül ütközött az ellenfél kapusával, hogy eltört az állkapcsa, így műtét és hosszú kihagyás vár rá.
A tízszeres válogatott labdarúgó a találkozó tizedik percében, egy beadást követően ütközött Edoardo Corvival. Az eset súlyosságát jelezte, hogy a futballistát hosszan ápolták a játéktéren, majd nyakrögzítőt helyeztek rá, és hordágyon kellett levinni a pályáról.
Bár a milánói klub hivatalosan még nem adott ki közleményt az esetről, a Sky Sports értesülései szerint Loftus-Cheeknek az állkapcsa mellett több foga is kitört. A sérülés miatt hétfőn operáció vár rá, felépülése pedig várhatóan több hónapot vesz majd igénybe.
A tabella második helyén álló AC Milan számára duplán fájó volt a hétvége, mivel a csapat hatalmas meglepetésre 1–0-ra elveszítette az összecsapást.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-