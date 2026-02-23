2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Sport

Ez csúnya volt: állkapcsa tört a Milan focistájának, hetekig nem edzhet

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:44

Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen. Az angol játékos olyan szerencsétlenül ütközött az ellenfél kapusával, hogy eltört az állkapcsa, így műtét és hosszú kihagyás vár rá.

A tízszeres válogatott labdarúgó a találkozó tizedik percében, egy beadást követően ütközött Edoardo Corvival. Az eset súlyosságát jelezte, hogy a futballistát hosszan ápolták a játéktéren, majd nyakrögzítőt helyeztek rá, és hordágyon kellett levinni a pályáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a milánói klub hivatalosan még nem adott ki közleményt az esetről, a Sky Sports értesülései szerint Loftus-Cheeknek az állkapcsa mellett több foga is kitört. A sérülés miatt hétfőn operáció vár rá, felépülése pedig várhatóan több hónapot vesz majd igénybe.

A tabella második helyén álló AC Milan számára duplán fájó volt a hétvége, mivel a csapat hatalmas meglepetésre 1–0-ra elveszítette az összecsapást.

Ruben Loftus-Cheek
Csapata: AC Milan
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 31 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 10M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #sérülés #csapat #angol #válogatott #olasz foci #ac milan #serie a

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:50
16:44
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
7 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:01
Az járhat most igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 16:50
Miért távozik valójában a Rossmann Magyarország ügyvezetője? Hamarosan megszólal Németh Kornél
Agrárszektor  |  2026. február 23. 16:26
Berobbant a meleg az országba: kemény, hány fokot mértek
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel