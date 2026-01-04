Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Hatalmas dobásra készül a spanyol védőlegenda, Sergio Ramos: klubot venne, nem is akármelyiket
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül - írta az MSN.com.
A 39 éves legendás védő január 1-je óta szabadügynök, miután lejárt a szerződése a mexikói Monterrey csapatánál. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak játékosként gondolkodik a jövőjéről, hanem klubtulajdonosként is.
Spanyol sajtóhírek szerint a korábbi Real Madrid-kapitány egy befektetői csoport élén áll, amely teljes irányítást szerezne az andalúz klub felett. Hatalmas ambíció ez attól az embertől, aki a Sevilla utánpótlásában nevelkedett, mielőtt a madridi klubnál világszintű ikonná vált. Így zárulhatna be a kör: ott térne vissza, ahol minden elkezdődött.
Ramosnak azonban akadnak riválisai. Egy másik konzorcium is beszállt a versenybe, amelyet a sevillai üzletemberek, Antonio Lappi és Fede Quintero vezetnek. A klub feletti irányításért folyó csata egyre ígéretesebbnek és egyre élesebbnek mutatkozik, sportszakmai, pénzügyi és érzelmi szempontból is óriási tétekkel.
Miközben Ramos játékoskarrierjének folytatása több mint bizonytalan, egyre inkább elképzelhető, hogy pályafutása utolsó fejezetét már elnöki székből írja meg. Egy ilyen forgatókönyv alapjaiban szabhatná újra a Sevilla FC jövőjét.
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.