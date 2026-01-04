2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Sport

Hatalmas dobásra készül a spanyol védőlegenda, Sergio Ramos: klubot venne, nem is akármelyiket

Pénzcentrum
2026. január 4. 09:29

Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül - írta az MSN.com.

A 39 éves legendás védő január 1-je óta szabadügynök, miután lejárt a szerződése a mexikói Monterrey csapatánál. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak játékosként gondolkodik a jövőjéről, hanem klubtulajdonosként is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Spanyol sajtóhírek szerint a korábbi Real Madrid-kapitány egy befektetői csoport élén áll, amely teljes irányítást szerezne az andalúz klub felett. Hatalmas ambíció ez attól az embertől, aki a Sevilla utánpótlásában nevelkedett, mielőtt a madridi klubnál világszintű ikonná vált. Így zárulhatna be a kör: ott térne vissza, ahol minden elkezdődött.

Ramosnak azonban akadnak riválisai. Egy másik konzorcium is beszállt a versenybe, amelyet a sevillai üzletemberek, Antonio Lappi és Fede Quintero vezetnek. A klub feletti irányításért folyó csata egyre ígéretesebbnek és egyre élesebbnek mutatkozik, sportszakmai, pénzügyi és érzelmi szempontból is óriási tétekkel.

Miközben Ramos játékoskarrierjének folytatása több mint bizonytalan, egyre inkább elképzelhető, hogy pályafutása utolsó fejezetét már elnöki székből írja meg. Egy ilyen forgatókönyv alapjaiban szabhatná újra a Sevilla FC jövőjét.
Címlapkép: Getty Images
